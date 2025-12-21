Perú

Elecciones 2026: Acción Popular niega permiso a militantes para postular al Congreso como invitados en otros partidos políticos

Julio Chávez afirmó que el partido político ahora piensa en participar en las Elecciones Municipales y Regionales del próximo año

Guardar
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE)
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró nulas las elecciones primarias de la organización política Acción Popular, donde se había proclamado ganador a Alfredo Barnechea como representante para las Elecciones Generales 2026.

Acción Popular ha decidido que sus militantes no están autorizados a postular al Congreso ni a otros cargos en las Elecciones Generales de 2026 como “invitados” en otras agrupaciones políticas. La medida fue anunciada por el presidente del partido, Julio Chávez, durante una reunión con los miembros de su partido.

Durante un plenario en la sede del partido, Chávez comunicó que la decisión fue adoptada por amplia mayoría. El dirigente precisó que “el partido no va a autorizar a ningún militante a participar, a postular por otro partido político. El partido va a curarse internamente, va a armarse y va a prepararse para participar con sus cuadros en las elecciones regionales y municipales de octubre del próximo año. Y el plenario ha decidido que no se va a autorizar a ningún militante a postular por otro partido político. Yo como presidente no voy a dar ya ninguna autorización para ningún militante nuestro”, declaró en diálogo con RPP.

El presidente de Acción Popular subrayó que la agrupación política se enfocará en un proceso de renovación interna después del escándalo que llevó a la exclusión del partido de las elecciones generales.

Según el dirigente del partido político, “vamos a renovar todos nuestros cuadros dirigenciales a nivel nacional y para eso se va a elegir un nuevo comité nacional electoral. Lo que estamos pensando ahora es en curarnos internamente para prepararnos para las elecciones regionales y municipales en la que sí vamos a participar”, citó RPP.

JNE anula las Elecciones primarias
JNE anula las Elecciones primarias de Acción Popular por “vicios sustanciales”y lo deja fuera de las Elecciones 2026. Foto: Composición Infobae Perú

Acción popular vaca a Alfredo Barnechea

En el mismo plenario, el partido resolvió la vacancia de Alfredo Barnechea, quien hasta ese momento ocupaba la presidencia del plan de gobierno. Chávez explicó que Barnechea fue removido por no presentarse a rendir su informe ante la asamblea.

“Él ha sido hoy día vacado por el plenario, porque el plenario nacional -a pedido mío- hace año y medio lo designó como presidente del Consejo de Plan de Gobierno, dándole el único encargo de elaborar el plan de Gobierno de Acción Popular, cosa que nunca se hizo. Hoy día se citó para que diera el informe y él simplemente no se presentó”.

Según el dirigente de Acción Popular, Barnechea “no solamente no le ha dado cara al partido, sino además no se ha presentado para dar su informe sobre el Plan de Gobierno, por eso es que el plenario ha entendido esto como una falta de respeto y ha procedido a su vacancia, que es retirarlo del cargo, es una sanción interna”, detalló en diálogo con RPP.

¿Por qué excluyeron a Acción Popular de las Elecciones 2026?

La exclusión de Acción Popular de las elecciones generales de 2026 se produjo tras la anulación de sus elecciones primarias por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La Resolución N.º 0745-2025-JNE, emitida el 11 de diciembre de 2025, determinó que la decisión se sustentó en la adulteración del padrón de delegados encargados de elegir a los candidatos del partido.

JNE anuló elecciones primarias de
JNE anuló elecciones primarias de Acción Popular. | Andina

Según los propios militantes de Acción Popular, varios delegados legítimamente elegidos no aparecieron en el padrón definitivo, mientras que otros, incorporados sin sustento, decidieron no participar en la elección del 7 de diciembre de 2025. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) indicó que carecía de competencia para corregir el listado, por lo que trasladó el caso al JNE.

