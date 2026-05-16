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Clima en Perú: el pronóstico del tiempo para este sábado 16 de mayo en Chiclayo

Conocida como “la ciudad de la amistad”, Chiclayo de caracteriza por un clima árido común en el norte del Perú

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Chiclayo es una de las ciudades más importantes del norte del Perú. (Wikimedia)
Chiclayo es una de las ciudades más importantes del norte del Perú. (Wikimedia)

Decidir cómo vestir, seleccionar el medio de transporte más adecuado y organizar actividades al aire libre resulta más sencillo cuando se dispone del pronóstico del clima en Chiclayo. Saber este dato ayuda tanto a residentes como a visitantes a planificar con mayor exactitud sus rutinas diarias y eventos, disminuyendo los percances provocados por variaciones atmosféricas.

En este contexto y para estar bien informado te presentamos el pronóstico del clima del domingo 17 de mayo :

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Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana, cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.

La temperatura máxima del día alcanzará los 29°C.

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La temperatura mínima será de 21°C.

Además, la actualización constante de las condiciones meteorológicas permite a agricultores y pescadores en Chiclayo tomar decisiones informadas sobre el manejo de sus recursos, adaptando sus labores para minimizar riesgos y mejorar su producción. Contar con un pronóstico preciso resulta fundamental para planificar actividades productivas, ya que la agricultura en la región presenta alta sensibilidad a la variación de la temperatura y la precipitación.

El clima de “la ciudad de la amistad”

El clima de Chiclayo está ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del pácifico (Wikimedia Commons)
El clima de Chiclayo está ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del pácifico (Wikimedia Commons)

El clima de Chiclayo se caracteriza por su aridez y temperaturas cálidas, resultado de su ubicación en la costa norte de Perú, cerca del desierto y el océano Pacífico, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Durante el invierno (junio a septiembre), las temperaturas máximas varían entre 20°C y 24°C, mientras que las mínimas pueden descender hasta 15°C o 16°C, especialmente en las noches y mañanas. En esta estación, los días suelen iniciar con neblina o cielos nublados que se despejan hacia el mediodía, permitiendo tardes soleadas y frescas, con brisas marinas más intensas.

En el verano (diciembre a marzo), las temperaturas máximas oscilan entre 25°C y 33°C, con picos de hasta 35°C en jornadas especialmente calurosas y mínimas entre 20°C y 23°C. Predominan los días soleados y despejados, acompañados de brisas marinas que refrescan por las tardes. Aunque las lluvias son escasas, esta temporada presenta la mayor probabilidad de precipitaciones en la ciudad.

La primavera (octubre a noviembre) marca un ascenso gradual de las temperaturas, con máximas de 22°C a 28°C y mínimas de 17°C a 20°C. Los días son soleados, los cielos permanecen despejados y la neblina matinal es menos frecuente que en invierno, mientras que el clima se mantiene cálido sin llegar a ser sofocante.

Durante el otoño (abril a mayo), las temperaturas máximas se sitúan entre 23°C y 29°C y las mínimas entre 18°C y 21°C. El clima es más templado, con días mayormente soleados y presencia ocasional de neblina en las mañanas cerca de la costa, mientras las brisas marinas continúan generando un ambiente agradable.

El sabor del norte del Perú

La gastronomía del norte del Perú es muy popular a nivel nacional e internacional (Wikimedia Commons)
La gastronomía del norte del Perú es muy popular a nivel nacional e internacional (Wikimedia Commons)

La gastronomía de la “Capital de la amistad” en el norte de Perú, destaca por su variedad de platos que combinan tradiciones precolombinas con influencias coloniales. Ingredientes autóctonos como los pescados de la costa y las hierbas aromáticas forman parte fundamental de las recetas locales.

Entre los platos más representativos de Chiclayo se encuentran el arroz con pato, el cabrito a la norteña y la causa ferreñafana. También sobresale el famoso ceviche de mero y la tortilla de raya. El uso de ajíes y de la chicha de jora como base en guisos brinda un toque distintivo, aportando sabor y textura a la cocina de la zona. Las preparaciones suelen servirse acompañadas de yuca, zarandajas y otros tubérculos.

Chiclayo, además, se distingue por la variedad de sus dulces, como el king kong, un postre de capas de galleta rellenas con manjar blanco y frutas. Los mercados y restaurantes locales ofrecen a turistas y residentes una experiencia culinaria que conecta el pasado ancestral con la vitalidad actual de la ciudad.

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