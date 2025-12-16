Perú

Alfredo Barnechea pide disculpas por amenazas al JNE, pero termina contradiciéndose: “Ni recuerdo lo que dije”

El excandidato presidencial por Acción Popular dio distintas versiones al ser consultado sobre la nulidad de las elecciones primarias, dispuesta por el Jurado Nacional de Elecciones

El candidato presidencial de Acción Popular intentó justificar su reacción al conocer que se anulaba la participación del partido en las Elecciones 2026. Canal N

Alfredo Barnechea, excandidato presidencial por Acción Popular, ofreció disculpas públicas a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) después de haber proferido declaraciones consideradas amenazantes tras la anulación de las elecciones primarias internas de su partido. En un tono mucho más cauto, intentó justificar su molestia. Sin embargo, se vio envuelto en una contradicción que no pasó desapercibida al explicar el contexto de sus palabras.

“Quiero esta noche, en este programa, pedirles disculpas expresas y públicas, a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, porque el sábado hice unas declaraciones que pueden haber parecido un poco ofensivas contra ellos. Quiero clara y explícitamente pedirles disculpas si yo me excedí con ellos de una manera muy clara”, subrayó en Canal N.

Consultado sobre si calificaría sus palabras de amenazantes, tal como lo hizo la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, alegó que no recordaba lo que dijo porque se encontraba en un momento muy confuso: “Estaba en el parto de mi hija, me sacaron de medio de eso a hacer una declaración. O sea, que no estaba yo en mi momento de mayor lucidez. Ni recuerdo lo que dije, pero pareciera ser que me excedí en algunos adjetivos y que pueden haber aparecido ofensivos”.

Curiosamente, su explicación no tuvo coherencia con sus primeras declaraciones, donde no solo el tono era mucho más elevado, sino que dijo que estaba en una situación totalmente distinta.

El excandidato presidencial Alfredo Barnechea reacciona con indignación a la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de anular las primarias del partido Acción Popular | Canal N

Estoy saliendo de un matrimonio, haciendo un espacio para contestarles a ustedes, porque estoy sorprendido y estoy indignado. Es muy extraño que un día sábado el Jurado Nacional ponga en su página web una decisión de esta naturaleza", mencionó previo a decir lo que generó indignación en la opinión pública.

“Quiero decirles a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones que no saben con quién se están enfrentando, que los vamos a perseguir en todas las instancias. Vamos a averiguar todo sobre ellos. Lavado de activos, todas las sinvergüencerías que tienen porque se han portado de una manera ilegal excluyendo a un partido histórico y no vamos a aceptar esto.”, afirmó entonces.

¿Por qué Alfredo Barnechea estalló contra el JNE?

Alfredo Barnechea estalló tras la publicación de la resolución N.º 0745-2025-JNE, en la cual se estableció la nulidad de las primarias de Acción Popular, asegurando que el proceso mostró “vicios sustanciales” en la designación de delegados. El organismo electoral afirmó que la adulteración del padrón, con la sustitución irregular de veintiocho delegados, se registró en diversas regiones del país, lo que afectó la legitimidad del proceso electoral.

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió anular las elecciones primarias del partido Acción Popular, destinadas a elegir a sus candidatos para las Elecciones Generales 2026, debido a "vicios sustanciales que vulneran los principios de democracia interna y el debido proceso". | Canal N

Sus expresiones fueron criticadas por el organismo electoral, el cual, a través de su secretaria general, pidió respeto al pronunciamiento del JNE y dijo que las afirmaciones de Barnechea “no se condice en lo absoluto” con los principios democráticos.

“No se condice en lo absoluto con principios democráticos, con el respeto a la democracia, tener expresiones que atenten contra las instituciones, que amenacen a las instituciones. Debe haber un respeto al pronunciamiento que tengan los organismos electorales”, expresó Yessica Clavijo en diálogo con RPP.

