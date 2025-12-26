Perú

Este es el panetón más vendido en Perú, que domina el 30% del mercado: Experto revela ranking

¿Todinno, Tottus o cuál? Un estudio preciso, realizado por el Director de Marketing, Comunicación y Comercial de la Universidad La Salle de Arequipa, analizó el consumo de panetones en el país

Ranking de panetones en Perú.
Ranking de panetones en Perú. D'Onofrio lidera el mercado. - Crédito Composición Infobae/Andina/Renato Pajuelo/Los Reyunos

El panetón D’onofrio sería el más consumido en el país, con el 30% del mercado de consumo. Es decir, que aproximadamente el 30% del país compran este panetón, el cual está, sin duda, entre las marcas más recordadas.

Así lo ha revelado Benjamin Justo, experto del Club de Marketing de Arequipa y Director de Marketing, Comunicación y Comercial de la Universidad La Salle, quien publicó un ranking de panetones que además sorprende con algunos conocidos no liderando necesariamente el listado. Así están los puestos:

  1. Panetón D’Onofrio, con 30% del mercado
  2. Panetones de panaderías y artesanales, con 29% del mercado
  3. Panetón Gloria, con el 13% del mercado
  4. Panetón Tottus, con el 8% del mercado
  5. Panetón Buon Natale, con el 5% del mercado
  6. Panetón Blanca Flor, con el 3% del mercado
  7. Panetón Bauducco, con el 3% del mercado
  8. Panetón Todinno, con el 2% del mercado
  9. Otros panetones comerciales (Bimbo, Wong, Metro, Bell’s, San Jorge) suman el 8%.
D'Onofrio lidera el ranking de
D'Onofrio lidera el ranking de panetones. - Crédito Captura de Linkedin

Ranking de panetones sorprende

El ranking de panetones elaborado por Justo se basa en el consumo, en la posición del mercado que tienen; es decir, en cuánta gente lo compra.

“Algo interesante que seguramente ya sabíamos es que el panetón de D’Onofrio mantiene el liderazgo a pesar del downgrade de tamaño (880gr) y un precio de S/26.9 que se mantiene por sobre el promedio. La calidad y el sabor no son malos (hay mejores, de hecho), pero es un claro ejemplo de un producto con una calidad promedio y un buen posicionamiento siempre generará confianza, y eso repetición”, opinó en su Linkedin público el Director de Marketing de la Universidad La Salle.

Pero también sorprende que panetones comerciales, inclusive con buena posición en la mente de los consumidores, como el Todinno (con tus Todinnito), no superen el 2% del mercado.

“Lo de Tottus, como ya mencione en otro post, es para destacar pero muy amarrado por el precio (ya que sus versiones en caja y lata no tuvieron impacto). Curioso que sus pares (Bell’s, Wong, Metro) no tengan el mismo impacto. Gloria muy rápidamente trepo al segundo lugar y apalancar muy bien por lo mismo mencionado de D‘Onofrio”, agregó en su análisis.

Hay más de mil marcas
Hay más de mil marcas de panetones registradas en el Perú. - Crédito Andina

Los otros panetones

Así, si bien el ranking lo lidera una de las marcas con más ‘recordación’, que es el Panetón D’Onofrio, sorprende que en segundo lugar se situe el universo de panetones de panadería y artesanales, con el 29% del mercado, muy cerca al D’Onofrio. Como se sabe, estos panetones tienen un rango variado de precio, siendo desde más baratos a las marcas más conocidas, pero inclusive también pudiendo llegar a costar más, los de preparación artesanal con otros estilos y conceptos.

“Otro tema para analizar es que lo panetones artesanales y de panaderías representaban casi el 29% del mercado (hace 10 años llegaban a menos del 15%)”, acotó.

Sin embargo, Benjamin Justo, aclaró al compartir el ranking que “públicamente no existe este ranking completo” y que él mismo ha tenido que armarlo utilizados “fuentes secundarias y datos públicos, revisando múltiples fuentes de información, entrevistas, notas, memorias anuales.

