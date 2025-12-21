Elecciones 2026: Acción Popular niega permiso a militantes para postular al Congreso como invitados en otros partidos políticos

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró nulas las elecciones primarias de la organización política Acción Popular, donde se había proclamado ganador a Alfredo Barnechea como representante para las Elecciones Generales 2026.

Acción Popular ha decidido que sus militantes no están autorizados a postular al Congreso ni a otros cargos en las Elecciones Generales de 2026 como “invitados” en otras agrupaciones políticas. La medida fue anunciada por el presidente del partido, Julio Chávez, durante una reunión con los miembros de su partido.

Durante un plenario en la sede del partido, Chávez comunicó que la decisión fue adoptada por amplia mayoría. El dirigente precisó que “el partido no va a autorizar a ningún militante a participar, a postular por otro partido político. El partido va a curarse internamente, va a armarse y va a prepararse para participar con sus cuadros en las elecciones regionales y municipales de octubre del próximo año. Y el plenario ha decidido que no se va a autorizar a ningún militante a postular por otro partido político. Yo como presidente no voy a dar ya ninguna autorización para ningún militante nuestro”, declaró en diálogo con RPP.

El presidente de Acción Popular subrayó que la agrupación política se enfocará en un proceso de renovación interna después del escándalo que llevó a la exclusión del partido de las elecciones generales.

Según el dirigente del partido político, “vamos a renovar todos nuestros cuadros dirigenciales a nivel nacional y para eso se va a elegir un nuevo comité nacional electoral. Lo que estamos pensando ahora es en curarnos internamente para prepararnos para las elecciones regionales y municipales en la que sí vamos a participar”, citó RPP.

JNE anula las Elecciones primarias de Acción Popular por “vicios sustanciales”y lo deja fuera de las Elecciones 2026. Foto: Composición Infobae Perú

Acción popular vaca a Alfredo Barnechea

En el mismo plenario, el partido resolvió la vacancia de Alfredo Barnechea, quien hasta ese momento ocupaba la presidencia del plan de gobierno. Chávez explicó que Barnechea fue removido por no presentarse a rendir su informe ante la asamblea.

“Él ha sido hoy día vacado por el plenario, porque el plenario nacional -a pedido mío- hace año y medio lo designó como presidente del Consejo de Plan de Gobierno, dándole el único encargo de elaborar el plan de Gobierno de Acción Popular, cosa que nunca se hizo. Hoy día se citó para que diera el informe y él simplemente no se presentó”.

Según el dirigente de Acción Popular, Barnechea “no solamente no le ha dado cara al partido, sino además no se ha presentado para dar su informe sobre el Plan de Gobierno, por eso es que el plenario ha entendido esto como una falta de respeto y ha procedido a su vacancia, que es retirarlo del cargo, es una sanción interna”, detalló en diálogo con RPP.

¿Por qué excluyeron a Acción Popular de las Elecciones 2026?

La exclusión de Acción Popular de las elecciones generales de 2026 se produjo tras la anulación de sus elecciones primarias por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La Resolución N.º 0745-2025-JNE, emitida el 11 de diciembre de 2025, determinó que la decisión se sustentó en la adulteración del padrón de delegados encargados de elegir a los candidatos del partido.

JNE anuló elecciones primarias de Acción Popular. | Andina

Según los propios militantes de Acción Popular, varios delegados legítimamente elegidos no aparecieron en el padrón definitivo, mientras que otros, incorporados sin sustento, decidieron no participar en la elección del 7 de diciembre de 2025. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) indicó que carecía de competencia para corregir el listado, por lo que trasladó el caso al JNE.

El Comité Nacional Electoral (CNE) de Acción Popular, compuesto por tres integrantes, tenía la responsabilidad de conducir el proceso y certificar a los delegados electos en la votación interna del 30 de noviembre de 2025. Sin embargo, la presidenta del CNE, Cinthya Pajuelo Chávez, accedió de manera exclusiva al sistema de la ONPE y sustituyó a veintiocho delegados proclamados por otros afiliados no electos en nueve regiones, e incluyó a personas ajenas a la lista.