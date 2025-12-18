Perú

Pensión ONP también se paga si te mudas a uno de estos trece países autorizados

En el Día Internacional del Migrante, la ONP recuerda que sus pensiones también se pagan si el afiliado vive en países que tiene convenios bilaterales con el Perú

En trece países se pagan las pensiones ONP. - Crédito Andina

En este Día Internacional del Migrante, la Oficina de Normalización Previsional recuerda que cada día decenas de peruanos residentes en el exterior se comunican desde países como España, Chile o Italia en busca de orientación sobre su futuro previsional y la manera de mantener su vínculo con la seguridad social del Perú.

Así, la ONP no solo reafirma su compromiso de acompañarlos a través del canal virtual “Escríbenos desde el extranjero”, sino también revela algunos datos de las consultas que se hacen por pensiones desde el extranjero. ¿Sabías que hay trece países en los que los afiliados pueden acceder a su pensión, inclusive si viven allá?

  • Si estás afiliado al SNP y vives en Perú, Argentina, Canadá, Chile, Corea, Ecuador, España o Uruguay, podrás acceder a una pensión de jubilación
  • También podrás acceder a tu pensión a través del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social que incluye a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Portugal, República Dominicana y Uruguay.
Los pensionistas cobraron su doble pensión este diciembre. - Crédito Andina

Consulta por pensión desde el extranjero

Según datos de la ONP, el 70% de las consultas ingresadas por este medio fueron atendidas dentro de un día hábil, lo que demuestra el esfuerzo permanente por ofrecer una atención eficiente, oportuna y cercana a los compatriotas.

“La mayoría de las solicitudes provienen de peruanos que residen en España (38 %), Estados Unidos (16 %), Chile (8 %), Argentina e Italia (ambos con el 7 %). El 14 % restante se distribuye entre países como Canadá, Alemania, Brasil y Colombia. Muchas de estas consultas provienen de personas que trabajaron en el Perú, posteriormente migraron y hoy buscan conocer cómo acceder a una pensión ya sea integrando los aportes realizados en su país de residencia o exportado su pensión desde el Perú”, resaltan.

Así, las principales consultas están relacionadas con la obtención del Reporte de Aportes (17 %), los requisitos para acceder a una pensión de jubilación (14 %) y el estado de su solicitud de pensión, incluyendo información sobre dónde, cuándo y cómo cobrarla (9 %).

El pago de pensiones también se puede hacer en casa. - Crédito Andina

Acceder desde otro país

Como se sabe, los afiliados que residen en países con convenios bilaterales como Argentina, Canadá, Chile, Corea del Sur, Ecuador, España o Uruguay pueden acceder a una pensión desde el exterior y acumular los aportes realizados en el Perú junto con los del país extranjero. Así, al sumar aportes puedan cumplir los requisitos y obtener una pensión.

Asimismo, el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social amplía esta posibilidad a Bolivia, Brasil, Paraguay, Portugal y República Dominicana. Para conocer los requisitos pueden ingresar al siguiente enlace: https://www.gob.pe/12427-solicitar-pension-por-convenios-internacionales.

Contactar a la ONP desde el extranjero

¿Trabajaste en Perú, pero ahora vives en el extranjero? Así puedes comunicarte con la ONP para saber sobre tu pensión:

  1. Ingresar a onpvirtual.pe
  2. En el menú inferior, seleccionar “Escríbenos desde el extranjero”
  3. Completar el formulario con la consulta
  4. Un asesor se comunicará a través del correo electrónico registrado.

Asimismo, para más información, los usuarios que viven en el extranjero pueden comunicarse a ONP Te escucha llamando al +51 1 634 2222, opción 1, de lunes a viernes de 8:00 a. m.a 5:30 p. m.

