Retiro de AFP de hasta S/22.000: ¿Cuándo se podrá solicitar con la nueva UIT?

Atento a las fechas para pedir tu AFP con un monto máximo mayor. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

¿Sabías que el octavo retiro AFP también tendrá vigencia en 2026? Hasta el viernes 16 de enero los afiliados que aún no hayan registrado su solicitud de AFP podrán hacerlo y solicitar hasta 4 UIT de sus cuentas de fondos privados de pensiones.

Esto es algo que ya han tenido claro durante estos meses los afiliados de las cuatro AFP. Sin embargo, algo cambiará el 2026. Y es que, con la entrada de vigencia de la nueva UIT, el monto máximo a pedir de retiro de AFP también cambiará.

Así, la nueva UIT a partir del 1 de enero será de S/5.500. Según el reglamento del retiro AFP vigente, “el valor de la UIT a tomar en cuenta para el retiro extraordinario es aquel que se encuentre vigente a la fecha de la presentación de la solicitud por parte del afiliado ante la AFP”. De esta manera, desde el viernes 2 de enero los afiliados podrán solicitar su AFP hasta por el nuevo monto de S/22.000.

Cada afiliado podrá hacer el trámite de la solicitud AFP en 31 días posibles. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Nueva UIT desde 2026

Según la norma legal publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas, desde el 1 de enero de 2026 entra en vigencia la nueva UIT, de S/5.500, que subió en S/150 con respecto a la de 2025, de S/5.350. Con esto, no solo cambia el monto de retiro AFP, sino también cada UIT recibida.

En 2025, el monto máximo de retiro AFP es de 4 UIT, de S/21.400. Así, cada 30 días luego de la solicitud de retiro se desembolsa máximo S/5.350 (1 UIT) a cada afiliado

En 2026, sin embargo, el monto máximo de retiro AFP será de S/22.000. Así, cada 30 días luego de la solicitud de retiro se desembolsará máximo S/5.500 (1 UIT) a cada afiliado.

Sin embargo, se debe recordar que el jueves 1 de enero no se podrá solicitar el retiro de AFP dado que es feriado. Así que a partir del viernes 2 de enero los afiliados que aún no hayan solicitado hasta 4 UIT de sus fondos podrán pedir el nuevo monto de S/22.000.

Así avisa AFP Integra si ya pagaron tu retiro de AFP. - Crédito Captura de AFP Integra

Fechas para retirar AFP con nueva UIT

viernes 2 de enero de 2026

lunes 5 de enero de 2026

martes 6 de enero de 2026

miércoles 7 de enero de 2026

jueves 8 de enero de 2026

viernes 9 de enero de 2026

lunes 12 de enero de 2026

martes 13 de enero de 2026

miércoles 14 de enero de 2026

jueves 15 de enero de 2026

viernes 16 de enero de 2026.

Se solicita en link

Los afiliados que aún no retiren su AFP y quieran también acceder como casi los tres millones de afiliados que ya no tienen dinero en sus cuentas individuales de capitalización, pueden solicitar en los siguientes enlaces:

El monto a solicitar podrá ser de hasta 4 UIT (S/21.400 en 2025 y S/22.000 a partir de 2026).