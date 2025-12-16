Perú

Rodrigo González asegura que Ethel Pozo será la única que dejará América Hoy: “el público lo celebra”

‘Peluchín’ reveló que la hija de Gisela Valcárcel sería la única conductora que dejará el magazine, en medio de tensiones internas y negociaciones clave, una salida que, según dijo, será bien recibida por la audiencia

Guardar
El conductor Rodrigo González sorprendió al revelar que Ethel Pozo dejará el programa matutino, generando un intenso debate entre los seguidores y dejando abierta la incógnita sobre quién ocupará su lugar en la conducción (Willax TV)

El futuro de América Hoy volvió a colocarse en el centro de la conversación televisiva luego de que Rodrigo González expusiera detalles sobre una reconfiguración interna que afectaría directamente a una de sus figuras principales.

Durante una reciente emisión, el conductor afirmó que Ethel Pozo sería la única integrante que abandonará el programa matutino, mientras el resto del equipo permanecería intacto. La versión plantea un escenario de negociaciones complejas, lealtades definidas y movimientos estratégicos desde la producción para evitar un quiebre mayor.

Según González, la continuidad del formato estaría asegurada, incluso con el mismo nombre y elenco principal, aunque con la ausencia de quien, asegura, era la salida más esperada por parte del público.

Negociaciones internas y un equipo que se mantiene unido

Según González, la producción optó
Según González, la producción optó por asegurar estabilidad y sostener al grupo unido, priorizando la vigencia del formato frente a un escenario de tensión y posibles quiebres internos. (Willax TV)

Rodrigo González sostuvo que la situación en América Hoy habría sido abordada mediante conversaciones directas entre la producción y el equipo de conductores. Según explicó, la intención inicial de llevarse al elenco completo a otra casa televisiva no prosperó debido a una propuesta que logró retener a casi todos. “Al parecer el equipo completo le habría dicho a la Farisela: nosotros ni hablar, no nos vamos contigo”, comentó, sugiriendo una decisión colectiva que terminó inclinando la balanza.

En esa misma línea, señaló que Edson Dávila continuaría en el espacio, al igual que Janet Barboza y el equipo de producción. Para González, la jugada habría sido clara desde la dirección del programa, que optó por asegurar la continuidad antes que arriesgar una desbandada. “Debe haber hecho una oferta que no han podido igualar”, dijo, en referencia a la estrategia que permitió sostener la estructura del magazine.

El conductor remarcó que, pese al contexto de tensión, la intención sería mantener la normalidad frente a las cámaras. “El programa lo van a hacer como que aquí no pasó nada”, afirmó, reforzando la idea de que el público verá un producto casi idéntico al actual, con la excepción de una ausencia puntual que marcaría el nuevo ciclo.

Ethel Pozo, la única salida confirmada según Peluchín

Para González, la ausencia de
Para González, la ausencia de Ethel modificará la esencia del espacio, que continuará al aire con normalidad y con los mismos rostros, salvo esa baja específica. (Facebook)

De acuerdo con Rodrigo González, la única conductora que dejaría América Hoy sería Ethel Pozo. El comunicador fue enfático al señalar que no se trataría de una salida colectiva ni de un cierre del espacio, sino de un movimiento focalizado. “La única que se va a ir es Ethel Pozo”, expresó, descartando versiones sobre un cambio total del elenco.

González fue más allá al afirmar que la reacción del público sería favorable. “La gente va a celebrar más bien porque era la que más se esperaba”, sostuvo, planteando que la conductora concentraba gran parte de las expectativas en torno a una eventual salida. En su análisis, el impacto mediático no afectaría negativamente al programa, sino que incluso podría generar un nuevo interés.

El conductor también minimizó la relevancia de la ausencia de Pozo dentro de la dinámica del espacio. “Se sigue llamando América Hoy, se sigue viendo igual”, dijo, reforzando la idea de continuidad. Incluso ironizó sobre la indiferencia del público ante sus eventuales ausencias previas. “Cuando se va de vacaciones con el marido, a nadie le importa”, comentó, en tono crítico.

Reacomodos, especulaciones y el futuro del magazine

Entre rumores y comentarios al
Entre rumores y comentarios al aire, Peluchín insistió en que la salida será individual y estratégica, una jugada que permitiría a América Hoy sostener su liderazgo televisivo. (América TV)

Las declaraciones de Rodrigo González abrieron la puerta a especulaciones sobre quién podría ocupar el lugar que dejaría Ethel Pozo. Sin embargo, el conductor evitó dar nombres concretos y aseguró que, por ahora, no hay confirmaciones. “Yo te rumoreé a quién van a poner, pero todavía no”, señaló, dejando en suspenso la posible incorporación de una nueva figura.

