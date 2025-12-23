Perú

Asesinato en El Agustino: lo llaman para que se asome a su ventana y lo matan de un disparo

La víctima fue sorprendida por dos sujetos que llegaron hasta su domicilio durante la noche, le dispararon tras responder a un silbido y su familia asegura desconocer los motivos detrás del ataque

Un hombre de 72 años fue asesinado de un disparo en el rostro al atender un llamado en la puerta de su vivienda en El Agustino. El crimen ocurrió en la zona de Quinta Francia, donde Troadio Alarcón Ortiz perdió la vida después de asomarse por la ventana tras escuchar un silbido que le resultó familiar.

En horas de la madrugada, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizaron diligencias en el domicilio de la víctima. De acuerdo con los testimonios recogidos, Alarcón Ortiz se dedicaba al transporte de pescado y mariscos. Familiares consultados señalaron que desconocen razones o amenazas previas que expliquen el hecho.

El ataque, según testigos, fue ejecutado por dos sujetos que llegaron hasta la vivienda. El acceso a Quinta Francia es complejo para quienes no conocen la zona, lo que sugiere que los agresores tenían conocimiento del lugar.

Tras disparar, los atacantes se retiraron en una motocicleta eléctrica, según observaron vecinos y familiares. Algunas cámaras de seguridad registraron la huida, por lo que la policía analiza estos registros como parte de la investigación.

Hipótesis del crimen

La línea de investigación abierta incluye la posibilidad de que el objetivo del ataque haya sido otra persona que también se encontraba en la vivienda. El hijo de la víctima estaba presente en el domicilio al momento del crimen, y las autoridades revisan si los atacantes buscaban específicamente a él.

Por ahora, no existen indicios claros sobre el móvil, y la familia insiste en que se aceleren las pesquisas para identificar y capturar a los responsables.

La comunidad de El Agustino expresó su preocupación por la violencia registrada en la zona y la dificultad de acceso en Quinta Francia, un sector con salidas limitadas que complica la labor policial y la identificación de los agresores.

La Policía Nacional continúa tomando declaraciones a familiares y testigos para esclarecer si Troadio Alarcón Ortiz fue el blanco directo del ataque o si el crimen estuvo dirigido a otra persona del entorno familiar.

Otro asesinato en el Rímac

Tres integrantes de una familia fueron hallados muertos en su vivienda de la urbanización Leoncio Prado, en el distrito del Rímac. Las víctimas, un hombre de unos 70 años, una mujer de 55 y su hijo de 13, presentaban impactos de bala en la cabeza y se encontraban en sus respectivas camas.

Vecinos notaron su ausencia desde el 17 de diciembre y alertaron a la propietaria del inmueble tras percibir olores extraños. La Policía Nacional del Perú encontró un arma de fuego en la escena y mantiene abiertas varias hipótesis, incluyendo un ataque externo o un conflicto interno familiar.

La familia estaba integrada por dos abogados y su hijo, y aunque se conocían disputas internas, no existían antecedentes de violencia grave. El caso ha generado conmoción en la zona, mientras continúan las investigaciones y la revisión de cámaras de seguridad.

Canales de emergencia

  • Central de Emergencias 105 Policía Nacional del Perú (PNP) Atiende accidentes de tránsito, hechos delictivos y emergencias en general.
  • Bomberos 116 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú Para rescate, incendios, accidentes vehiculares y auxilio en situaciones de riesgo.
  • Samu 106 Servicio de Atención Médica de Urgencia Atiende emergencias médicas y traslados de heridos.

