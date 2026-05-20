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‘Metiche’ lanza fuerte advertencia a Christian Domínguez antes de su boda con Karla Tarazona: “Que se porte bien”

El conductor y periodista de Panamericana TV le pidió públicamente al cantante de cumbia demostrar que realmente cambió antes de su matrimonio civil con la exmodelo

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En ‘Magaly TV La Firme’, panelistas cuestionaron el historial sentimental del cantante y pusieron en duda su estabilidad amorosa. ATV/ Kurt Villavicencio.

La próxima boda civil entre Christian Domínguez y Karla Tarazona continúa generando comentarios dentro del mundo del espectáculo. Aunque la pareja se muestra más unida que nunca y ya tendría prácticamente todo listo para formalizar legalmente su relación el próximo 2 de junio, en ‘Magaly TV La Firme’ no dejaron pasar la oportunidad para analizar el historial sentimental del cantante y poner en duda si realmente logró cambiar después de tantos escándalos amorosos.

Uno de los más duros fue el conductor de espectáculos ‘Metiche’, quien durante una llamada telefónica con el programa de Magaly Medina lanzó una contundente advertencia dirigida directamente al cumbiambero. El popular conductor recordó el historial de infidelidades, empalmes y relaciones paralelas protagonizadas por Christian Domínguez a lo largo de los años y le exigió demostrar con hechos que esta vez sí está dispuesto a asumir seriamente el compromiso matrimonial.

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Que responda como esposo, que se porte bien”, comentó tajantemente el conductor, dejando claro que, para muchos personajes de la farándula, el cantante todavía arrastra una imagen marcada por la inestabilidad sentimental.

Un presentador de televisión calvo con chaqueta azul y camisa rosa sentado en una silla roja, con las manos extendidas, frente a una pantalla con una pareja.
El conductor de televisión "Metiche" reacciona a la controversia sobre el historial amoroso de Christian Domínguez tras su compromiso con Karla Tarazona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

‘Metiche’ pide que Christian Domínguez demuestre su amor a Karla Tarazona

Pero esa no fue la única observación que realizó. Durante la conversación con el programa, ‘Metiche’ insistió en que el artista debe demostrar madurez y responsabilidad ahora que está a punto de casarse oficialmente con Karla Tarazona. “Que demuestre que tiene los pantalones bien puestos. Que se porte bien y que demuestre”, remarcó.

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De hecho, el programa hizo un recuento de las ceremonias y matrimonios que ha protagonizado Karla Tarazona a lo largo de su vida sentimental. Según comentaron en el panel, contando incluso las ceremonias simbólicas, esta sería la quinta boda de la conductora.

La cifra generó bromas y comentarios dentro del set de televisión. Fue Mónica Cabrejos quien ironizó con el tema mientras analizaban el historial amoroso de la figura televisiva. “El nombre para una película: 5 bodas”, comentó entre risas.

“Que se porte bien”: ‘Metiche’ exige a Christian Domínguez demostrar cambio tras boda civil. Captura: Magaly TV La Firme.
“Que se porte bien”: ‘Metiche’ exige a Christian Domínguez demostrar cambio tras boda civil. Captura: Magaly TV La Firme.

El conductor aseguró que, más allá de las críticas y cuestionamientos públicos, considera que Karla Tarazona es una mujer adulta capaz de tomar sus propias decisiones sentimentales. Sin embargo, recordó que la conductora ha atravesado momentos complicados en sus relaciones anteriores y que esta nueva etapa debería marcar un verdadero cambio para ambos.

Está tomando una decisión correcta. Bueno, ella es bien grande. Yo ya he hablado bastante sobre el tema de Cristian, ¿no? Ella ya ha pasado por mucho”, comentó inicialmente Kurt Villavicencio. Durante su intervención, el popular conductor también hizo un recuento de las relaciones y matrimonios que ha tenido Karla Tarazona a lo largo de los años, recordando incluso las ceremonias simbólicas que protagonizó en el pasado.

Si vamos contando bodas, se casó con Leonard León y se divorció. Luego con Christian Domínguez ella tuvo una boda simbólica en Varadero, Cuba. Luego se casó con el huevero y ahora veo una boda civil, porque ahora ya es una boda civil. Pero si tú ves, si tú cuentas, son cinco bodas”, señaló.

El conductor también recordó el historial amoroso del cantante y cuestionó los constantes empalmes sentimentales que marcaron varias de sus relaciones anteriores. “Y sobre todo, superar lo que él en el pasado hizo, ¿no? Que él se enamora de una, se enamora de otra, empalma una relación, empalma otra”, concluyó.

“Que se porte bien”: ‘Metiche’ exige a Christian Domínguez demostrar cambio tras boda civil. Captura: Magaly TV La Firme.
“Que se porte bien”: ‘Metiche’ exige a Christian Domínguez demostrar cambio tras boda civil. Captura: Magaly TV La Firme.

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