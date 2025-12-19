Ethel Pozo se quiebra al despedirse de ‘América Hoy’: “En esta casa nací como conductora y siempre le tendré cariño”

Ethel Pozo se despide de América Hoy y se quiebra. América TV

El final de un ciclo llegó este viernes 19 de diciembre para Ethel Pozo, quien se despidió visiblemente emocionada de 'América Hoy’ y de América Televisión después de ocho años y medio en la casa televisiva que la vio nacer como conductora.

La presentadora compartió sus sentimientos en una despedida marcada por las lágrimas, la gratitud y el recuento de grandes momentos vividos en la pantalla de canal 4.

Ethel Pozo agradece a América TV y a su equipo

Durante los últimos minutos de la transmisión en vivo, Ethel Pozo tomó la palabra para agradecer por la oportunidad que le brindó América Televisión a lo largo de casi una década. Frente a Janet Barboza, Edson Dávila “Giselo” y la audiencia, recordó su paso por distintos formatos:

“Quiero agradecerle a América Televisión por haber sido mi casa estos 8 años y medio. Hoy es mi último día de programa en vivo en esta casa que me ha dado tanto. En 2017, el 20 de agosto, de la mano de gran Erik Jürgensen y GV Producciones, aprobaron un casting con Yaco Eskenazi y dijeron que vaya al aire y de eso ya pasó ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, ‘En esta cocina mando yo’, ‘El show después del show’ y ‘América Hoy’, que ha sido mi casa televisiva, mi familia disfuncional...”, comentó.

La presentadora, entre lágrimas, destacó que este era el último programa en vivo de 2025 y hoy encerraba una etapa fundamental de crecimiento profesional y personal:

“He crecido muchísimo, he cometido errores, pero también aciertos, nos hemos divertido, me he emocionado como hoy y me voy super contenta. Han sido casi una década, ha pasado rapidísimo, más de 1,500 programas. En esta casa nací como conductora y siempre le voy a tener mucho cariño”.

Janet Barboza y Edson Dávila se despiden de Ethel Pozo

El ambiente en el set fue de total emoción y compañerismo. Janet Barboza fue la primera en dedicarle unas palabras:

“Solo tengo cosas buenas qué decir. Eres una extraordinaria compañera, eres una gran mujer. (...) Han pasado 6 años. Formamos una familia disfuncional, tengo los mejores recuerdos, pensamientos y deseos hacia a ti, sé que te va ir increíble, has sido la mejor compañera”, expresó.

Por su parte, Edson Dávila intentó expresar sus sentimientos, pero no pudo contener la emoción al despedirse de Ethel. El trío original de la conducción cerró abrazado y con la promesa de que, pese a los nuevos caminos, la amistad y el respeto se mantendrán.

Ethel habla sobre su futuro: “Se vienen cosas hermosas”

Aunque la expectativa se centraba en conocer los próximos pasos de la conductora, Ethel Pozo prefirió guardar detalles y optó por el respeto a la señal que la acompañó por tantos años:

“Se vienen cosas hermosas, pero por respeto a esta casa no lo voy a decir aquí”.

Se sabe que Ethel se sumará a Panamericana TV en 2026 para conducir un nuevo programa, marcando así una nueva etapa en su carrera televisiva y dejando abierta la expectativa entre sus seguidores.

En la recta final de la emisión, Pozo resaltó la importancia de la “familia disfuncional” que formaron junto a Janet Barboza y Giselo a lo largo de más de 1,500 emisiones, en tiempos de cambios, pandemia y retos personales:

“Hoy el elenco original se despide, hoy es nuestro último programa juntos compañeros, es la última vez que vamos a estar los tres juntos. Más que ser compañeros somos amigos. Hemos estado en la pandemia, cuando me casé, en nuestras casas... A mí también me da pena dejarlos, pero se vienen cosas lindas para todos”.

La conductora cerró su discurso con una muestra de esperanza para la nueva etapa de América Hoy, que continuará en 2026 sin GV Producciones y con cambios en el equipo titular:

“América Televisión va seguir con America Hoy sin GV Producciones y cada uno va tomar su rumbo, vamos a seguir siendo amigos”.

