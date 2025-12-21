La IA en Perú: análisis estratégico de su impacto en la fuerza laboral

La Inteligencia Artificial redefine el mercado laboral en Perú, generando oportunidades y desafíos para empresas y trabajadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Inteligencia Artificial (IA) se ha consolidado en el panorama empresarial, reconfigurando la estructura laboral a nivel global. Mientras algunos sectores ven la IA como una amenaza para la empleabilidad, otros la identifican como una oportunidad para impulsar la productividad, reducir la informalidad y acelerar la demanda por nuevas habilidades profesionales. En este escenario, el Perú afronta una coyuntura histórica decisiva.

Para dimensionar el impacto que esta transformación podría generar en el panorama peruano, es importante conocer el contexto internacional.

Un estudio reciente del Massachusetts Institute of Technology (MIT), publicado en octubre del 2025, estimó que el 11.7% de los puestos de trabajo en Estados Unidos tendrá alto riesgo de automatización por IA generativa en los próximos años.

Este hallazgo inicial resulta crucial, ya que Estados Unidos es uno de los mercados más avanzados en adopción de IA y a la vez uno de los mercados con perfiles más especializados. Si en una economía con un nivel elevado de capacitación tecnológica la automatización impactará a casi el 12% de la fuerza laboral, el impacto en economías con brechas digitales más amplias como la peruana será significativamente mayor

En el Perú, el organismo que mejor ha analizado el impacto potencial de la IA en empleos es el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2025), donde estima que el 20% de la fuerza laboral peruana podría ser reemplazada por tecnologías de automatización y sistemas de IA.

Las empresas peruanas deben priorizar el reskilling y upskilling para mitigar el desplazamiento laboral por la automatización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta cifra es significativamente superior a la observada en Estados Unidos. ¿Cuáles son los factores subyacentes?

Una porción sustancial de la fuerza laboral se ocupa en actividades de naturaleza repetitiva y de baja cualificación .

La curva de adopción de la IA en el sector empresarial supera el ritmo de la capacitación del capital humano , brecha que se agudizará con el tiempo.

Brechas persistentes en habilidades digitales.

Las áreas con mayor probabilidad de verse afectadas son:

Funciones administrativas con alta carga transaccional

Transporte y logística sin diferenciación competitiva

Atención al cliente

Comercio y ventas minoristas

Manufactura operativa

Banca tradicional

Las áreas con menor probabilidad tenemos:

Fintechs especializadas

Marketing digital

Recursos humanos estratégicos

Sectores como administración, transporte, atención al cliente y manufactura operativa presentan mayor probabilidad de ser automatizados. (imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué puestos se benefician?

La demanda se orienta hacia perfiles tecnológicos con visión estratégica de negocio, superando la necesidad exclusiva de roles de programación tradicionales. Algunos ejemplos tenemos:

Tecnología y desarrollo de software integrado a negocio .

Consultoría Estratégica en IA : profesionales capaces de discernir y seleccionar la solución óptima dentro del ecosistema tecnológico para casos de negocio específicos.

Ciberseguridad , sigue siendo una posición crítica dado que el crecimiento de IA brinda también un aumento de posibles ataques cibernéticos.

Análisis de datos, pero no la parte técnica, sino los famosos “data translator”, que permitan y orienten al negocio qué camino seguir con base en datos propios y de mercado.

Recomendaciones estratégicas para la gestión del talento en empresas peruanas

Hoy más que nunca, la gestión del capital humano es vital. Las recomendaciones que las empresas deberían considerar son:

Priorizar la inversión en programas de Reskilling y Upskilling para el talento de alto potencial , mitigando el desplazamiento laboral y potenciando la competitividad del equipo para afrontar el mercado.

Adopción de una cultura de gestión 100% data-driven .

Rediseñar los puestos de trabajo, identificando los roles claves.

Acelerar la atracción de talento especializado.

¿Qué nos llevamos como conclusión?

En síntesis, el impacto de la IA será trascendental en el próximo quinquenio, no solo para los trabajadores, sino también para las empresas. El déficit de alfabetización en IA, e incluso la resistencia a incorporarla dentro de las políticas claves de la empresa, determinará quiénes serán los próximos ganadores y perdedores.