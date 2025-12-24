Perú

Hay más de mil marcas de panetones registradas en el Perú: Estas son las más antiguas

El panetón, símbolo navideño del Perú, cuenta actualmente con 1.054 marcas protegidas legalmente, entre las que destacan nombres históricos como D’Onofrio, Motta y Todinno, reflejando la diversidad y la permanencia de esta costumbre en las mesas del país

Guardar
La variedad de opciones permite
La variedad de opciones permite que los consumidores elijan entre recetas clásicas y nuevas propuestas, enriqueciendo la experiencia navideña. - Indecopi

La llegada de diciembre transforma los anaqueles de supermercados y bodegas peruanas. El panetón, acompañado de una taza de chocolate caliente, se convierte en el protagonista indiscutible de las mesas familiares, reflejando una de las tradiciones más arraigadas del país. Esta costumbre se ve respaldada por la protección legal de las marcas, que permite a empresas y emprendedores participar en un mercado altamente competitivo.

Según el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), existen actualmente 1.054 marcas de panetones registradas y vigentes a nivel nacional, de acuerdo con la información de la Dirección de Signos Distintivos. Esta cifra evidencia el interés por consolidar una identidad propia en torno a este producto emblemático y asegurar su permanencia en la preferencia de los consumidores.

Panetones con historia: Las marcas más antiguas

Entre la amplia oferta de panetones en el Perú, destacan varias marcas que han conseguido mantenerse a lo largo del tiempo, consolidando su presencia en el imaginario colectivo. El registro más antiguo corresponde a D’Onofrio, presente en el país desde 1956. Esta marca no solo es pionera, sino que ha logrado asociarse directamente con el sabor de la Navidad para muchas familias.

Marca emblemática es Motta, que
Marca emblemática es Motta, que introdujo la receta italiana en la década de 1950 y aportó el toque europeo que caracteriza al panetón peruano - Andina

Otra marca emblemática es Motta, que introdujo la receta italiana en la década de 1950 y aportó el toque europeo que caracteriza al panetón peruano. A ellas se suma Todinno, que ingresó al mercado en 1978 y se ha convertido en sinónimo de calidad y tradición. Winter’s, conocida también por su línea de chocolates y confitería, ha diversificado su oferta y mantiene una fuerte presencia en la campaña navideña.

San Jorge, con su propuesta dirigida al consumo masivo, y Gloria, que participa en este rubro desde 2006, completan el grupo de marcas que han sabido posicionarse a lo largo de los años. La variedad de opciones permite que los consumidores elijan entre recetas clásicas y nuevas propuestas, enriqueciendo la experiencia navideña.

Una oferta diversa para todos los gustos

Además de las marcas más antiguas, el catálogo de panetones en el Perú incluye nombres reconocidos como Blanca Flor, Bauducco, Buon Natale y Unión. Estas marcas, junto a decenas de otras, forman parte de una oferta que se renueva cada año y responde a la creciente demanda durante la temporada festiva.

Además de las marcas más
Además de las marcas más antiguas, el catálogo de panetones en el Perú incluye nombres reconocidos como Blanca Flor, Bauducco, Buon Natale y Unión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento del sector no solo se refleja en la cantidad de marcas, sino también en la creatividad de las empresas al ofrecer diferentes presentaciones, ingredientes y precios. Este dinamismo ha convertido al panetón en un producto accesible para todos los bolsillos y preferencias, permitiendo que ninguna mesa quede sin este tradicional bizcocho en Nochebuena.

El complemento perfecto: Chocolate para taza

El chocolate caliente es el acompañante inseparable del panetón en las celebraciones navideñas. En este rubro, el Indecopi ha registrado 47 marcas de chocolate para taza, lo que demuestra la importancia de esta bebida en la cultura peruana y la variedad de productores de distintas regiones.

Entre las marcas más reconocidas figuran La Ibérica, fundada en 1909 en Arequipa, y Sol del Cusco, creada en 1971, ambas con una larga trayectoria en el mercado nacional. También destacan Winter’s, con distribución nacional; Cacaosuyo, especializada en chocolates de origen; Orquídea, procedente de la región San Martín; y La Cholita Cusco, con su propuesta de chocolate tradicional.

