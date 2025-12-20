El voto digital no llegará al 2026: JNE frena su implementación por riesgos a la confianza electoral

En un comunicado, el Jurado Nacional de Elecciones indicó que, tras realizar la auditoría, se detectaron "riesgos que afectarían la confianza e integridad" del proceso electoral 2026. | Canal N

Con el calendario electoral ya en marcha y a pocos meses de las Elecciones Generales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tomó una decisión que frena uno de los cambios más anunciados en materia electoral: el voto digital no será aplicado en los comicios de abril. El organismo aprobó una opinión técnica desfavorable sobre la viabilidad de esta modalidad, tras evaluar la solución tecnológica desarrollada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La decisión fue comunicada oficialmente por el máximo ente electoral, que señaló que, si bien reconoce el esfuerzo técnico y el profesionalismo del equipo de la ONPE, "el sistema aún no reúne las condiciones necesarias para garantizar la integridad, seguridad y confianza que exige un proceso electoral de alcance nacional".

Según el comunicado, el Pleno del JNE, en su calidad de ente constitucional garante de la legalidad, transparencia e integridad de los procesos electorales, concluyó que la denominada Solución Tecnológica de Voto Digital (STVD) “no resulta viable para su aplicación inmediata” en las Elecciones Generales 2026. El principal argumento: los riesgos detectados tras la auditoría realizada al sistema.

El JNE basó su decisión en los resultados de la evaluación técnica realizada a la solución de voto digital desarrollada por la ONPE.| Foto: ONPE

El sistema no cuenta con mecanismos de seguridad

Uno de los puntos centrales señalados por el organismo es el estado de desarrollo en el que se encuentra la propuesta de voto digital. De acuerdo con el JNE, la solución tecnológica aún está en etapa de desarrollo y no cuenta, a la fecha, con mecanismos de seguridad suficientes que permitan asegurar que las votaciones traduzcan de manera auténtica, libre y espontánea la voluntad ciudadana. Tampoco —subraya el pronunciamiento— existen garantías plenas de que los escrutinios reflejen de forma exacta y oportuna el resultado del sufragio.

El factor tiempo fue otro elemento determinante en la evaluación. El JNE recordó que el cronograma electoral de las Elecciones Generales 2026 tiene carácter preclusivo e improrrogable, lo que limita cualquier margen para realizar ajustes, pruebas adicionales o correcciones estructurales a un sistema que, por su complejidad, requiere altos estándares de validación técnica y confianza pública.

En ese sentido, el organismo advirtió que una eventual implementación del voto digital en este escenario podría generar riesgos que afecten la confianza ciudadana y la integridad del proceso electoral, principios que el JNE tiene el deber constitucional de salvaguardar.

El JNE advirtió que el sistema no garantiza plenamente la seguridad, integridad ni la autenticidad de la voluntad ciudadana. Crédito: X / JNE

ONPE se pronunciará

La decisión marca un contraste con el impulso que la ONPE había dado en los últimos meses al voto digital, presentado como un mecanismo alternativo, voluntario y equivalente al voto convencional, orientado a facilitar la participación ciudadana y avanzar en la modernización del sistema electoral. Desde el JNE, sin embargo, se dejó en claro que la evaluación no desconoce ese objetivo de largo plazo.

De hecho, el organismo reconoció explícitamente el esfuerzo técnico y el profesionalismo desplegado por el equipo de la ONPE en el desarrollo de la STVD, así como el potencial del voto digital como una alternativa válida para futuros procesos electorales. La diferencia, según el pronunciamiento, está en el momento de su aplicación y en las condiciones actuales del sistema.

Tras conocerse la posición del JNE, la ONPE adelantó que se pronunciará sobre el informe técnico desfavorable. Su respuesta será clave para entender si el organismo insistirá en el desarrollo del voto digital de cara a procesos posteriores o si se plantearán ajustes sustanciales a la estrategia tecnológica impulsada hasta ahora.

La ONPE adelantó que se pronunciará sobre la opinión técnica desfavorable emitida por el Jurado Nacional de Elecciones. - Crédito: X / ONPE

“No era el momento”: la mirada técnica sobre el freno al voto digital

Para el especialista en derecho electoral José Naupari, la decisión del Jurado Nacional de Elecciones no solo es técnicamente correcta, sino que responde a una lectura realista del contexto electoral y de los plazos en los que se intentó impulsar el voto digital.

Consultado por varios medios, Naupari sostuvo que la opinión desfavorable del JNE también es consecuencia de una decisión “demasiado cercana al cronograma electoral” adoptada desde el Congreso. Recordó que el registro voluntario para el voto digital comenzó el 13 de octubre, cuando lo ideal —señaló— hubiera sido contar antes con la certeza de que el sistema era plenamente seguro y viable. “Coincido plenamente con la posición del Jurado: este era un tema que debía ser progresivo”, afirmó.

El especialista en derecho electoral José Naupari respaldó la decisión del JNE de no aplicar el voto digital en las Elecciones Generales 2026. | JNE TV

El especialista rechazó que la decisión del Pleno del JNE pueda interpretarse como una postura contraria a la tecnología. Por el contrario, subrayó que el actual presidente del organismo ha impulsado de manera activa el uso de herramientas tecnológicas en la justicia electoral. “A nadie se le puede ocurrir decir que esta es una decisión tomada por rechazo a la tecnología. De ninguna manera. Es una decisión meridianamente responsable”, remarcó.

Desde su análisis, Naupari explicó que el pronunciamiento del JNE no tiene un carácter jurisdiccional, sino administrativo y de fiscalización. En ese sentido, advirtió que avanzar con el voto digital sin el aval del Pleno habría generado un escenario aún más complejo. “No tendría sentido que la ONPE continúe, porque cuando al Pleno le llegue un acta de una mesa de voto digital, lo primero que va a pasar es que se anule toda la votación de esa mesa”, señaló.

El especialista también hizo un llamado a la prudencia política tras la decisión del JNE. En particular, pidió que el tema no sea utilizado como pretexto para impulsar cuestionamientos o acusaciones contra el organismo electoral. “Podrán discrepar, pero esto no puede convertirse en una excusa para generar conflictos innecesarios en pleno proceso electoral”, sostuvo.

Naupari recordó que, en el debate legislativo, existió una fuerte presión para implementar el voto digital en el caso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, debido a que la ley lo establece como obligatorio. Sin embargo, enfatizó que ninguna disposición puede estar por encima de los principios esenciales del derecho de sufragio. “El voto libre, secreto y auténtico no puede ser sacrificado por una implementación apresurada”, indicó.