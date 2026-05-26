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Universitario apuesta por la experiencia y liderazgo de Karla Ortiz: renovó con las ‘Pumas’ para la próxima temporada

A través de sus redes sociales, el club ‘crema’ confirmó que la atacante de 34 años continuará en el equipo para disputar la campaña 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley

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Karla Ortiz continuará en Universitario para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley 2026/27
Karla Ortiz continuará en Universitario para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: Prensa U

Universitario de Deportes continúa moviéndose en el mercado de pases con miras a la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley y esta semana confirmó la continuidad de una de las jugadoras más representativas de su plantel. Luego de varias semanas de incertidumbre sobre su futuro, Karla Ortiz renovó con el conjunto ‘crema’ y seguirá defendiendo la camiseta de las ‘pumas’ en la próxima campaña.

La atacante nacional, de 34 años, cumplirá así su tercera temporada consecutiva en la institución merengue, donde se ha consolidado como una de las referentes tanto dentro como fuera de la cancha. Su permanencia representa una apuesta clara por la experiencia y el liderazgo en medio de la renovación que atraviesa el equipo.

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La noticia fue oficializada por Universitario mediante sus redes sociales con un mensaje dedicado a la voleibolista. “¡Potencia confirmada en nuestro ataque! Karla Ortiz permanecerá vistiendo la crema de nuestras Pumas para la siguiente temporada de la LPV. ¡A dejarlo todo como siempre, Karla!”, publicó el club.

La continuidad de la atacante llega en un momento importante para la ‘U’, que viene realizando importantes cambios en su plantel con miras a la temporada 2026/27 y con el objetivo de alcanzar la primera final de su historia en la Liga Peruana de Vóley. Mientras algunas jugadoras aseguraron su permanencia en el equipo, otras cerraron su etapa en la institución ‘crema’.

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Renovación de Karla Ortiz fue confirmada por Universitario.
Renovación de Karla Ortiz fue confirmada por Universitario. Crédito: Prensa U

Entre las salidas más comentadas aparecen las de Coraima Gómez y Elis Bento, dos voleibolistas que se ganaron el cariño de la hinchada durante los últimos años. En paralelo, el cuadro ‘crema’ trabaja en la incorporación de nuevos nombres para reforzar al equipo y mantenerse competitivo en el campeonato peruano.

Una jugadora de selección

En ese contexto, mantener a una jugadora de la trayectoria de Karla Ortiz era una prioridad para el club. Su experiencia en torneos nacionales e internacionales, además de su peso dentro del camerino, son aspectos que Universitario considera fundamentales para sostener la base del proyecto deportivo.

Durante la última temporada, la atacante se consolidó como una de las piezas más regulares del equipo y tuvo un rol importante en la histórica campaña que permitió a la ‘U’ ubicarse dentro del podio nacional por primera vez.

De hecho, el buen momento de Karla Ortiz también le ha permitido mantenerse en la selección peruana de vóley, donde viene trabajando bajo las órdenes del técnico Antonio Rizola con miras a los retos internacionales del 2026. Su convocatoria generó debate entre algunos aficionados; sin embargo, el entrenador brasileño respaldó públicamente su presencia en la ‘bicolor’ y destacó tanto su rendimiento como su actitud, valorando su compromiso dentro del grupo.

Rizola elogió el compromiso mostrado por la experimentada atacante durante los entrenamientos y remarcó que atraviesa un buen presente deportivo tras su desempeño con Universitario. Incluso, aseguró que la voleibolista mantiene “la motivación de una niña de 12 años”, resaltando el entusiasmo con el que afronta esta nueva etapa con la selección.

El seleccionador nacional valoró el nivel actual de la punta de 34 años. (Video: Sobre La Net / Radio Ovación)

La ‘U’ toma forma para la temporada 2026/27

Con esta renovación, Universitario sigue definiendo la estructura de su plantel para afrontar una nueva edición de la Liga Peruana de Vóley. La permanencia de jugadoras con experiencia, sumada a la llegada de nuevos refuerzos, forma parte de la estrategia del club para seguir creciendo y mantenerse como protagonista en el campeonato.

La continuidad de Karla Ortiz no solo representa una garantía en ataque para las ‘pumas’, sino también un respaldo al trabajo que viene desarrollando el equipo en los últimos años. En Ate consideran que su liderazgo y competitividad serán claves para afrontar una temporada en la que el objetivo será volver a pelear en los primeros lugares del vóley nacional.

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