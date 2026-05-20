¿Cuánto cuesta comer comida peruana en Estados Unidos y Europa? Estos son los precios en dólares, euros y soles

Aunque en algunos países la comida peruana sigue siendo accesible y abundante, en otros ya forma parte de la alta cocina internacional. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

La gastronomía peruana continúa expandiendo su presencia en las principales ciudades del mundo y, con ello, también crece el interés por conocer cuánto cuesta disfrutar de platos emblemáticos fuera del país. Desde un ceviche frente al mar en Miami hasta un menú degustación en Madrid o una cena gourmet en Londres, los precios varían de acuerdo con el costo de vida, la exclusividad del restaurante y la disponibilidad de ingredientes importados.

Aunque en algunos destinos la comida peruana mantiene opciones accesibles y abundantes, en otros se ha convertido en una experiencia premium ligada a la alta cocina internacional. A continuación, te compartimos los precios aproximados que pagan los comensales en Estados Unidos y Europa al momento de probar sabores peruanos.

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Estados Unidos: entre propuestas familiares y restaurantes de lujo

En Estados Unidos, el valor de un plato peruano cambia considerablemente según la ciudad y el perfil del restaurante. Florida, especialmente Miami, se ha consolidado como uno de los principales puntos de encuentro de la comunidad peruana. Allí, un ceviche clásico o un ají de gallina puede costar entre USD 18 y USD 24, equivalentes a aproximadamente S/ 61,70 y S/ 82,30.

Sin embargo, en las zonas más exclusivas de la ciudad, como los distritos financieros o restaurantes frente al mar, los precios se elevan rápidamente. Un lomo saltado o un tiradito de autor puede alcanzar entre USD 35 y USD 50, es decir, alrededor de S/ 120 y S/ 171 por persona, sin incluir bebidas.

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Tumi Peruvian Restaurant en la ciudad de New York. Foto: Google Maps

Nueva York presenta un escenario todavía más costoso debido al elevado precio de los alquileres y operaciones comerciales. En barrios populares de Queens, un arroz chaufa o una jalea mixta suele encontrarse entre USD 20 y USD 28, lo que equivale a unos S/ 68,60 y S/ 96.

Pero en sectores más exclusivos de Manhattan o Brooklyn, donde la cocina peruana se posicionó como una propuesta gourmet, las entradas rara vez bajan de USD 20 (unos S/ 68,60), mientras que los platos principales superan fácilmente los USD 40, cerca de S/ 137. Una cena completa para una sola persona puede rebasar los USD 80, monto cercano a S/ 274.

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California y Texas: sabor peruano con influencia local

En California, ciudades como Los Ángeles y San Francisco destacan por la fuerte presencia de ingredientes frescos del Pacífico y propuestas nikkei de alto nivel. Un ceviche preparado con pescado del día suele ubicarse entre USD 22 y USD 30, aproximadamente entre S/ 75,40 y S/ 102,80.

Los platos calientes tradicionales, como seco de cordero o tallarines verdes con bistec, se mantienen en un rango similar, entre USD 25 y USD 35, equivalentes a S/ 85,70 y S/ 120. En restaurantes especializados en cocina fusión peruano-japonesa, una experiencia gastronómica completa puede costar entre USD 60 y USD 75 por persona, es decir, entre S/ 205,70 y S/ 257,10.

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Platos de Peru Gourmet Restaurant en Texas. Foto: Google Maps

Texas, en cambio, ofrece precios algo más equilibrados gracias a un costo de vida menos elevado. Un lomo saltado o un picante de mariscos suele encontrarse entre USD 18 y USD 25, alrededor de S/ 61,70 y S/ 85,70. Los anticuchos, uno de los platos más valorados en esa región, se venden entre USD 14 y USD 17, equivalentes a unos S/ 48 y S/ 58,30.

Otro de los estados donde el dinero rinde más es Nueva Jersey, conocido por sus amplias comunidades peruanas. Un pollo a la brasa entero con papas y ensalada ronda entre USD 20 y USD 26, es decir, entre S/ 68,60 y S/ 89,10. Los platos de fondo tradicionales, como cau cau u olluquito con charqui, se mantienen entre USD 15 y USD 22, aproximadamente entre S/ 51,40 y S/ 75,40.

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Europa: precios más altos por ingredientes importados

En Europa, el costo de la gastronomía peruana está influenciado principalmente por la importación de insumos como ají amarillo, rocoto o maíz morado. España aparece como uno de los mercados más accesibles y competitivos gracias a la fuerte presencia de migrantes peruanos y la popularidad de estos sabores.

En ciudades como Madrid o Barcelona, un almuerzo o cena promedio cuesta entre 20 y 25 euros, equivalentes a unos S/ 79,60 y S/ 99,50. Los makis acevichados alcanzan los 16 euros, cerca de S/ 63,70, mientras que los menús degustación en restaurantes de alta gama se ubican entre 37 y 40 euros, es decir, entre S/ 147,30 y S/ 159,20.

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Restaurante El Inca en Cologne, Alemania. Foto: Google Maps

Italia mantiene precios similares. En Roma o Milán, el gasto promedio por persona ronda los 21 euros, aproximadamente S/ 83,60. Una causa limeña puede costar entre 7 y 11 euros, equivalentes a S/ 27,90 y S/ 43,80, mientras que platos como lomo saltado o arroz con mariscos oscilan entre 19 y 22 euros, alrededor de S/ 75,60 y S/ 87,60.

Londres y Alemania lideran los precios más elevados

El Reino Unido, particularmente Londres, figura entre los destinos más caros para disfrutar comida peruana. En locales casuales, una comida puede costar unas 25 libras esterlinas. Considerando el cambio internacional actual, esa cifra bordea los S/ 120. Un ceviche clásico llega a 16 libras, alrededor de S/ 77, mientras que una jalea de mariscos se aproxima a las 20 libras, unos S/ 96.

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En restaurantes exclusivos de zonas como Mayfair o Fitzrovia, la cuenta individual puede variar entre 50 y 90 libras esterlinas, equivalentes a aproximadamente S/ 240 y S/ 432, consolidando a Londres como uno de los mercados más costosos para degustar cocina peruana en Europa.

Alemania tampoco se queda atrás. En Berlín o Múnich, la experiencia gastronómica en restaurantes reconocidos alcanza entre 45 y 50 euros por persona, lo que representa entre S/ 179 y S/ 199. Pese a estos valores, la demanda continúa creciendo impulsada por la reputación internacional de la cocina peruana y el interés europeo por sabores cada vez más sofisticados.

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