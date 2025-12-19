Perú

Piden al JNE anular primarias de Renovación Popular y dejar fuera de carrera a Rafael López Aliaga

Advierten al tribunal electoral que el partido celeste llevó a cabos sus elecciones primarias en una modalidad distinta a la que establece su Estatuto y Reglamento

Guardar

Se presentó un nuevo pedido ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que se declaren nulas las elecciones primarias de Renovación Popular y Rafael López Aliaga quede fuera de los comicios generales del 2026.

La solicitud, a la que accedió Infobae, fue presentada por Juan Bruno Bardales Armas, quien advierte al JNE que Renovación Popular realizó sus elecciones primarias en una modalidad distinta a la establecida en el Estatuto y el Reglamento Electoral del propio partido celeste.

Bardales alerta que el Estatuto y el Reglamento de la agrupación fijan que las primarias se hará "mediante voto universal, libre, obligatorio, igual, directo y secreto de todos los ciudadanos, estén o no afiliados a una organización política". Sin embargo, las primarias se llevaron a cabo solo con la participación de los militantes.

Pedido para anular primarias de
Pedido para anular primarias de Renovación Popular.

“El Estatuto y Reglamento Electoral del Partido Político Renovación Popular ha establecido que la modalidad de elección primaria es la que se conoce como una elección abierta con la concurrencia de afiliados y no afiliados, haber actuado de manera distinta, significa vulnerar la normatividad interna y transgredir la ley electoral”, se lee en el documento.

Para el ciudadano, el JNE no estaría cumpliendo con su deber de administrar justicia en material electoral si omite pronunciarse sobre la “legalidad del ejercicio del sufragio y la legalidad de la realización de los procesos electorales”. Asegura que “se estaría avalando un acto irregular”.

“Por los fundamentos antes expuestos, solicito que se declare la nulidad de las elecciones primarias que corresponde al Partido Político Renovación Popular, por la causal de no haberse sometido dicho proceso electoral a su normatividad interna”, requiere.

Renovación Popular se pronuncia

A través de un comunicado, el partido Renovación Popular aseguró que sus elecciones primarias realizadas bajo la modalidad de un militante, un voto obtuvo más del doble del mínimo de votos requeridos y que se desarrollaron “de manera transparente y con permanente supervisión de los entes electorales”.

Desde el partido aseguraron que “en un intento por impedir que el Partido Renovación Popular pueda participar en las elecciones, se ha presentado un recurso extemporáneo y sin sustento que deberá ser rechazado”.

En esa línea, se dijo que han intentado sacar de carrera “en repetidas oportunidades”, pero que estos pedidos “han fracasado y solo han conseguido fortalecernos en la lucha por lograr un país seguro y sin corrupción”.

JNE proclamó resultados de primarias

El JNE oficializó los resultados de las primarias de Renovación Popular, confirmando la continuidad de la agrupación liderada por Rafael López Aliaga en la carrera hacia las Elecciones Generales 2026. La resolución, publicada el 18 de diciembre en el diario oficial El Peruano, valida el proceso interno y habilita al partido para inscribir su lista de candidatos.

En un comunicado, Renovación Popular destacó: “Renovación Popular sigue en carrera electoral, los resultados de nuestras elecciones primarias fueron promulgadas por el ente competente electoral”, y precisó que el partido se encuentra actualmente en el proceso de inscripción de sus listas de candidatos a las EG2026, conforme al calendario oficial.

Temas Relacionados

Rafael López AliagaRenovación PopularJNEElecciones 2026peru-politica

Más Noticias

Jake Paul vs Anthony Joshua HOY: a qué hora, dónde ver en Perú y la millonaria bolsa del evento de box

El famoso youtuber estadounidense afrontará una nueva pelea, pero esta vez tendrá al frente a un excampeón del mundo. Conoce todos los detalles de la cita boxística

Jake Paul vs Anthony Joshua

Este sencillo hábito es esencial para prevenir la gripe H3N2 luego de confirmarse los primeros casos en Perú

Ante la aparición de la nueva influenza, las autoridades instan a la población a seguir recomendaciones y fortalecer los hábitos de higiene. Estas medidas son esenciales para contener la transmisión

Este sencillo hábito es esencial

Ministerio Público analiza nueva subespecialidad para enfrentar sicariato y extorsión en Lima norte

Gálvez señaló que las agresiones contra fiscales no son hechos aislados, sino expresiones de una estrategia criminal destinada a amedrentar a quienes investigan a estas organizaciones.

Ministerio Público analiza nueva subespecialidad

Elecciones 2026: Debate presidencial podría durar “3 o 4 días” con careos de hasta tres candidatos, según JNE

El formato del debate ya fue propuesto a las organizaciones políticas que participarán en las Elecciones 2026

Elecciones 2026: Debate presidencial podría

Préstamo del Banco de Crédito ofrece S/99.999 a una tasa de 11,57%: La fecha límite

Ojo, la nueva tasa promocional es de 11,57%, una más baja que en las anteriores campañas del banco. ¿En qué condiciones se puede acceder a esta?

Préstamo del Banco de Crédito
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministerio Público analiza nueva subespecialidad

Ministerio Público analiza nueva subespecialidad para enfrentar sicariato y extorsión en Lima norte

Elecciones 2026: Debate presidencial podría durar “3 o 4 días” con careos de hasta tres candidatos, según JNE

Sicarios intentan asesinar a fiscal de violencia familiar de Lima Norte y el atentado queda registrado en cámaras de seguridad

JEE le da un día a Roberto Sánchez para que responda por usar a sus trabajadores para su campaña

TC admite a Josué Gutiérrez en la demanda con la que Daniel Urresti busca anular su condena

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Aramburú causa furor en

Alejandro Aramburú causa furor en el aeropuerto de Lima: cantante regresó a Perú tras su debut internacional en Santos Bravos

‘No Te Va Gustar’ en Lima: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto de la banda uruguaya

Romina Gachoy revela que el reencuentro de Angie Jibaja con sus hijos en Lima termina en decepción

La incansable lucha de Jessica Madueño para lograr que Guillermo Dávila reconozca a Vasco como su hijo

Jessica Madueño: ¿De qué murió la madre de Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila?

DEPORTES

Jake Paul vs Anthony Joshua

Jake Paul vs Anthony Joshua HOY: a qué hora, dónde ver en Perú y la millonaria bolsa del evento de box

Fixture que le resta a Universitario en Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: duelos rumbo al título nacional

Fixture que le resta a Alianza Lima en Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos en busca del tricampeonato

Entradas Alianza Lima vs Universitario: precio y venta para los partidos de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Sebastián Britos demuestra preocupación por el futuro de Universitario: “No sé cuáles son los planes que tiene el club”