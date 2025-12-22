Ministro de Salud califica de “grave” que aún se siga vendiendo la insulina prohibida por Digemid

El Ministerio de Salud alerta sobre la venta ilegal de insulina Wosulin-N retirada del mercado por graves irregularidades de fabricación. (Andina)

El ministro de Salud, Luis Quiroz, calificó como “grave” que se continúe comercializando insulina retirada del mercado nacional pese a la orden oficial de suspensión emitida por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid).

La advertencia se produjo después de la denuncia periodística de Punto Final, que expuso la permanencia a la venta de insulina con registro sanitario denegado, lo que ha puesto en alerta a pacientes y autoridades.

La autoridad sanitaria anunció que se intensificarán los operativos en farmacias y hospitales para impedir la distribución de la insulina observada, en cumplimiento estricto de los protocolos de seguridad establecidos.

Ministro se pronunció sobre la grave situación del sistema de salud. | Minsa

La insulina Wosulin-N, de origen indio, fue retirada tras la detección de graves irregularidades en su proceso de fabricación, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

El medicamento, producido por el laboratorio Wockhardt Limited, era distribuido en hospitales y farmacias públicas, y está señalado como esencial en el tratamiento de la diabetes en el país.

El retiro de este producto se determinó después de que Digemid identificara manipulación de datos, presencia de impurezas, posibles toxinas y deficiencias en las buenas prácticas de manufactura.

A pesar de la orden, según constató Punto Final, varias farmacias en Lima Metropolitana continúan ofreciendo la insulina retirada, lo que representa un peligro potencial para alrededor de 1,3 millones de personas con diabetes mayores de 20 años en el Perú.

Digemid intensifica operativos en farmacias y hospitales para impedir la distribución de insulina sin registro sanitario vigente.

Reacción oficial

Durante una visita al hospital Casimiro Ulloa en Miraflores, Luis Quiroz aseguró que “se ha retirado todos los productos que no cuentan con registro sanitario” y detalló que únicamente permanecen en farmacias aquellas insulinas que han pasado por controles de calidad y pruebas analíticas.

No obstante, reconoció ante consultas de RPP Noticias que “si existiera algún producto que sigue siendo vendido, es grave. Hoy se están realizando operativos en toda la ciudad para asegurar el cumplimiento de la disposición”.

La decisión de inmovilización y retiro del producto, fundamentada en alertas sanitarias previas, generó preocupación entre madres de niños con diabetes, quienes reportaron la persistencia de la insulina retirada en hospitales públicos. Organizaciones civiles, como la ONG Lucas, una misión de vida, exigieron la aplicación estricta de normativas para garantizar la seguridad en el acceso a medicamentos.

Alrededor de 1,3 millones de personas con diabetes en Perú están en riesgo por la persistencia de insulina retirada en el mercado. (Andina)

Respuestas cruzadas

En un comunicado difundido tras el reportaje de Punto Final, el Minsa indicó que la insulina Wosulin-N y otros medicamentos de similar riesgo pasaron por “certificado de análisis conforme” antes de su uso y que los lotes aplicados contaron con registro sanitario mientras estuvo vigente.

Tras una inspección técnica realizada en septiembre de 2025 en la India, la autoridad sanitaria detectó la falta de subsanación de observaciones en los procesos del fabricante, lo que motivó la suspensión definitiva del registro conforme a la Ley N.º 29459.

El propio Ministerio de Salud remarcó en su respuesta oficial que “no permitiremos el uso de medicamentos que no garanticen el 100% de cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura”, un mensaje dirigido tanto a distribuidores como a establecimientos de salud.

El comunicado agregó que existen existencias suficientes de insulinas aprobadas y que se garantiza la continuidad de los tratamientos empleando productos certificados por países de alta vigilancia sanitaria.

El Ministerio de Salud garantiza la continuidad de tratamientos con insulinas aprobadas y certificadas por países de alta vigilancia sanitaria.

Impacto en la salud

El caso de la insulina retirada pone de relieve una problemática más amplia en el sistema de salud nacional. La investigación de Punto Final expuso la existencia de al menos 277 medicamentos vetados o suspendidos en hospitales y centros de salud públicos, muchos de ellos utilizados habitualmente para tratar patologías como cáncer, infecciones, enfermedades cardiovasculares, VIH y trastornos mentales.

El representante del Colegio Médico del Perú, Víctor Dongo, expuso su preocupación por la circulación de medicamentos sin los controles adecuados. En declaraciones al dominical, afirmó que este tipo de situaciones puede “generar problemas mortales” y recordó que decenas de productos no superaron la evaluación de Digemid antes de su comercialización.

La brecha entre la normativa y la distribución efectiva ha incrementado la demanda de medidas más estrictas y coordinación entre entidades como EsSalud, Digemid y el Minsa para fiscalizar el ingreso, almacenamiento y dispensación tanto en el sector público como privado.

El Colegio Médico del Perú advierte sobre el peligro mortal de comercializar medicamentos sin controles adecuados y pide mayor fiscalización. (Andina)

Perspectivas y monitoreo

El Ministerio de Salud reiteró, en declaraciones recogidas por RPP Noticias, la instrucción de mantener un monitoreo constante en farmacias y hospitales para detectar cualquier incumplimiento de las disposiciones relacionadas con medicamentos esenciales.

La insulina humana sigue siendo considerada una alternativa terapéutica segura, siempre que se respete el marco de registro sanitario en vigor y las guías internacionales recomendadas por las autoridades sanitarias.

El caso de la insulina Wosulin-N permanecerá bajo observación de los organismos reguladores mientras continúan los operativos y exámenes de control en el circuito farmacéutico nacional.