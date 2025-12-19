Piden al JNE anular primarias de Renovación Popular y dejar fuera de carrera a Rafael López Aliaga

Se presentó un nuevo pedido ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que se declaren nulas las elecciones primarias de Renovación Popular y Rafael López Aliaga quede fuera de los comicios generales del 2026.

La solicitud, a la que accedió Infobae, fue presentada por Juan Bruno Bardales Armas, quien advierte al JNE que Renovación Popular realizó sus elecciones primarias en una modalidad distinta a la establecida en el Estatuto y el Reglamento Electoral del propio partido celeste.

Bardales alerta que el Estatuto y el Reglamento de la agrupación fijan que las primarias se hará "mediante voto universal, libre, obligatorio, igual, directo y secreto de todos los ciudadanos, estén o no afiliados a una organización política". Sin embargo, las primarias se llevaron a cabo solo con la participación de los militantes.

Pedido para anular primarias de Renovación Popular.

“El Estatuto y Reglamento Electoral del Partido Político Renovación Popular ha establecido que la modalidad de elección primaria es la que se conoce como una elección abierta con la concurrencia de afiliados y no afiliados, haber actuado de manera distinta, significa vulnerar la normatividad interna y transgredir la ley electoral”, se lee en el documento.

Para el ciudadano, el JNE no estaría cumpliendo con su deber de administrar justicia en material electoral si omite pronunciarse sobre la “legalidad del ejercicio del sufragio y la legalidad de la realización de los procesos electorales”. Asegura que “se estaría avalando un acto irregular”.

“Por los fundamentos antes expuestos, solicito que se declare la nulidad de las elecciones primarias que corresponde al Partido Político Renovación Popular, por la causal de no haberse sometido dicho proceso electoral a su normatividad interna”, requiere.

Renovación Popular se pronuncia

A través de un comunicado, el partido Renovación Popular aseguró que sus elecciones primarias realizadas bajo la modalidad de un militante, un voto obtuvo más del doble del mínimo de votos requeridos y que se desarrollaron “de manera transparente y con permanente supervisión de los entes electorales”.

Desde el partido aseguraron que “en un intento por impedir que el Partido Renovación Popular pueda participar en las elecciones, se ha presentado un recurso extemporáneo y sin sustento que deberá ser rechazado”.

En esa línea, se dijo que han intentado sacar de carrera “en repetidas oportunidades”, pero que estos pedidos “han fracasado y solo han conseguido fortalecernos en la lucha por lograr un país seguro y sin corrupción”.

JNE proclamó resultados de primarias

El JNE oficializó los resultados de las primarias de Renovación Popular, confirmando la continuidad de la agrupación liderada por Rafael López Aliaga en la carrera hacia las Elecciones Generales 2026. La resolución, publicada el 18 de diciembre en el diario oficial El Peruano, valida el proceso interno y habilita al partido para inscribir su lista de candidatos.

En un comunicado, Renovación Popular destacó: “Renovación Popular sigue en carrera electoral, los resultados de nuestras elecciones primarias fueron promulgadas por el ente competente electoral”, y precisó que el partido se encuentra actualmente en el proceso de inscripción de sus listas de candidatos a las EG2026, conforme al calendario oficial.