Beneficios para emprendedores

El Indecopi promueve la protección de la identidad empresarial mediante campañas como “Protege tu sueño. Registra tu marca”, dirigida a micro y pequeñas empresas. Actualmente, estos negocios pueden acceder a un descuento del 25 % en la tasa de registro de marcas, lo que facilita el ingreso y la permanencia de nuevos actores en el mercado. Para más información, los interesados pueden comunicarse al 987 111 158 o escribir a asesoriavirtualdsd@indecopi.gob.pe.

Temas Relacionados

PanetónIndecopiperu-noticias

Más Noticias

¿Puno sufre desabastecimiento de combustible tras fin de subsidio en Bolivia? La verdad detrás del rumor en redes sociales

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció el fin de la subvención a los combustibles como parte de un paquete de reformas económicas orientadas a “sincerar” los precios de los hidrocarburos

¿Puno sufre desabastecimiento de combustible

Elecciones 2026: ONPE aprueba el diseño y especificaciones técnicas definitivas de las cédulas de votación para la primera y segunda vuelta

Las autoridades electorales determinaron las dimensiones mínimas y la presencia de elementos como códigos de barras y marcas de agua en los documentos que se emplearán el próximo año, incluyendo la que se utilizará en junio del 2026

Elecciones 2026: ONPE aprueba el

Germán Leguía se ilusiona con vender jugadores en Universitario tras llegada de Javier Rabanal: “Había que imitar al Independiente del Valle”

El exfutbolista de la ‘U’ señaló el aporte que podría dar el técnico español al club ‘merengue’ después de su experiencia formando nuevos talentos en Europa y Ecuador

Germán Leguía se ilusiona con

Retiro de AFP en Navidad: ¿Qué afiliados reciben su primera UIT hasta este 26 de diciembre?

Cronograma de desembolsos AFP de Infobae Perú. Miles de afiliados aún están recibiendo sus primeros desembolsos de S/5.350 luego de registrar su solicitud

Retiro de AFP en Navidad:

Caín Fara se convirtió en el primer refuerzo de Universitario para el 2026: “Soy consciente de lo gigante que es la ‘U’ en el mundo”

El defensor llegó procedente del ascenso argentino para reforzar al vigente tricampeón del fútbol peruano de cara a la próxima edición de la Liga 1 y Copa Libertadores

Caín Fara se convirtió en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: Estos son los

Elecciones 2026: Estos son los 34 partidos políticos que lograron inscribir sus fórmulas presidenciales ante el JNE

Fiscal Sandra Castro se lanza al Senado con el Partido Morado

Congreso promulga ley que elimina el enfoque de género y que representa un retroceso en derechos humanos, según la ONU

JNE cierra hoy el registro de fórmulas presidenciales para las Elecciones 2026: ¿quiénes son los candidatos inscritos?

Poder Judicial vuelve a rechazar pedido fiscal de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte

ENTRETENIMIENTO

Patricio Parodi dedica mensaje a

Patricio Parodi dedica mensaje a sus seguidores tras perder ante Los Combatientes en la final de ‘Esto es Guerra’

Andrés Wiese y Nataniel Sánchez se reencuentran y emocionan a fans de ‘Al Fondo Hay Sitio’

Final de Esto es Guerra 2025: Los ‘Combatientes’ vencieron a los ‘Guerreros’ y ganaron la final de temporada

Qué ver en Navidad: programación especial en canales de TV y streaming para reunir a la familia

Hija de Guillermo Dávila toma drástica decisión tras confesiones del cantante sobre su hermano Vasco Madueño

DEPORTES

Germán Leguía se ilusiona con

Germán Leguía se ilusiona con vender jugadores en Universitario tras llegada de Javier Rabanal: “Había que imitar al Independiente del Valle”

Caín Fara se convirtió en el primer refuerzo de Universitario para el 2026: “Soy consciente de lo gigante que es la ‘U’ en el mundo”

Ricardo Gareca sorprende y se lanza como ‘streamer’: Jefferson Farfán será su primer invitado

Christian Cueva confesó que su retiro está cerca y analizó su posible regreso a la selección peruana: “Primero tengo que hacer una autocrítica”

Federico Girotti fichó por Alianza Lima: el cuantioso monto que pagaron los ‘blanquiazules’ por el 50% de su pase