Rodrigo González asegura que Ethel Pozo será la única que dejará América Hoy: “el público lo celebra”

El conductor Rodrigo González sorprendió al revelar que Ethel Pozo dejará el programa matutino, generando un intenso debate entre los seguidores y dejando abierta la incógnita sobre quién ocupará su lugar en la conducción (Willax TV)

El futuro de América Hoy volvió a colocarse en el centro de la conversación televisiva luego de que Rodrigo González expusiera detalles sobre una reconfiguración interna que afectaría directamente a una de sus figuras principales.

Durante una reciente emisión, el conductor afirmó que Ethel Pozo sería la única integrante que abandonará el programa matutino, mientras el resto del equipo permanecería intacto. La versión plantea un escenario de negociaciones complejas, lealtades definidas y movimientos estratégicos desde la producción para evitar un quiebre mayor.

Según González, la continuidad del formato estaría asegurada, incluso con el mismo nombre y elenco principal, aunque con la ausencia de quien, asegura, era la salida más esperada por parte del público.

Negociaciones internas y un equipo que se mantiene unido

Según González, la producción optó por asegurar estabilidad y sostener al grupo unido, priorizando la vigencia del formato frente a un escenario de tensión y posibles quiebres internos. (Willax TV)

Rodrigo González sostuvo que la situación en América Hoy habría sido abordada mediante conversaciones directas entre la producción y el equipo de conductores. Según explicó, la intención inicial de llevarse al elenco completo a otra casa televisiva no prosperó debido a una propuesta que logró retener a casi todos. “Al parecer el equipo completo le habría dicho a la Farisela: nosotros ni hablar, no nos vamos contigo”, comentó, sugiriendo una decisión colectiva que terminó inclinando la balanza.

En esa misma línea, señaló que Edson Dávila continuaría en el espacio, al igual que Janet Barboza y el equipo de producción. Para González, la jugada habría sido clara desde la dirección del programa, que optó por asegurar la continuidad antes que arriesgar una desbandada. “Debe haber hecho una oferta que no han podido igualar”, dijo, en referencia a la estrategia que permitió sostener la estructura del magazine.

El conductor remarcó que, pese al contexto de tensión, la intención sería mantener la normalidad frente a las cámaras. “El programa lo van a hacer como que aquí no pasó nada”, afirmó, reforzando la idea de que el público verá un producto casi idéntico al actual, con la excepción de una ausencia puntual que marcaría el nuevo ciclo.

Ethel Pozo, la única salida confirmada según Peluchín

Para González, la ausencia de Ethel modificará la esencia del espacio, que continuará al aire con normalidad y con los mismos rostros, salvo esa baja específica. (Facebook)

De acuerdo con Rodrigo González, la única conductora que dejaría América Hoy sería Ethel Pozo. El comunicador fue enfático al señalar que no se trataría de una salida colectiva ni de un cierre del espacio, sino de un movimiento focalizado. “La única que se va a ir es Ethel Pozo”, expresó, descartando versiones sobre un cambio total del elenco.

González fue más allá al afirmar que la reacción del público sería favorable. “La gente va a celebrar más bien porque era la que más se esperaba”, sostuvo, planteando que la conductora concentraba gran parte de las expectativas en torno a una eventual salida. En su análisis, el impacto mediático no afectaría negativamente al programa, sino que incluso podría generar un nuevo interés.

El conductor también minimizó la relevancia de la ausencia de Pozo dentro de la dinámica del espacio. “Se sigue llamando América Hoy, se sigue viendo igual”, dijo, reforzando la idea de continuidad. Incluso ironizó sobre la indiferencia del público ante sus eventuales ausencias previas. “Cuando se va de vacaciones con el marido, a nadie le importa”, comentó, en tono crítico.

Reacomodos, especulaciones y el futuro del magazine

Entre rumores y comentarios al aire, Peluchín insistió en que la salida será individual y estratégica, una jugada que permitiría a América Hoy sostener su liderazgo televisivo. (América TV)

Las declaraciones de Rodrigo González abrieron la puerta a especulaciones sobre quién podría ocupar el lugar que dejaría Ethel Pozo. Sin embargo, el conductor evitó dar nombres concretos y aseguró que, por ahora, no hay confirmaciones. “Yo te rumoreé a quién van a poner, pero todavía no”, señaló, dejando en suspenso la posible incorporación de una nueva figura.

Incluso planteó la posibilidad de que no exista un reemplazo inmediato. “De repente no dejan a nadie”, deslizó, sugiriendo que el programa podría redistribuir funciones entre los conductores actuales. Para González, esta alternativa no alteraría el funcionamiento general del espacio ni su relación con la audiencia.

Durante el intercambio, Gigi Mitre intervino con una pregunta directa sobre el futuro de quien se marcharía y con quién competiría desde otro proyecto. González respondió sin rodeos: “Pensó, me voy con todas mis producciones que estoy. Y se va sola. Se va sola”. La frase reforzó la versión de una salida individual, sin arrastre de equipo ni respaldo colectivo.

El conductor también mencionó que esta situación habría tenido consecuencias colaterales en la agenda personal de la presentadora. “Ha tenido que hasta suspender la fiesta”, afirmó, sin ofrecer mayores detalles. En su lectura, el movimiento representa una maniobra calculada por parte del canal. “Buena jugada, América. Buena jugada la de América”, sentenció, destacando la capacidad de la televisora para sostener su producto estrella en medio de un escenario complejo.