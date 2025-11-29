Navidad 2025: Estos son los panetones más baratos, sus precios y dónde comprarlos

UNALM pondrá a la venta 2,500 panetones para campaña navideña .Foto: UNALM

Queda menos de un mes para que llegue la Navidad de este 2025. Por ello, los peruanos ya se vienen preparando con las compras para la Noche Buena, como el chocolate para taza, pavo, y el panetón.

En el mercado nacional existe una gran variedad de este producto, por lo que es importante comparar precios, peso y presentación. Los modelos analizados incluyen panes de 800 y 900 gramos, ya que son los pesos que más adquieren los clientes, además de los chocotón

Perú es el mayor consumidor de este producto en el mundo, superando a Italia, el país donde nació este dulce. Cada peruano consume en promedio 1,1 kilogramos al año, mientras que la nación italiana registra un consumo per cápita de 0,8 kilogramos.

Estos son los 5 panetones más baratos

El panetón clásico, que viene con frutas y pasas, que cuesta menos, es el Puro Amor, de 800 gramos, que está a 9.80 soles. Ambos se pueden conseguir en Tottus. Si se quiere uno de 900 gramos, que es el más común, el panetón Tottus en bolsa es el indicado, ya que está solo 11.90 soles. Este es el top completo:

Panetón Puro Amor Bolsa 800 g: S/9.80 (Tottus) Panetón Tottus en Bolsa 900 g: S/11.90 (Tottus) Panetón Costa Frutas Confitadas Pasas Bolsa 800 g: S/15.40 (Tottus) Panetón Buon Natale Clásico Bolsa 750 g: s/16.80 (Tottus) Panetón Dolcci en bolsa 800 g: S/ 17.90 (Tottus)

Otros precios

Don Lucho Panetón x 900g Bolsa Zip: S/ 17.90 (Tottus) Paneton UNIÓN en Bolsa 900 g: s/18.20 (Plaza Vea) Panetón Blanca Flor en Bolsa 900 g: S/ 18.50 (Tottus) .Panetón Bimbo en Bolsa 900 g:m S/ 18.90 (Tottus) Panetón Universitario Bolsa 800 g S/ 18.90 (Tottus) Panetón Alianza Lima Bolsa 800 g: S/ 18.90 (Tottus) Panetón Gloria en Bolsa 900 g: s/19.60 (Plaza Vea) Panetón Donofrio Buon Natale Pasa Fruta Caja 750 gr: S/ 20.70 (Tottus) Panetón Gloria en Caja 900 g s/21.00 (Tottus) Panetón BLANCA FLOR Caja 900 g:; s/21.00 (Plaza Vea) Panetón Donofrio Clásico Bolsa 880 g: S/ 22.40 (Tottus) Panetón Bianchi En Caja 900 g: S/ 22.50 (Tottus) Panetón Gloria Pasión Café Caja 500 g: S/ 22.90 (Tottus) Panetón San Jorge en Bolsa 900 g: S/ 23.90 (Tottus) Panetón Lata Tottus Navidad x 900 gr: S/ 26.90 (Tottus) Gran Panetón San Jorge x 900 g: S/ 26.90 (Tottus) Panetón Bauducco Frutas Caja 680 g: S/ 28.90 (Tottus) Panetón D’ONOFRIO Lata 880 g:s/32.20 (Plaza Vea) Panetón Gloria en Lata 900 g: S/ 41.90 (Tottus) Panetón Donofrio Lata 880 gr: S/ 45.90 (Tottus)

Precios de los chocotón

El panetón tiene varias versiones conocidas por los peruanos. Por ejemplo, hay con helado, sin frutas, sin papas, y el más conocido, el chocotón. En este caso, el más barato es el panetón Bell’s de bolsa, de 800 gramos. A continuación, los precios más accesibles:

Panetón BELL’S Bolsa 800g : s/9.90

Panetón D’ONOFRIO Chocotón Bolsa 450g : s/14.70 (Plaza vea)

Panetón WINTER’S con Choco Chispas Caja 500g s/14.70 (Plaza Vea)

Panetón Sapito Caja x 450 g: s/15.30

Panetón Blanca Flor Chocoton Caja x 450 g : S/ 16

Panetón TODINNO Chocotinno Caja 450g: s/16.10 (Plaza Vea)

Panetón Costa Minions Caja 450 g S/ 16.20

Panetón Todinnito Chocotinno Empaque 450 g: S/ 18.50

Panetón Bon O Bon Relleno Caja x 450 g: S/ 21.50

Bizcocho Gloria Pasión con Chispas Chocolate Caja 500 g: S/ 22.90

Panettone Chocolate Bauducco Caja X 680 gr: S/ 28.90