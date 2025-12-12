Perú

Consumo de panetón se incrementa en la sierra y selva: panaderos artesanales están produciendo cada vez más por la alta demanda

Los insumos aún deben trasladarse desde Lima. Pasas, frutas confitadas y harina —todos de origen importado— registran una mayor demanda hacia las últimas semanas de noviembre

La Asociación Peruana de Empresarios
La Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (Aspan) señala que estas zonas registran un consumo más elevado en comparación con campañas previas. Foto: composición Infobae Perú/Nicola

El consumo de panetón en la sierra y la selva registra un avance constante, impulsando una reorganización en la forma de producción y abastecimiento. La Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (Aspan) precisa que estas regiones están demandando mayores volúmenes frente a campañas anteriores.

Este crecimiento ha llevado a que la oferta local cobre protagonismo. Los panaderos artesanales han intensificado su producción para atender un mercado que ya no depende únicamente de los despachos que históricamente llegaban desde la costa.

Mayor movimiento en el mercado regional peruano

El presidente de Aspan, Pío Pantoja, señala que el comportamiento del consumo ha cambiado. “Se están enviando más panetones de la costa a la sierra y la selva por el aumento del consumo en dichas zonas, lo cual antes no era mucho, pero eso está variando”, afirmó. Este incremento evidencia una presencia más sostenida del producto en zonas altoandinas y amazónicas.

El dirigente destaca además que los panaderos artesanales vienen ampliando su producción ante un mercado que supera la capacidad de abastecimiento tradicional. El aumento de la demanda ha impulsado a los productores de cada región a fortalecer su propia elaboración para cubrir los pedidos locales.

Los panaderos artesanales están incrementando su producción
Los panaderos artesanales están incrementando su producción para responder a una demanda que ya excede los canales de abastecimiento habituales. Foto: difusión

Impulso a la producción artesanal y presión sobre insumos

La mayor actividad también se refleja en el incremento de pedidos de empaques especializados. “Antes, las provincias de la sierra y la selva eran abastecidas por Lima o las principales ciudades de la costa, pero ahora los panaderos locales ya están elaborando sus panetones, lo cual se demuestra con el incremento de los pedidos que les hacen a los fabricantes de bolsas de panetón”, explicó Pantoja.

Sin embargo, los insumos continúan llegando desde Lima. Las pasas, frutas confitadas y la harina —todas importadas— enfrentan mayor presión de compra hacia fines de noviembre. “Los panaderos de provincias siempre compran la última semana de noviembre las pasas y las frutas confitadas que necesitan, pero ahora está escaseando el stock”, indicó.

Calidad y frescura del panetón artesanal

Pantoja resalta que la frescura es una de las principales diferencias entre la producción artesanal y la industrial. “Hay una diferencia, mientras que el panetón artesanal se ha producido en no más de 15 días, el panetón industrial tiene más de cinco meses de haber sido elaborado”, sostuvo.

El representante de Aspan agrega que el uso de insumos naturales también distingue a las pequeñas y medianas panaderías. “El panetón de las pequeñas y medianas panaderías es más sano y natural porque para producir el panetón industrial se tiene que usar preservantes y aditivos con el fin de que dure un largo plazo”, puntualizó.

Este mayor dinamismo se evidencia
Este mayor dinamismo se evidencia además en el aumento de los pedidos de empaques especializados. Foto: captura YouTube

Polémica sobre tamaño reducido de panetones

La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) advierte que el tamaño y el peso de los panetones que se comercializan en el país han disminuido de manera progresiva. Su presidente, Crisólogo Cáceres, recordó que este producto estrella de la campaña navideña ya no conserva las presentaciones tradicionales de años anteriores.

“Se acercan las fiestas de Navidad y Año Nuevo y el producto estrella es el panetón. Pero, ojo, hay que tener mucho cuidado con el panetón. Ya panetones de un kilo no hay. Se han reducido a 900 gramos. Tienes que Blancaflor, Gloria y Todino ahora son de 900 gramos, y Donofrio, de 880 gramos”, alertó. Cáceres también precisó: “Esta práctica de reducir el tamaño de los productos sin advertir debidamente al consumidor de la reducción, es lo que se conoce como reduflación”.

En 2024, un informe de Infobae Perú ya había advertido sobre el encarecimiento del panetón y la disminución de su peso. El reportaje citaba la guía de Indecopi del 2021 —actualmente en actualización, según la propia entidad—, donde se explicaba que diversas marcas habían pasado de las presentaciones tradicionales de 1 kilogramo a envases de 900 gramos.

En ese análisis, realizado sobre once marcas, solo una se comercializaba en 800 gramos, lo que evidenciaba una tendencia que hoy continúa acentuándose.

