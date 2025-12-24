Elecciones 2026: ONPE niega enfrentamiento con el Jurado Nacional de Elecciones por suspensión del voto digital

ONPE detalla las razones para no implementar el voto electrónico en los próximos comicios generales, priorizando la coherencia y la confianza en el sistema electoral peruano. (Crédito: Canal N)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) descartó que exista un enfrentamiento con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tras la decisión de no aplicar el voto digital en las elecciones generales de 2026. Así lo afirmó Katiuska Valencia, asesora de la jefatura nacional de la ONPE, quien precisó que la medida fue adoptada para garantizar tranquilidad y confianza entre los actores políticos y la ciudadanía.

La funcionaria explicó que la decisión fue formalizada mediante un comunicado oficial y responde a criterios técnicos e institucionales. Según indicó, el organismo electoral evaluó el contexto del proceso electoral, caracterizado por un elevado número de organizaciones políticas participantes, lo que exige priorizar la estabilidad, seguridad y transparencia del sistema de votación.

El Jurado Nacional de Elecciones descartó la aplicación del voto digital en las elecciones de abril de 2026 tras advertir riesgos para la seguridad y la confianza del proceso.

Voto digital no va

Valencia detalló que la suspensión del voto digital busca mantener coherencia institucional y evitar eventuales complicaciones técnicas en un proceso de alta complejidad. La ONPE considera que la implementación de herramientas digitales, en un escenario de amplia participación partidaria, podría generar riesgos operativos que afecten la confianza en los resultados.

En ese sentido, remarcó que la prioridad del organismo es asegurar un proceso electoral ordenado y predecible, en el que se reduzcan al mínimo los factores que puedan ser cuestionados por las organizaciones políticas o por la ciudadanía. La decisión, sostuvo, se enmarca dentro de las competencias de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y no implica un retroceso en la modernización del sistema electoral.

Coordinación con el JNE

Respecto a la relación con el Jurado Nacional de Elecciones, la asesora enfatizó que no existe una situación de confrontación entre las entidades que integran el sistema electoral peruano. Señaló que la Constitución establece la obligación de mantener una coordinación permanente entre la ONPE y el JNE, cada una dentro del ámbito de sus funciones.

La ONPE, añadió, reconoce la autonomía del JNE para emitir pronunciamientos vinculados a la fiscalización del proceso electoral. En esa línea, indicó que la institución mantiene un trabajo articulado con las autoridades jurisdiccionales para asegurar el cumplimiento del marco constitucional vigente.

Auditoría internacional y evaluación técnica

Como parte de las acciones orientadas a fortalecer la transparencia del proceso, la ONPE informó que el próximo 30 de diciembre recibirá el primer predictamen de la auditoría internacional contratada para evaluar el sistema de votación. Este documento permitirá contrastar la información técnica recopilada con los hallazgos advertidos previamente por el organismo de fiscalización.

Paralelamente, el equipo técnico de la ONPE se encuentra analizando el informe emitido por el Jurado Nacional de Elecciones sobre aspectos críticos del sistema. La institución adelantó que los resultados finales de esta evaluación serán presentados a los medios de comunicación y a los distintos actores políticos interesados.

La ONPE es la entidad encargada del conteo de votos.

Elecciones 2026: medidas operativas

En el marco de la preparación para las elecciones generales de 2026, la ONPE también presentó el modelo de la cédula de sufragio que será utilizada de manera física en la jornada electoral. Asimismo, informó que cuenta con protocolos de seguridad validados para garantizar el correcto ejercicio del derecho al voto.

El organismo electoral indicó que continúa con la ejecución del cronograma establecido, incluida la coordinación del sorteo para definir la ubicación de las organizaciones políticas en la cédula de sufragio. Con estas acciones, la ONPE reafirmó su compromiso de priorizar la estabilidad del proceso electoral y de mantener informada a la ciudadanía sobre los avances técnicos y logísticos de los comicios.

¿Por qué se suspendió el voto digital?

En un comunicado oficial, la ONPE informó que decidió no utilizar el mecanismo de votación digital en las elecciones generales del próximo año. La institución precisó que esta determinación fue adoptada tras el pronunciamiento del pleno del Jurado Nacional de Elecciones, el cual evaluó la viabilidad del sistema en el marco del actual proceso electoral.

“Sin restricción a la autonomía, atribuciones y competencias que le corresponden a la ONPE conforme a la Constitución y las leyes, nuestra institución ha decidido no utilizar el mecanismo alternativo de votación digital para las Elecciones Generales 2026, quedando este temporalmente en suspenso”, se lee en el comunicado.