Minsa advierte sobre el peligro de combinar alcohol y medicamentos en Navidad y Año Nuevo

Durante las celebraciones, las autoridades instan a adoptar conductas responsables y alternativas seguras para proteger el bienestar personal

En la antesala de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, el Ministerio de Salud (Minsa) emitió una advertencia pública sobre los riesgos de consumir alcohol mientras se siguen tratamientos con medicamentos. A través de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), la entidad señaló que esta combinación puede aumentar los efectos adversos, anular la efectividad de los tratamientos y poner en peligro la vida de las personas, especialmente durante las fiestas de fin de año.

Según el Minsa, el aumento en el consumo de bebidas alcohólicas durante las festividades coincide con el uso habitual de medicamentos en buena parte de la población, lo que eleva la probabilidad de interacciones peligrosas. La coordinadora de farmacias institucionales de la Digemid, Cristy Arango, informó que las reacciones adversas más frecuentes incluyen náuseas, vómitos, mareos y problemas respiratorios. Alertó, además, que estas situaciones pueden comprometer la integridad física e incluso resultar fatales.

El Minsa detalló que la mezcla de alcohol con determinados medicamentos implica riesgos que a menudo no se consideran. Por ejemplo, el alcohol potencia los efectos secundarios de los antidepresivos sobre el sistema nervioso, causando mareos o vértigos. Incluso pequeñas cantidades, como cerveza o vino, pueden desencadenar incrementos descontrolados de la presión arterial. Cuando se combina alcohol con benzodiacepinas u opioides, el efecto sedante se intensifica, lo que incrementa la posibilidad de lesiones, alteración del equilibrio, pérdida de coordinación y disminución en el tiempo de reacción. El riesgo de sobredosis y paro respiratorio también crece de manera considerable. Además, pueden presentarse alteraciones de la memoria y episodios de amnesia temporal.

El consumo combinado de alcohol y antiinflamatorios incrementa el riesgo de sangrado gastrointestinal, mientras que junto a paracetamol puede provocar daño hepático. Cuando se toman antihistamínicos, el alcohol acentúa los efectos de somnolencia. Por su parte, la interacción con anticoagulantes orales puede llevar a hemorragias masivas, y con antibióticos, comprometer tanto su eficacia como aumentar su toxicidad.

Ante este escenario, la Digemid ha instado a la población a tomar precauciones adicionales durante las celebraciones. Destaca la importancia de evitar el consumo de alcohol y medicamentos de manera simultánea y de buscar alternativas de socialización más seguras. El organismo recalca que es posible disfrutar las fiestas si se prioriza la seguridad y la salud personal, y se mantiene responsabilidad en el manejo de fármacos.

Salud emocional en Navidad

El Ministerio de Salud también hizo hincapié en el cuidado emocional durante estas fechas, recordando que la Navidad puede resultar sensible para quienes atraviesan procesos de duelo. Desde la Dirección de Salud Mental, la especialista July Caballero Peralta explicó que cada persona procesa la pérdida de manera distinta, por lo que la tristeza, la nostalgia o la soledad son reacciones válidas. Compartir emociones con personas de confianza puede contribuir a transformar el dolor de la ausencia en memoria afectiva, y es recomendable no ejercer presiones sobre quienes no se sienten listos para participar en celebraciones.

El Minsa recomienda ofrecer espacios de escucha y contención, así como facilitar el acceso a ayuda profesional cuando la tristeza sobrepase a la persona. La Línea 113, opción 5, se mantiene disponible las 24 horas para quienes necesiten orientación en salud mental durante las festividades.

Con este enfoque preventivo integral, el Ministerio de Salud recuerda que evitar la combinación de alcohol y medicamentos es una medida concreta para preservar la salud y reducir riesgos durante las celebraciones, reforzando así su llamado a la responsabilidad y el autocuidado en estas fiestas.

