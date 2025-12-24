Cambios bruscos de temperatura elevan el riesgo de infartos y derrames cerebrales, advierte el Minsa

El Ministerio de Salud (Minsa) alertó que la exposición repentina a temperaturas extremas puede desencadenar infartos, derrames cerebrales y la formación de coágulos. Créditos: Difusión

El Ministerio de Salud (Minsa) alertó que la exposición repentina a temperaturas extremas puede desencadenar infartos, derrames cerebrales y la formación de coágulos en las arterias. Esta advertencia surge tras el anuncio del Senamhi sobre el descenso de las temperaturas en la costa del Perú hasta el 26 de diciembre, situación que obliga a la población a tomar precauciones adicionales, especialmente durante las noches y madrugadas.

El Dr. Aldo Linares, médico internista del Hospital María Auxiliadora, explicó que el organismo humano no logra adaptarse de inmediato a variaciones extremas de temperatura. El cuerpo regula el calor mediante la dilatación y el estrechamiento de los vasos sanguíneos, procesos que requieren tiempo para activarse de forma segura.

Cuando la exposición al frío intenso ocurre de manera repentina, se produce una vasoconstricción inmediata, lo que aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares graves. Además, estos cambios abruptos pueden provocar espasmos musculares y contracturas de evolución compleja.

En situaciones de calor elevado, el cuerpo responde con sudoración y vasodilatación, lo que puede generar fatiga, deshidratación, dolor de cabeza intenso y desmayos, conocidos como golpes de calor. El especialista enfatizó la importancia de permitir que el paso de una temperatura a otra se realice de forma progresiva para que el organismo logre aclimatarse adecuadamente.

Una persona sufre un infarto al corazón. (Canva)

Consecuencias de la exposición repentina a temperaturas extremas

La exposición súbita al frío o al calor extremo representa un peligro para la salud. El Minsa advierte que estas variaciones pueden originar desde infartos y accidentes cerebrovasculares hasta trombosis arterial. El cuerpo reacciona de manera defensiva, pero necesita tiempo para activar sus mecanismos de regulación. La falta de aclimatación adecuada incrementa el riesgo de complicaciones severas, sobre todo en personas con antecedentes de enfermedades crónicas.

“El paso del calor al frío, o del frío al calor, debe realizarse de manera progresiva para permitir la aclimatación del organismo”, sostuvo.

Las temperaturas bajas, combinadas con una humedad elevada, dificultan la adaptación corporal y favorecen la aparición de contracturas musculares. Los especialistas recomiendan evitar la exposición directa al frío intenso tras realizar actividad física, así como abrigarse correctamente en ambientes fríos para reducir la probabilidad de eventos cardiovasculares.

Un derrame cerebral, también conocido como accidente cerebrovascular (ACV), hace que el flujo sanguíneo a una parte del cerebro se interrumpa o disminuya. (El Peruano)

¿Qué es un infarto y cuáles son las señales de alerta?

En el Perú, se registran cerca de 100 infartos agudos cada 24 horas, una cifra que preocupa a las autoridades sanitarias. Un infarto ocurre cuando una arteria coronaria se obstruye y disminuye el flujo de oxígeno al músculo cardíaco. A diferencia del infarto, el paro cardíaco implica el cese total de la actividad del corazón, lo que puede causar la muerte inmediata si no se actúa rápido, explicó Karina Rodríguez, médica de la línea 113 del Minsa.

Las señales de alerta ante un infarto pueden aparecer de forma repentina y, en ocasiones, confundirse con otros malestares. Los síntomas clave incluyen dolor o presión intensa en el pecho, malestar en el brazo izquierdo, sudoración fría, dificultad para respirar y náuseas. Ante cualquiera de estos signos, es fundamental acudir de inmediato a un servicio de emergencia.

El cardiólogo Christian Guerrero Sánchez advirtió que la hipertensión arterial es una de las principales enfermedades cardiovasculares y puede pasar desapercibida debido a la ausencia de síntomas. Sin tratamiento, esta condición compromete órganos vitales como el corazón, el cerebro y los riñones, y facilita la aparición de infartos cardíacos y cerebrales, así como insuficiencia cardíaca y renal.

Los síntomas de este síndrome suelen ser similares a los de un infarto. Foto: (iStock)

Medidas clave para proteger la salud cardiovascular

La prevención es esencial para evitar consecuencias graves asociadas a los cambios de temperatura. Los especialistas del Minsa recomiendan que las personas con enfermedades crónicas realicen controles médicos cada tres o seis meses, mientras que la población sana debe programar evaluaciones preventivas anuales.

A partir de los 30 años, se aconseja realizar un chequeo cardiometabólico completo, que incluya pruebas de sangre para medir glucosa y colesterol, control de presión arterial y electrocardiograma. Para reducir el riesgo de infartos y derrames cerebrales, es fundamental mantener hábitos saludables: alimentación balanceada, actividad física regular y evitar el consumo de tabaco y alcohol.

Senamhi alerta sobre intensificación del frío en la costa durante Navidad

El Senamhi pronosticó que el descenso de temperaturas en la costa peruana se sentirá con mayor intensidad hasta el 26 de diciembre, especialmente durante las noches y madrugadas. Las regiones comprendidas entre La Libertad e Ica experimentarán condiciones más frías de lo habitual, con mínimas nocturnas que oscilarán entre 11 ℃ y 18 ℃, según la localidad.

Dos ciudadanos usan poleras con capuchas durante un día que se registró bajas temperaturas en la ciudad capital de Lima. (El Peruano)

Este fenómeno responde a la presencia de aguas frías frente al litoral y la persistencia de vientos del sur, lo que favorece el aumento de la nubosidad, la aparición de niebla, neblina y lloviznas ligeras durante las primeras horas del día. En Lima Metropolitana, la humedad elevada intensifica la sensación térmica baja, sobre todo en los distritos costeros. Además, se esperan vientos de ligera a moderada intensidad, que podrían reducir la visibilidad y afectar el tránsito en zonas cercanas al mar.

El Senamhi recomendó a la población mantenerse informada a través de los avisos meteorológicos oficiales y tomar precauciones adicionales, especialmente durante actividades al aire libre o desplazamientos en las primeras horas de la mañana. La aclimatación progresiva y la protección adecuada contra el frío son medidas fundamentales para preservar la salud en este periodo de temperaturas inusualmente bajas.