Gisela Valcárcel suspende fiesta de fin de año tras decisión de su equipo de ‘América Hoy’ de quedarse en América TV

Pati Lorena aseguró que “Señito” canceló el esperado evento al confirmarse que la mayoría de su equipo continuará en el canal y no migrará a Panamericana TV.

El ambiente de fiesta se transformó en sorpresa y versiones encontradas en la pantalla chica peruana tras conocerse que Gisela Valcárcel canceló la tradicional fiesta de fin de año para el equipo de ’América Hoy’.

La razón de esta drástica medida, según fuentes como Pati Lorena, se debe a que los integrantes clave de la producción decidieron no acompañar a la conductora en su anunciada mudanza a Panamericana TV, optando en cambio por continuar en América TV de lunes a viernes.

Gisela Valcárcel se quedó sin equipo

La noticia se conoció luego de que reporteros, productores, personal logístico y técnicos expresaran su voluntad de permanecer en América TV, confirmando su lealtad al canal en lugar de sumarse a la siguiente etapa profesional de Gisela Valcárcel en Panamericana para el 2026. El rumor fue confirmado por la exproductora Pati Lorena en el pódcast Show.pe:

“El equipo que está haciendo América Hoy, ahorita en América con Papo, se queda en América. Han decidido todos no irse a Panamericana. Por eso la fiesta de GV para su personal, la fiesta de año nuevo, era este fin de semana... y la cancelaron. No hay fiesta, la pasaron para enero, pero sin fecha”.

Detrás de la decisión se lee un mensaje claro: sin el equipo completo, no hay fiesta. El descontento entre quienes esperaban una celebración fue palpable, ya que la cancelación refleja la tensión y los cambios inciertos en la estructura detrás de cámaras.

“Señito” en busca de nuevo equipo

La decisión del equipo de “América Hoy” deja a Gisela Valcárcel y a su equipo de producción ante el reto de buscar nuevos talentos para su próximo ciclo en Panamericana TV.

Sin el “motor” de su staff habitual, la conductora tendrá que replantear su estrategia y construir equipo desde cero, mientras en América TV se mantienen los rostros y el formato vigente.

De acuerdo a las versiones recogidas, la situación habría causado molestias en la propia Gisela y en figuras clave de su entorno, pues algunos miembros de la producción y personal cercano se sintieron desplazados al no incluirlos en los nuevos planes. “Armando ya tenía este motor, ya tenía este equipo”, comentó Lorena, reflejando el desconcierto ante una transición repentina y llena de incertidumbre.

¿Qué pasará con Janet Barboza, Edson Dávila y Ethel Pozo?

Mientras el futuro del programa y su conducción se redefine, los rumores sobre el destino de los co-conductores Janet Barboza y Edson Dávila (“Giselo”) apuntan a que ambos también continuarán en América TV. Así lo dejan ver fuentes internas y movimientos recientes, lo que consolidaría la idea de una nueva etapa para el magazine, pero sin la “Señito” al frente.

La situación de Ethel Pozo, hija de Gisela, añade otro matiz. Ethel celebró su cumpleaños en México y, según la versión de Pati Lorena, no solo viajó por placer.

“Se ha ido a México a ver el formato de La Granja VIP... Seguramente para preparar su futuro programa nocturno,” especuló la exproductora, en relación a nuevos proyectos para Panamericana junto a figuras como Laura Spoya.

Lo curioso y controversial, según los comentarios recogidos en el pódcast, es que Ethel Pozo habría recibido permiso para viajar estando aún al aire en América TV, lo que generó dudas sobre la transparencia y ética en la transición hacia su futuro contrato en otro canal.

La ola de movimientos y cambios no se detiene. Hasta detalles como la presencia del DJ conocido como 'Anémico’ en la fiesta de la productora ProTV han sido motivo de especulación, ya que se afirma que habría “una pierna en América y la otra en ProTV”, en señal de la movilidad y las nuevas alianzas en el entretenimiento local.

El futuro de “América Hoy”

El quiebre con el equipo de Gisela Valcárcel marca un giro fundamental para el magazine matutino, con un staff renovado y figuras que buscan consolidar su lugar en la pantalla chica nacional.

Para Gisela, la cancelación de la fiesta de fin de año es, más que un simple evento perdido, la señal de que la televisión peruana entra en una etapa de recambios, competencia y adaptación que impactará tanto a su propio sello personal como a la industria en su conjunto.