El Comité Nacional Electoral (CNE) de Acción Popular, compuesto por tres integrantes, tenía la responsabilidad de conducir el proceso y certificar a los delegados electos en la votación interna del 30 de noviembre de 2025. Sin embargo, la presidenta del CNE, Cinthya Pajuelo Chávez, accedió de manera exclusiva al sistema de la ONPE y sustituyó a veintiocho delegados proclamados por otros afiliados no electos en nueve regiones, e incluyó a personas ajenas a la lista.

Temas Relacionados

Acción PopularElecciones 2026Elecciones Perú 2026CongresoAlfredo Barnecheaperu-politica

Más Noticias

Circulaba en moto eléctrica por la Panamericana Norte y un tráiler lo arrolló: la muerte fue inmediata

Un joven motociclista de veinte años murió de forma inmediata tras ser arrollado por un tráiler en la Panamericana Norte, a la altura de San Martín de Porres, luego de intentar adelantar al pesado vehículo durante la tarde del sábado

Circulaba en moto eléctrica por

¿Cómo estará hoy el clima en Lima? Senamhi lanza su pronóstico para este domingo 21 de diciembre

La institución recordó que las condiciones meteorológicas, incluidas las fluctuaciones de temperatura y cielo parcialmente despejado por la tarde, contribuyen a una sensación térmica variable

¿Cómo estará hoy el clima

Último sismo en Perú reportado hoy por el IGP: dónde fue el epicentro este domingo 21 de diciembre

El Instituto Geofísico del Perú informó que el nuevo temblor en suelo nacional alcanzo 4.3 de magnitud y tuvo una profundidad de 123 kilometros

Último sismo en Perú reportado

¿Petroperú podría irse a la quiebra, tras supuesta solicitud de concurso por parte de UNNA? Esto dijo la empresa

Los rumores sobre una posible insolvencia con sus acreedores, entre ellos la exGraña y Montero, significaron un descenso en el valor de los papeles de la petrolera

¿Petroperú podría irse a la

El Serpentín de Pasamayo estará cerrado hasta 2028, anuncia MTC: estos son los vehículos que dejarán de transitar

El Serpentín de Pasamayo une el distrito de Ancón, en Lima, con el distrito de Aucallama, en Huaral, atravesando una ruta de alto riesgo por sus curvas cerradas y acantilados

El Serpentín de Pasamayo estará
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú, Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia

Perú, Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia y Ecuador hacen un llamado a Venezuela ante crisis humanitaria y situación democrática

Consejero de la Sunedu postulará como diputado con Alianza para el Progreso

Juntos por el Pueblo: ¿quiénes integran la nueva coalición electoral que llevará a Antauro Humala al Senado?

De pedir el número 1 a conformarse con el 9: Antauro Humala postulará al Senado con la lista de Pedro Castillo

Fiscal de Lima Norte responde tras intento de asesinato: “Jamás voy a permitir ningún tipo de amenaza”

ENTRETENIMIENTO

Pamela Franco se quiebra al

Pamela Franco se quiebra al declararle su amor a Christian Cueva: “Cuando lo miro le digo todo”

Michael Jackson ganó la final ‘Yo Soy’ 2025: Gabriela Villanueva se llevó 20 mil soles tras derrotar a Green Day y Alejandra Guzmán

Janet Barboza y Edson Dávila le dicen adiós a Gisela Valcárcel: ‘América Hoy’ sigue pero sin Ethel Pozo

Las más pegadizas: estas son las 10 canciones de K-pop más escuchadas en iTunes Perú

Michael Jackson de ‘Yo soy’: De mesera y cocinera a imitadora del ‘Rey del Pop’ en reality de canto

DEPORTES

Alianza Lima vs Universitario EN

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: punto a punto del clásico por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Dónde ver Perú vs Bolivia HOY: canal tv online del amistoso internacional 2025

Partidos de hoy, domingo 21 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: minuto a minuto del último amistoso del 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario HOY: partidazo clave por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026