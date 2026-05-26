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Ignacio Buse debuta en dobles de Roland Garros 2026 junto al estadounidense Mac Kiger: día, hora y canal TV del partido

La primera raqueta nacional competirá en esta modalidad luego de quedar eliminado en individuales a manos de Andrey Rublev. Del otro lado de la red, tendrán a una pareja con experiencia en el circuito

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Ignacio Buse debuta en dobles de Roland Garros 2026.
Ignacio Buse debuta en dobles de Roland Garros 2026.

El tenis no otorga tregua e Ignacio Buse está listo para volver a la acción en París de forma inmediata. Tras batallar en su debut absoluto en el cuadro individual de Roland Garros, donde cayó en cuatro parciales ante el moscovita Andrey Rublev, el deportista nacional de 22 años retomará la competencia oficial en el Grand Slam francés, esta vez enfocando sus esfuerzos en el torneo de dobles masculinos.

Para esta aventura sobre el polvo de ladrillo parisino, el ‘Colorado’ unirá fuerzas con el estadounidense Mac Kiger. Este compromiso marcará un hito particular para ambos, ya que será el primer encuentro que compartirán como dupla en el circuito profesional, lo que representará un interesante desafío de adaptación y entendimiento táctico sobre la pista en plena competencia.

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El sorteo del cuadro no ha sido benévolo, pues al frente tendrán a un binomio consolidado y con amplio rodaje. Sus rivales serán el taiwanés Ray Ho (puesto 69 del ranking de dobles de la ATP) y el alemán Hendrik Jebens (puesto 67), una pareja de cuidado que buscará imponer su jerarquía y experiencia previa en este tipo de escenarios de máxima presión.

Andrey Rublev se lleva el cuarto parcial por 7-5 y derrota a Ignacio Buse en cuatro horas de juego. ESPN

El presente de los competidores europeos arrastra cierta irregularidad tras registrar dos eliminaciones consecutivas en la primera ronda de los torneos de Bordeaux y Francavilla. Sin embargo, no se les puede catalogar como un escollo sencillo, puesto que hace muy pocas semanas demostraron su verdadero potencial al alcanzar con autoridad las semifinales en el certamen de Aix-en-Provence.

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Fecha, hora y dónde ver partido de Buse en dobles de Roland Garros

El encuentro entre Buse/Kiger y Ho/Hebens está pactado para este miércoles 26 de mayo, a las 08:00 horas (horario de Perú), aunque esta programación queda sujeta a modificaciones de último momento por parte de la organización según el desarrollo de la jornada y el orden de juego. Los aficionados nacionales aguardan con gran expectativa este duelo que marcará la segunda presencia del peruano en la semana de estreno de Roland Garros.

La transmisión oficial del Grand Slam francés para el territorio peruano y toda Sudamérica estará a cargo de la cadena internacional ESPN en televisión por cable. Sin embargo, este compromiso solo podrá ser sintonizado desde la plataforma de streaming Disney +.

Ignacio Buse hará dupla en dobles de Roland Garros con el estadounidense Mac Kiger. Crédito: X Tennis Draws.
Ignacio Buse hará dupla en dobles de Roland Garros con el estadounidense Mac Kiger. Crédito: X Tennis Draws.

Asimismo, las alternativas digitales permitirán ver cada acción en directo desde cualquier dispositivo a través de la citada plataforma de streaming Disney + y Tennis TV. Esto garantiza una cobertura de alta calidad para no perderse ningún detalle del duelo de dobles que rendirá el peruano.

La experiencia de Ignacio Buse en dobles

Ignacio Buse no está habituado a disputar muchos encuentros en la modalidad de dobles, pero siempre intenta retomar el ritmo competitivo cada vez que el calendario se lo permite.

Como antecedente más positivo en esta especialidad, el ‘Colorado’ alcanzó la gran final en el cuadro de dobles junior de Roland Garros durante la temporada 2022, haciendo una recordada dupla junto a su compatriota y amigo Gonzalo Bueno.

Los peruanos finalizaron el Roland Garros Junior en segundo lugar. Fue su primera vez como dupla en el Grand Slam de Paris
Los peruanos finalizaron el Roland Garros Junior en segundo lugar. Fue su primera vez como dupla en el Grand Slam de Paris

Sin embargo, en el último tiempo los resultados no le han sonreído en esta categoría. Para encontrar su última victoria oficial en dobles es necesario remontarse a febrero de 2025, cuando festejó en el Chile Open haciendo equipo junto al local Tomás Barrios Vera.

Asimismo, defendiendo la camiseta de la selección peruana de tenis, Buse formó pareja en la exigente serie de Copa Davis ante Alemania junto a Conner Huertas del Pino, choque en el que lamentablemente cayeron derrotados.

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