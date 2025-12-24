Perú

Hombre baleado es dejado en la vía pública frente a un minimarket en Santa Anita: cámaras graban a sicarios

El cuerpo de una víctima de violencia armada apareció en una avenida concurrida. Las cámaras de seguridad grabaron el desplazamiento de los involucrados

Una banda de delincuentes abandonó el cuerpo de un hombre con vida en plena vía pública, luego de que recibiera un disparo en la cabeza, en el distrito de Santa Anita, Lima. El suceso ocurrió a las 21:32 del lunes, cuando una camioneta se detuvo frente a un concurrido minimarket en la intersección de la avenida La Cultura con la calle Cinco.

Según imágenes de cámaras de seguridad, dos sujetos descendieron del vehículo y huyeron rápidamente del lugar, mientras desde el lado izquierdo de la camioneta arrojaron el cuerpo de la víctima. Las puertas se cerraron y el vehículo abandonó la escena a gran velocidad, dejando al hombre herido sobre la pista.

Otra cámara captó cómo los sujetos que salieron de la camioneta escaparon por la calle Cinco. Las primeras hipótesis apuntaron a un asalto, ya que se informó que la víctima habría sido despojada de su automóvil de manera violenta.

No obstante, la Policía Nacional del Perú (PNP) encontró junto al cuerpo un juego de llaves de auto y un canguro, por lo que la hipótesis de robo continúa bajo análisis. De acuerdo con Panamericana, el cadáver presentaba diversos golpes y no se descarta que la víctima haya sido torturada antes de morir.

Las autoridades revisan grabaciones adicionales de cámaras de seguridad de la zona con el fin de identificar a los responsables y esclarecer el móvil del crimen. La PNP enfatizó que la investigación permanece abierta y no se descartan nuevas hipótesis.

Crece la alarma por asaltos armados en SMP

Habitantes de la urbanización Coviti, en el distrito de San Martín de Porres, manifestaron su preocupación por el incremento de asaltos a mano armada en la zona. Vecinos denunciaron que ni los escolares se salvan de la delincuencia, con una serie de robos que afectan a menores en los alrededores de sus instituciones educativas.

En la zona se han reportado varios incidentes recientes en los que menores fueron despojados de sus pertenencias al ingresar o salir de sus colegios.

La comunidad exige mayor presencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) y patrullaje constante para enfrentar la ola de delitos.

  • La Policía Nacional del Perú (PNP) cuenta con la línea gratuita 105, disponible las 24 horas para atender emergencias y denuncias sobre hechos delictivos. Los ciudadanos pueden comunicarse de inmediato para reportar robos, asaltos o cualquier situación sospechosa, así como solicitar la presencia policial en el lugar de los hechos.
  • El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ofrece asistencia a personas afectadas por violencia a través de la Línea 100, que brinda orientación, apoyo emocional y canalización hacia servicios de protección. Este canal también atiende casos que involucren a menores de edad y víctimas de violencia familiar o sexual.
  • Las municipalidades distritales cuentan con servicios de serenazgo que patrullan las calles y pueden ser contactados a través de los números de emergencia locales, disponibles en las páginas oficiales de cada distrito.
  • El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) atiende emergencias médicas a través del número 106, disponible las 24 horas.