Incluso planteó la posibilidad de que no exista un reemplazo inmediato. “De repente no dejan a nadie”, deslizó, sugiriendo que el programa podría redistribuir funciones entre los conductores actuales. Para González, esta alternativa no alteraría el funcionamiento general del espacio ni su relación con la audiencia.

Durante el intercambio, Gigi Mitre intervino con una pregunta directa sobre el futuro de quien se marcharía y con quién competiría desde otro proyecto. González respondió sin rodeos: “Pensó, me voy con todas mis producciones que estoy. Y se va sola. Se va sola”. La frase reforzó la versión de una salida individual, sin arrastre de equipo ni respaldo colectivo.

El conductor también mencionó que esta situación habría tenido consecuencias colaterales en la agenda personal de la presentadora. “Ha tenido que hasta suspender la fiesta”, afirmó, sin ofrecer mayores detalles. En su lectura, el movimiento representa una maniobra calculada por parte del canal. “Buena jugada, América. Buena jugada la de América”, sentenció, destacando la capacidad de la televisora para sostener su producto estrella en medio de un escenario complejo.

Temas Relacionados

Rodrigo GonzalézPeluchínEthel PozoAmérica Hoyperu–entretenimiento

Más Noticias

Exportaciones de panetón peruano superaron los USD 7 millones: Chile entre los principales compradores

Las ventas al extranjero de este producto tradicional registraron un crecimiento de 3,6% entre enero y octubre, impulsadas por la diversificación de mercados y una oferta que incorpora ingredientes de origen local, según cifras del Cien-Adex

Exportaciones de panetón peruano superaron

Hipertensión: estas son las bebidas que no debes tomar si tienes presión arterial alta

La hipertensión incrementa el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal y otras complicaciones cardiovasculares

Hipertensión: estas son las bebidas

Sandra Ostos cambia el chip y apunta al clásico con Universitario: “La temporada sigue, no hemos dejado de entrenar”

De vuelta en el país tras la participación de Alianza Lima en el Mundial de Clubes 2025, la atacante resaltó la importancia del duelo ante las ‘pumas’ por la liga local

Sandra Ostos cambia el chip

Expertos alertan riesgos estructurales en Machu Picchu: plantean intervención integral en la colina del Intihuatana

El Ministerio de Cultura, a través de la DDC de Cusco, reunió a arqueólogos, ingenieros, investigadores especializados y arquitectos con el objetivo de recoger propuestas técnicas que solucionen la inestabilidad del recinto

Expertos alertan riesgos estructurales en

Lince activa el Plan Navidad Segura 2025 y refuerza operativos durante las fiestas de fin de año: Novedades de la estrategia planteada

La Municipalidad de Lince coordina acciones con la PNP y refuerza la seguridad en puntos estratégicos durante fin de año, con patrullajes mixtos, vigilancia y operativos contra la venta de pirotécnicos

Lince activa el Plan Navidad
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ archiva nueva investigación contra

PJ archiva nueva investigación contra José Domingo Pérez: fiscal era acusado de presunto enriquecimiento ilícito

PJ admite apelación de Martín Vizcarra a sentencia de 14 años de prisión, pero también las de Astaldi y la Procuraduría, ¿qué piden?

Ciro Castillo apeló allanamiento y detención preliminar: abogado asegura que no hay peligro de fuga

Perú no espera un desborde migratorio en la frontera con Chile, luego de la victoria de José Antonio Kast

Tren Lima–Chosica: Renzo Reggiardo responde a críticas sobre vagones que fueron remolcados en su primer recorrido sin pasajeros

ENTRETENIMIENTO

Gisela Valcárcel suspende fiesta de

Gisela Valcárcel suspende fiesta de fin de año tras decisión de su equipo de ‘América Hoy’ de quedarse en América TV

Laura Spoya revela motivos del registro de “La Manada”: “No iba a dejar que el pelado siniestro se quede con el nombre”

Conciertos Perú 2026: estos son los shows que habrá en todo el año

Navidad 2025 en Lima: agenda navideña con espectáculos, ballet, musicales y más opciones para toda la familia

Silvia Cornejo se luce feliz con Jean Paul Gabuteau tras escandaloso ampay y Magaly la critica: “Me daría muchísima vergüenza”

DEPORTES

Sandra Ostos cambia el chip

Sandra Ostos cambia el chip y apunta al clásico con Universitario: “La temporada sigue, no hemos dejado de entrenar”

Roberto Mosquera cuestiona la llegada de entrenadores extranjeros a Liga 1: “Acá vienen a hacer sus pininos”

Facundo Morando resaltó la actuación de Alianza Lima en el Mundial de Clubes 2025: “Muchos no ganan ni un set”

Ignacio Buse enciende las alarmas por una lesión que pone en duda su presencia en la clasificación del Australian Open 2026

Pablo Guede marca su hoja de trabajo en presentación con Alianza Lima: “Soy un entrenador que pone las cosas muy claras; no me caso con nadie”