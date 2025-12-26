Perú

Rafael López Aliaga sigue en carrera: JNE rechaza pedido para anular primarias de Renovación Popular

Ciudadano advirtió que Renovación Popular no se alineó a su propio estatuto y reglamento. No obstante, tribunal electoral desestimó reclamo

Guardar
Plancha presidencial de Renovación Popular.
Plancha presidencial de Renovación Popular. Foto: Norma Yarrow

El exalcalde de Lima Rafael López Aliaga continuará en la carrera a la Presidencia de la República. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó la solicitud para que se declaren nulas las elecciones primarias de Renovación Popular y que queden fuera de las Elecciones 2026.

Como se recuerda, el ciudadano Juan Bruno Bardales Armas requirió al JNE anular las primarias por supuestamente haberse realizado en una modalidad distinta a la establecida en el Estatuto y el Reglamento de Renovación Popular.

Sin embargo, en la resolución a la que accedió Infobae, el máximo tribunal electoral precisa que solo los afiliados pueden impugnar los resultados de las elecciones internas y primarias de su partido.

Y es el caso que Juan Bruno Bardales Armas no es militante de Renovación Popular, de acuerdo al reporte del Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

“En consecuencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 26 y 27 del Reglamento de Competencias (del JNE), así como en el artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al presente caso, don Juan Bardales carece de legitimidad para intervenir en el proceso de elecciones primarias de la OP mediante la formulación de impugnaciones o solicitudes, como la nulidad de dichos comicios”, se lee en la resolución

Decisión del JNE
Decisión del JNE

Por ello, sin analizar el fondo del reclamo, el Pleno del JNE declara improcedente la solicitud para anular las elecciones primarias de Renovación Popular.

Admiten lista presidencial

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro I (JEE Lima Centro I) admitió a trámite la fórmula presidencial de Renovación Popular, liderada por el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga. Lo acompañan la actual congresista Norma Yarrow y el ingeniero Jhon Ramos Malpica en la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.

Asimismo, el jurado electoral abrió el periodo de tachas. En esta etapa, cualquier ciudadano podrá presentar una tacha contra un candidato o toda la fórmula presidencial. El tribunal determinará si corresponde tachar y excluir. En este último caso, la agrupación puede apelar ante el JNE.

En campaña

Rafael López Aliaga descartó la posibilidad de indultar al golpista expresidente Pedro Castillo en caso de llegar al poder: “Ni hablar”, respondió durante una entrevista con Bethel Noticias.

De acuerdo con López Aliaga, la administración liderada por Pedro Castillo y Dina Boluarte habría frenado importantes proyectos de desarrollo en Lima Metropolitana, como la modernización de semáforos financiada por el Banco Mundial, por un valor de 180 millones de dólares (USD180.000.000), y la ampliación del tren Lima-Chosica.

Sobre la gestión de Dina Boluarte, López Aliaga señaló que el partido decidió retirar su respaldo mientras ella ejercía la presidencia, al considerar que no hubo acciones concretas contra el sicariato.

En otro momento, Rafael López Aliaga reveló que solicitó a la candidata a la primera vicepresidencia Norma Yarrow que promoviera un pedido de vacancia presidencial contra Boluarte: “Le dije a Norma Yarrow, justamente: Mira, tú eres jefe de bancada. Pide que la señora sea vacada de una buena vez, porque nos paraba todo”, indicó.

Temas Relacionados

Rafael López AliagaRenovación PopularJNEElecciones Perú 2026Elecciones 2026peru-politica

Más Noticias

Comerciantes capturan a presunto extorsionador extranjero en mercado de San Martín de Porres: les exigía el pago de S/ 500

La detención se produjo cuando el acusado fue sorprendido tomando fotos y grabando videos a familiares de los propietarios de un puesto de ceviche

Comerciantes capturan a presunto extorsionador

¿Cinescape se muda a YouTube? El emotivo video de Bruno Pinasco ilusiona a sus seguidores

Tras anunciar el fin del programa en televisión, un video en redes sociales mostró a Bruno Pinasco junto a su versión joven, anticipando una posible nueva etapa digital y generando entusiasmo entre los fanáticos.

¿Cinescape se muda a YouTube?

Retiro de AFP: ¿Qué afiliados reciben la primera UIT hasta hoy 26 de diciembre?

Cronograma de desembolsos AFP de Infobae Perú. Miles de afiliados aún están recibiendo sus primeros desembolsos de S/5.350 luego de registrar su solicitud

Retiro de AFP: ¿Qué afiliados

Almacén siniestrado en el Rimac no contaba con licencia y trabajaba clandestinamente, afirma alcalde del distrito

El edificio siniestrado en la cuadra once de la avenida Francisco Pizarro operaba como almacén sin autorización municipal y almacenaba productos inflamables, reveló el alcalde del Rímac

Almacén siniestrado en el Rimac

Cynthia Martínez dedica nostálgico mensaje navideño a Pedro Suárez Vértiz: “Esposo mío, la segunda Navidad sin ti”

La viuda del cantautor peruano compartió en Facebook una reflexión sobre la ausencia del músico en la segunda Navidad sin él, acompañada de una fotografía de sus hijos

Cynthia Martínez dedica nostálgico mensaje
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Comisión Permanente debatirá informe que

Comisión Permanente debatirá informe que podría inhabilitar a Mirtha Vásquez por 10 años

Elecciones Generales 2026: estos son los partidos que no completaron la inscripción de listas ante el JNE

Elecciones 2026: Así se realizará el sorteo de ubicación de las organizaciones políticas en la cédula de votación

Rafael López Aliaga negaría el indulto a Pedro Castillo y critica a Dina Boluarte por frenar la seguridad ciudadana

Poder Judicial vuelve a rechazar pedido fiscal de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte

ENTRETENIMIENTO

Cynthia Martínez dedica nostálgico mensaje

Cynthia Martínez dedica nostálgico mensaje navideño a Pedro Suárez Vértiz: “Esposo mío, la segunda Navidad sin ti”

¿Cinescape se muda a YouTube? El emotivo video de Bruno Pinasco ilusiona a sus seguidores

Jefferson Farfán se reúne con su hija tras anuncio del segundo embarazo de Darinka Ramírez: “Te amo”

Melissa Paredes emociona a su hija en Navidad con lujoso iPhone: “El color que tanto quería”

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero desatan rumores de matrimonio tras viaje familiar a Disney: “Te amo”

DEPORTES

Alianza Lima oficializó préstamo de

Alianza Lima oficializó préstamo de delantero tras llegada de Federico Girotti: “Que esta etapa sume experiencia y crecimiento”

Presidente de Club 2 de Mayo lanzó advertencia a Alianza Lima por duelo de Copa Libertadores 2026: “Iremos dos veces a Lima”

Federico Girotti fichó por Alianza Lima: el cuantioso monto que pagaron los ‘blanquiazules’ por el 50% de su pase

César Vallejo envuelto en polémica: SUNAT reporta más de 100 mil soles en deudas

Melgar denunció que la FPF no le paga desde el 2023 por los derechos de TV: “Somos el único club que deben”