Elecciones 2026: JEE declara inadmisible lista de candidatos de Fuerza Popular a la Cámara de Diputados

JEE de Lima Oeste 3 declara inadmisible lista de candidatos de Fuerza Popular para elecciones 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Oeste 3 declaró inadmisible la lista de candidatos a la Cámara de Diputados presentada por Fuerza Popular, en el marco de las Elecciones Generales 2026. La medida afecta a los postulantes incluidos en la plancha presentada por Edwin Levano Gamarra, personero legal del partido, según detalla la resolución emitida por el tribunal electoral.

La decisión se da luego de que el JEE identificara observaciones en la documentación presentada, lo que impide, por el momento, la inscripción definitiva de los candidatos. La resolución advierte que estas omisiones deben ser subsanadas dentro del plazo establecido para evitar que se declare la improcedencia de la lista.

Lista de candidatos de Fuerza Popular es declarada inadmisible por JEE; partido tiene dos días para subsanar. (Foto: X/@jsudaka)

Plazo para subsanar observaciones

El JEE concedió un plazo de dos días calendario para que Fuerza Popular corrija las observaciones señaladas, bajo apercibimiento de que, de no hacerlo, los candidatos podrían quedar fuera de la contienda electoral. Esta medida busca garantizar que todas las planchas cumplan con los procedimientos legales establecidos por el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 2026.

Según la resolución, la acción tomada por el JEE busca asegurar la transparencia y legalidad en el proceso electoral, evitando irregularidades en la inscripción de candidatos. La autoridad electoral recordó que todos los partidos deben cumplir estrictamente con los requisitos legales para validar sus postulaciones.

La resolución fue notificada a Edwin Levano Gamarra a través de la casilla electrónica N° 21868053 y será publicada en el portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones. El JEE enfatizó que, de no cumplir con el plazo y las correcciones solicitadas, la lista liderada por Keiko Fujimori sería declarada improcedente, dejando fuera de la competencia electoral a los candidatos involucrados.

Jurado Nacional de Elecciones. (Foto: Agencia Andina)

JEE admite postulación de Keiko Fujimori

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro I (JEE Lima Centro I) admitió a trámite la solicitud de inscripción de la plancha presidencial de Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori, quien buscará por cuarta vez la Presidencia de la República. En su resolución, el JEE indicó que la fórmula presidencial del fujimorismo cumple con todos los requisitos legales, incluidos el cumplimiento de la cuota de género y la ausencia de impedimentos legales que puedan afectar a los candidatos.

“Se advierte que la fórmula de candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República cumple con los requisitos legales exigidos por la LOE, LOP y el Reglamento, por lo que corresponde admitirla”, señala el documento del tribunal electoral. La admisión formal permite que la resolución se publique oficialmente y se inicie el periodo de tachas, durante el cual cualquier ciudadano inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y con derechos vigentes puede cuestionar la postulación de la fórmula en su totalidad o de uno o más de los candidatos que la integran.

La lista de Fujimori, Galarreta y Torres logró la mayoría de votos en una jornada marcada por la innovación tecnológica y la fiscalización ciudadana.

La plancha presidencial de Fuerza Popular está encabezada por Keiko Fujimori, acompañada por el excongresista y actual parlamentario andino Luis Galarreta como primer vicepresidente y el asesor Miguel Torres como segundo vicepresidente. Con la admisión de la fórmula, el partido fujimorista da un paso formal hacia las elecciones generales de 2026, consolidando su participación en la contienda presidencial y marcando el inicio del proceso de observaciones ciudadanas sobre su candidatura.