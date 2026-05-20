Onelia Molina pasó la noche en departamento de Kevin Díaz antes de apasionado beso en ‘Esto Es Guerra’

Magaly Medina presenta un informe que desmiente a Onelia Molina, quien aseguraba no estar lista para una relación. Te mostramos las imágenes de la 'guerrera' pasando la noche en la casa del modelo Kevin Díaz. ATV/ Magaly TV La Firme.

Las especulaciones alrededor de una posible relación entre Onelia Molina y Kevin Díaz volvieron a intensificarse luego de que las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ captaran a la integrante de ‘Esto Es Guerra’ ingresando al departamento donde vive el modelo venezolano y permaneciendo allí hasta el día siguiente.

Las imágenes, difundidas en el programa de Magaly Medina este 19 de mayo, aparecen justo después del comentado beso que ambos protagonizaron en el reality de competencia, situación que terminó alimentando aún más los rumores de romance.

PUBLICIDAD

Aunque tanto Onelia como Kevin han asegurado públicamente que entre ellos solo existe amistad, la reciente cercanía entre ambos no ha pasado desapercibida. Desde la separación de la odontóloga con Mario Irivarren, el venezolano se convirtió en uno de sus compañeros más cercanos dentro y fuera de televisión, apareciendo constantemente juntos en eventos, reuniones y hasta viajes.

¿Nuevo romance? Captan a Onelia Molina amaneciendo en el depa de Kevin Díaz en Miraflores. Captura: Magaly TV La Firme.

Onelia Molina llega a depa de Kevin Diaz

Precisamente por ello, el informe emitido por el programa de espectáculos llamó rápidamente la atención. Según mostraron los llamados “urracos” de Magaly Medina, la joven fue captada la noche del 11 de mayo llegando en su vehículo al edificio donde reside el integrante de ‘Esto Es Guerra’, ubicado en Miraflores.

PUBLICIDAD

Las imágenes muestran a Onelia Molina acomodando algunas pertenencias en la maletera de su automóvil antes de dirigirse hacia el distrito limeño. De acuerdo con el informe televisivo, la influencer recorrió varias calles antes de finalmente ingresar al estacionamiento del edificio a las 10:33 de la noche.

“Dio más vueltas que el yate de Said y Mario para después llegar hasta este edificio en Miraflores, donde por unos segundos sobrepara, para luego meterse a la cochera a las diez y treinta y tres de la noche del lunes 11 de mayo”, narró la voz en off del informe.

PUBLICIDAD

¿Nuevo romance? Captan a Onelia Molina amaneciendo en el depa de Kevin Díaz en Miraflores. Captura: Magaly TV La Firme.

Onelia Molina salió a la mañana siguiente del departamento de Kevin Díaz

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que la exchica reality no salió del inmueble esa misma noche. Según el programa, recién abandonó el lugar a las 11:45 de la mañana del día siguiente, permaneciendo dentro del edificio durante toda la madrugada.

“Amaneció, por aquí no hay rastro de Onelia. Seguro se la pasó jugando Yan Ken Po toda la noche o en una pijamada de largo alcance, porque recién a las once y cuarenta y cinco de la mañana del martes saca su mionca del condominio miraflorino y se quita a toda máquina”, comentó la narración del programa con el tono irónico que caracteriza al espacio televisivo.

PUBLICIDAD

No obstante, para el programa de Magaly Medina, las imágenes difundidas demostrarían que la cercanía entre ambos iría más allá de una simple amistad o dinámica televisiva. Incluso, el informe insinuó que el beso emitido en televisión habría tenido “ensayos previos”.

¿Nuevo romance? Captan a Onelia Molina amaneciendo en el depa de Kevin Díaz en Miraflores. Captura: Magaly TV La Firme.

“Nosotros descubrimos que esos chapes de anteayer, o de ayer, perdón, en el programa Esto es Guerra, pues ya había tenido como, digamos, previos ensayos”, comentó Magaly Medina al presentar el informe.

PUBLICIDAD

El programa también mostró cómo uno de sus reporteros acudió al edificio para confirmar quién residía en el inmueble. Durante la conversación con el personal del lugar, se dejó entrever que efectivamente Kevin Díaz viviría allí. “Hola, me dicen para Kevin Díaz. Él es este... de Esto es Guerra, ¿no?”, pregunta el reportero. “Sí”, responde el trabajador del edificio.

“Pero sí vive acá, porque me dejaron diciendo para que le deje este regalo”, insiste el reportero. “Sí, pero de momento no te puedo dar información con respecto a eso”, contestó el trabajador.

PUBLICIDAD

¿Nuevo romance? Captan a Onelia Molina amaneciendo en el depa de Kevin Díaz en Miraflores. Captura: Magaly TV La Firme.