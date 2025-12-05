“Ya no hay panetones de un kilo”: Aspec alerta de reduflación en el producto estrella de la Navidad

Las clásicas presentaciones de los panetones ahora son de 900 gramos y hasta de menos,e n algunas marcas. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

¿Ya has comprado tu panetón para Navidad? En estas fechas, los consumidores consumen más este postre emblemático de la Navidad, pero deben conocer también qué es lo que están comprando y cómo esto ha cambiado con el pasar de los años.

De esto se ha encargado la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), la cual cada año alerta de la reducción en el tamaño y peso de los panetones que se venden en el país.

“Se acercan las fiestas de Navidad y Año Nuevo y el producto estrella es el panetón. Pero, ojo, hay que tener mucho cuidado con el panetón. Ya panetones de un kilo no hay. Se han reducido a 900 gramos. Tienes que Blancaflor, Gloria y Todino ahora son de 900 gramos, y Donofrio, de 880 gramos”, alertó Crisólogo Cáceres, presidente de Aspec.

Jaime Delgado, ex presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, aseguró para Infobae Perú que la reduflación se trata de una estrategia utilizada por la industria para modificar precios sin que los consumidores lo perciban claramente. - Crédito Difusión

¿Reduflación en los panetones?

“Esta práctica de reducir el tamaño de los productos sin advertir debidamente al consumidor de la reducción, es lo que se conoce como reduflación”, aclara Cáceres.

Como se recuerda, en 2024, Infobae Perú informó sobre el alza de precios en panetones y reducción de tamaños ya. Uno de estos insumos usados era la guía de Indecopi, del 2021 —Indecopi informa en su web que se encuentran en actualización de estas guías al consumidor—, en el cual se señalaba que ya varios panetones en esa época venían en presentación de 900 gramos —en tiempos anteriores las presentaciones más comunes eran de 1 kilogramo—. De las once marcas que la entidad analizó entonces, solo una ya se comercializaba en 800 gramos.

"En consecuencia, si vas a comprar panetón, lee con cuidado la etiqueta para saber el peso de lo que estas comprando", señala Aspec. La asociación también “invita a los consumidores a disfrutar las fiestas con prudencia, cuidando la salud y verificando el peso no sólo de los panetones sino de los productos en general antes de comprarlos porque la reduflación —que ha sido motivo de una campaña sostenida a lo largo del año— alcanza a una amplia gama de productos de consumo masivo (salsas, aceites, mermeladas, fideos, etc.), las más de las veces sin que el consumidor se de cuenta".

Indecopi realizó un informe en 2021 con el precio y tamaño de los panetones en Perú. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Indecopi/D'onofrio

Instan a consumidores a cuidar su salud

“Ahora, en el tema de los panetones hay que tener otro asunto en cuenta: cada rebanada de paneton equivale a cinco panes regulares, y si encima le pones mantequilla o mermelada, o lo sampuchas en chocolate, ya son ocho panes”, alerta Aspec sobre el consumo de este postre.

Así, además del peso, Aspec enfatiza la importancia de un consumo responsable por razones de salud. “Los consumidores deben ser conscientes que una sola rebanada de panetón equivale al consumo calórico de 5 panes comunes, debido a su alto contenido en azúcares y grasas, lo que puede contribuir al aumento de peso si no se modera. Expertos del Ministerio de Salud y el INS aconsejan porciones de no más de 50 a 80 gramos por persona, sin agregar mantequilla, mermelada o chocolate, que elevarían aún más las calorías equivalentes a 6 a 8 panes diarios”.