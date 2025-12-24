Hay más de mil marcas de panetones registradas en el Perú: Estas son las más antiguas

La variedad de opciones permite que los consumidores elijan entre recetas clásicas y nuevas propuestas, enriqueciendo la experiencia navideña. - Indecopi

La llegada de diciembre transforma los anaqueles de supermercados y bodegas peruanas. El panetón, acompañado de una taza de chocolate caliente, se convierte en el protagonista indiscutible de las mesas familiares, reflejando una de las tradiciones más arraigadas del país. Esta costumbre se ve respaldada por la protección legal de las marcas, que permite a empresas y emprendedores participar en un mercado altamente competitivo.

Según el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), existen actualmente 1.054 marcas de panetones registradas y vigentes a nivel nacional, de acuerdo con la información de la Dirección de Signos Distintivos. Esta cifra evidencia el interés por consolidar una identidad propia en torno a este producto emblemático y asegurar su permanencia en la preferencia de los consumidores.

Panetones con historia: Las marcas más antiguas

Entre la amplia oferta de panetones en el Perú, destacan varias marcas que han conseguido mantenerse a lo largo del tiempo, consolidando su presencia en el imaginario colectivo. El registro más antiguo corresponde a D’Onofrio, presente en el país desde 1956. Esta marca no solo es pionera, sino que ha logrado asociarse directamente con el sabor de la Navidad para muchas familias.

Otra marca emblemática es Motta, que introdujo la receta italiana en la década de 1950 y aportó el toque europeo que caracteriza al panetón peruano. A ellas se suma Todinno, que ingresó al mercado en 1978 y se ha convertido en sinónimo de calidad y tradición. Winter’s, conocida también por su línea de chocolates y confitería, ha diversificado su oferta y mantiene una fuerte presencia en la campaña navideña.

San Jorge, con su propuesta dirigida al consumo masivo, y Gloria, que participa en este rubro desde 2006, completan el grupo de marcas que han sabido posicionarse a lo largo de los años. La variedad de opciones permite que los consumidores elijan entre recetas clásicas y nuevas propuestas, enriqueciendo la experiencia navideña.

Una oferta diversa para todos los gustos

Además de las marcas más antiguas, el catálogo de panetones en el Perú incluye nombres reconocidos como Blanca Flor, Bauducco, Buon Natale y Unión. Estas marcas, junto a decenas de otras, forman parte de una oferta que se renueva cada año y responde a la creciente demanda durante la temporada festiva.

El crecimiento del sector no solo se refleja en la cantidad de marcas, sino también en la creatividad de las empresas al ofrecer diferentes presentaciones, ingredientes y precios. Este dinamismo ha convertido al panetón en un producto accesible para todos los bolsillos y preferencias, permitiendo que ninguna mesa quede sin este tradicional bizcocho en Nochebuena.

El complemento perfecto: Chocolate para taza

El chocolate caliente es el acompañante inseparable del panetón en las celebraciones navideñas. En este rubro, el Indecopi ha registrado 47 marcas de chocolate para taza, lo que demuestra la importancia de esta bebida en la cultura peruana y la variedad de productores de distintas regiones.

Entre las marcas más reconocidas figuran La Ibérica, fundada en 1909 en Arequipa, y Sol del Cusco, creada en 1971, ambas con una larga trayectoria en el mercado nacional. También destacan Winter’s, con distribución nacional; Cacaosuyo, especializada en chocolates de origen; Orquídea, procedente de la región San Martín; y La Cholita Cusco, con su propuesta de chocolate tradicional.

Beneficios para emprendedores

El Indecopi promueve la protección de la identidad empresarial mediante campañas como “Protege tu sueño. Registra tu marca”, dirigida a micro y pequeñas empresas. Actualmente, estos negocios pueden acceder a un descuento del 25 % en la tasa de registro de marcas, lo que facilita el ingreso y la permanencia de nuevos actores en el mercado. Para más información, los interesados pueden comunicarse al 987 111 158 o escribir a asesoriavirtualdsd@indecopi.gob.pe.