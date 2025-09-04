Perú

Cobrar pensión en el extranjero: peruanos ya pueden tramitar ONP mediante videollamada

El trámite de jubilación para afiliados del Sistema Nacional de Pensiones se vuelve más accesible para quienes viven fuera del país, gracias a convenios internacionales y un sistema de atención digital que evita regresar al Perú

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

Afiliados de la ONP podrán
Afiliados de la ONP podrán cubrir años faltantes de aportes con un préstamo descontado de su pensión. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) ha implementado una innovadora modalidad para los afiliados que residen fuera del país. Ahora, es posible tramitar y cobrar la pensión del Sistema Nacional de Pensiones (Régimen 19990) desde el extranjero gracias a una videollamada, lo que representa una alternativa para quienes dejaron el Perú y buscan mantener sus derechos previsionales.

Esta medida responde a los convenios firmados por Perú con países como ArgentinaCanadáChileCoreaEcuadorUruguayEspaña y otros miembros del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. El propósito es garantizar acceso a la pensión a ciudadanos que hayan trabajado en cualquiera de los países del convenio, así como a extranjeros que aportaron en el territorio peruano.

El nuevo trámite posibilita que tanto afiliados, pensionistas como beneficiarios –familiares directos como viudos, huérfanos o ascendientes del titular– gestionen sus solicitudes sin regresar a Perú ni depender de trámites presenciales.

Beneficios del trámite internacional

Entre las facilidades brindadas, la ONP permite acreditar los aportes realizados en el país de residencia, acumulando para el cálculo de la pensión los años de contribución logrados tanto en Perú como en países del convenio.

Presentaron el undécimo proyecto de
Presentaron el undécimo proyecto de retiro ONP en el Congreso. Siguen buscando la medida que resultaría ser inconstitucional. - Crédito Andina

Uno de los principales incentivos es que se reconoce el tiempo de aportes en ambos territorios. Esto permite a los afiliados alcanzar los requisitos exigidos por el sistema peruano y acceder a una prestación previsional, incluso si solo completan el mínimo de 10 años de aportes.

Además, la protección se extiende a la familia del titular, ya que su pensión puede cubrir a su cónyugehijos menores de edad, personas con discapacidad o estudiantes, en caso de fallecimiento o incapacidad. Según la entidad, estas modificaciones buscan mantener los derechos previsionales y brindar seguridad ante circunstancias inesperadas.

Pasos para iniciar el trámite por videollamada

El procedimiento para solicitar la pensión desde el extranjero es digital y sencillo. Los usuarios deben ingresar al Centro de Atención Virtual de la ONP desde su lugar de residencia, independientemente del país en el que se encuentren.

Oficina de Normalización Previsional - ONP
Oficina de Normalización Previsional - ONP

Para acceder al trámite, el solicitante debe seguir estos pasos:

  1. Revisar las recomendaciones iniciales del Centro de Atención Virtual y hacer clic en la opción “Ingresar”.
  2. Seleccionar el tipo y número de documento, e ingresar la clave virtual personal.
  3. Pulsar “Iniciar videollamada” para ser atendido por un asesor, quien recibirá y gestionará la solicitud previsional.

El horario de atención está disponible de lunes a viernes, desde las 8:00 hasta las 17:00 (hora peruana), lo que permite una amplia cobertura para peruanos en distintos husos horarios.

Aquellos que requieran información adicional o asesoría específica pueden comunicarse con el servicio ONP Te escucha al número (01) 634 2222, opción 1, en el mismo horario de lunes a viernes.

¿Qué es la ONP y cómo funciona el sistema?

La Oficina de Normalización Previsional es la entidad responsable de la administración y reconocimiento de los derechos previsionales en el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) del Perú. Fundada en 1992, la ONP administra el Régimen 19990, dirigido a los trabajadores que aportan para obtener una pensión de jubilación, invalidez o sobrevivencia.

El sistema bajo la gestión de la ONP es solidario y de reparto. Cada trabajador aporta un porcentaje de sus ingresos, que permite financiar las pensiones de los actuales jubilados. Al alcanzar los requisitos de edad y años de aporte, el afiliado puede solicitar el reconocimiento de su pensión. Los convenios internacionales buscan evitar la doble cotización y asegurar el derecho previsional incluso cuando el trabajador ejerce su actividad en más de un país.

