Triple homicidio en el Rímac: familia es asesinada a balazos dentro de su vivienda

El triple asesinato en el distrito de Rímac conmociona a la urbanización Leoncio Prado y moviliza a la Policía Nacional del Perú (PNP).

El distrito de Rímac quedó marcado por la tragedia tras el hallazgo de tres integrantes de una familia asesinados a balazos dentro de su vivienda en la urbanización Leoncio Prado.

Según reportes de Buenos Días Perú, la escena, que conmocionó tanto a residentes como a las autoridades, incluye a un padre, una madre y un hijo de 13 años, quienes fueron encontrados sin vida en el segundo piso de su domicilio.

De acuerdo con los primeros reportes, el personal de Criminalística de la Policía Nacional del Perú (PNP) ingresó durante la madrugada del lunes al inmueble, donde confirmó la muerte de los tres miembros de la familia.

Los cuerpos fueron localizados en sus respectivas camas, con impactos de bala que, según las autoridades, podrían haber sido realizados con un arma de fuego hallada en el lugar.

Vecinos de la zona, sorprendidos por la magnitud del crimen, narraron que notaron la ausencia de la familia desde el miércoles 17 en la noche. El padre, quien acostumbraba estacionar su vehículo a pocos metros del edificio, fue visto por última vez ese día realizando su rutina habitual tras regresar del trabajo.

Aviso de los vecinos

La situación tomó notoriedad cuando, después de cuatro días de no tener noticias de la familia, los vecinos sintieron olores fétidos provenientes del departamento y decidieron avisar a la propietaria.

Una vecina relató para Buenos Días Perú: “El olor era persistente y horrible, por eso los guardias y el resto tomaron la iniciativa de abrir las ventanas. Conforme se abrió, se pudo ver al menor y a los padres muertos en sus camas”.

A raíz de este aviso, efectivos policiales y peritos ingresaron al lugar, donde recopilaron pruebas, como casquillos de bala. Según versiones de testigos, esta familia, conformada por dos abogados y su hijo menor, mantenía una convivencia marcada por conflictos, aunque no se había reportado antes una situación de violencia extrema.

Las primeras hipótesis

El crimen aún carece de versión oficial definitiva. Las autoridades han informado que no descartan ninguna posibilidad, desde un ataque de terceros hasta un episodio relacionado con problemas internos.

Una de las líneas de investigación, mencionada por Buenos Días Perú, gira en torno a la procedencia del arma encontrada y las trayectorias de los disparos. Un dato aportado por la Policía señala que todos los cuerpos presentaban disparos en la cabeza.

La edad y el perfil de las víctimas también son parte del análisis policial. Se trata de un padre de cerca de 70 años, una madre de unos 55 años y su hijo adolescente. La información recabada hasta ahora aporta que el matrimonio, ambos abogados —uno especializado en derecho laboral y el otro en derecho penal—, mostraba una relación inestable ante los ojos de algunos vecinos, situación que ahora pasa a ser pieza clave para determinar lo sucedido.

El impacto

El asesinato ha generado consternación en toda la urbanización Leoncio Prado, donde la familia llevaba varios años residiendo. Los vecinos han manifestado su desconcierto por la brutalidad del hecho, a pocos días de celebrarse la Nochebuena, fecha significativa para muchas familias de Lima.

La Policía Nacional continúa las diligencias para esclarecer el triple crimen, evaluando los registros de cámaras de seguridad, los testimonios de testigos y la evidencia científica que incluye las necropsias de las víctimas. La propietaria del departamento, quien rentaba el inmueble, confirmó para Buenos Días Perú que la familia cumplía puntualmente con sus obligaciones y no había notado señales previas que anticiparan este desenlace.

Por el momento, los cuerpos se encuentran en la morgue central de Lima, donde se realizarán exámenes complementarios. Según fuentes policiales citadas por Buenos Días Perú, las necropsias deberán esclarecer elementos esenciales, como la dinámica y el orden de los hechos, y posiblemente contribuirán a identificar el origen y el dueño del arma utilizada