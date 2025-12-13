Perú

Retiro de AFP: Las ultimas fechas para solicitar hasta S/21.400 en diciembre

Estas son las fechas en que podrás registrar efectivamente la solicitud antes y luego de Navidad

Guardar
Las solicitudes se podrán enviar
Las solicitudes se podrán enviar hasta el viernes 16 de enero. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Aún se puede solicitar hasta 4 UIT (S/21.400) de tus fondos de AFP. Así, el octavo retiro de AFP sigue vigente, hasta el domingo 18 de enero. Sin embargo, esta no es la fecha final para poder registrar este pedido.

Como se sabe, el horario para mandar la solicitud del retiro es de lunes a viernes desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., sin contar feriados, por lo que el último día para poder hacer el epdido sería el viernes 16 de enero, hasta justo las seis de la tarde de aquella fecha, momento en que se cerrará el aplicativo para no poder permitir mandar otra solicitud en el marco de la Ley de retiro AFP aprobada.

Sin embargo, aún hay estas fechas disponibles para que todos los afiliados puedan hacer el registro de su pedido:

  1. lunes 15 de diciembre de 2025
  2. martes 16 de diciembre de 2025
  3. miércoles 17 de diciembre de 2025
  4. jueves 18 de diciembre de 2025
  5. viernes 19 de diciembre de 2025
  6. lunes 22 de diciembre de 2025
  7. martes 23 de diciembre de 2025
  8. miércoles 24 de diciembre de 2025
  9. viernes 26 de diciembre de 2025
  10. lunes 29 de diciembre de 2025
  11. martes 30 de diciembre de 2025
  12. miércoles 31 de diciembre de 2025
  13. viernes 2 de enero de 2026
  14. lunes 5 de enero de 2026
  15. martes 6 de enero de 2026
  16. miércoles 7 de enero de 2026
  17. jueves 8 de enero de 2026
  18. viernes 9 de enero de 2026
  19. lunes 12 de enero de 2026
  20. martes 13 de enero de 2026
  21. miércoles 14 de enero de 2026
  22. jueves 15 de enero de 2026
  23. viernes 16 de enero de 2026.
Solicitud del Retiro de AFP
Solicitud del Retiro de AFP este 2025 se podrá hacer efectiva solo si tienes cuenta en una de las ocho entidades financieras autorizadas. - Crédito Andina

Las últimas fechas para solicitar AFP

Así, según el repaso que hizo Infobae Perú sobre las fechas de retiro AFP, hay aún 23 días posibles en que los afiliados podrá mandar esta solicitud.

La siguiente fecha es el lunes 15 de diciembre. como se recuerda, todos los afiliados, sin excepción, podrán mandar esta solicitud sin tener que revisar su DNI, dado que aplicará para los ‘rezagados’, indistintamente del último dígito.

Como se recuerda, el pago llegará en 30 días calendario desde hecha la solicitud (y no desde que fue aprobada por la empresa AFP). Esto será la primera UIT, y cada siguiente seguirá 30 días calendarios máximo luego de la anterior.

Cada afiliado podrá hacer el
Cada afiliado podrá hacer el trámite de la solicitud AFP en 28 días posibles. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Links para solicitar

Si aún no retiras tu AFP y quieres también acceder como casi los tres millones de afiliados que ya no tienen dinero en sus cuentas individuales de capitalización, sigue estos enlaces, según la empresa AFP a la que estés aportando .

Como se sabe, el monto a solicitar podrá ser de hasta 4 UIT (S/21.400). Se debe considerar, sin embargo, que este monto podría ser mayor si se decide registrar la solicitud del retiro AFP en 2026, por el cambio de la UIT.

