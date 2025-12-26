Rafael López Aliaga sigue en carrera: JNE rechaza pedido para anular primarias de Renovación Popular

Plancha presidencial de Renovación Popular. Foto: Norma Yarrow

El exalcalde de Lima Rafael López Aliaga continuará en la carrera a la Presidencia de la República. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó la solicitud para que se declaren nulas las elecciones primarias de Renovación Popular y que queden fuera de las Elecciones 2026.

Como se recuerda, el ciudadano Juan Bruno Bardales Armas requirió al JNE anular las primarias por supuestamente haberse realizado en una modalidad distinta a la establecida en el Estatuto y el Reglamento de Renovación Popular.

Sin embargo, en la resolución a la que accedió Infobae, el máximo tribunal electoral precisa que solo los afiliados pueden impugnar los resultados de las elecciones internas y primarias de su partido.

Y es el caso que Juan Bruno Bardales Armas no es militante de Renovación Popular, de acuerdo al reporte del Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

“En consecuencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 26 y 27 del Reglamento de Competencias (del JNE), así como en el artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al presente caso, don Juan Bardales carece de legitimidad para intervenir en el proceso de elecciones primarias de la OP mediante la formulación de impugnaciones o solicitudes, como la nulidad de dichos comicios”, se lee en la resolución

Decisión del JNE

Por ello, sin analizar el fondo del reclamo, el Pleno del JNE declara improcedente la solicitud para anular las elecciones primarias de Renovación Popular.

Admiten lista presidencial

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro I (JEE Lima Centro I) admitió a trámite la fórmula presidencial de Renovación Popular, liderada por el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga. Lo acompañan la actual congresista Norma Yarrow y el ingeniero Jhon Ramos Malpica en la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.

Asimismo, el jurado electoral abrió el periodo de tachas. En esta etapa, cualquier ciudadano podrá presentar una tacha contra un candidato o toda la fórmula presidencial. El tribunal determinará si corresponde tachar y excluir. En este último caso, la agrupación puede apelar ante el JNE.

En campaña

Rafael López Aliaga descartó la posibilidad de indultar al golpista expresidente Pedro Castillo en caso de llegar al poder: “Ni hablar”, respondió durante una entrevista con Bethel Noticias.

De acuerdo con López Aliaga, la administración liderada por Pedro Castillo y Dina Boluarte habría frenado importantes proyectos de desarrollo en Lima Metropolitana, como la modernización de semáforos financiada por el Banco Mundial, por un valor de 180 millones de dólares (USD180.000.000), y la ampliación del tren Lima-Chosica.

Sobre la gestión de Dina Boluarte, López Aliaga señaló que el partido decidió retirar su respaldo mientras ella ejercía la presidencia, al considerar que no hubo acciones concretas contra el sicariato.

En otro momento, Rafael López Aliaga reveló que solicitó a la candidata a la primera vicepresidencia Norma Yarrow que promoviera un pedido de vacancia presidencial contra Boluarte: “Le dije a Norma Yarrow, justamente: Mira, tú eres jefe de bancada. Pide que la señora sea vacada de una buena vez, porque nos paraba todo”, indicó.