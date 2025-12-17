Perú

Perú en el top 10 de los países que más gastan en OnlyFans: Argentina y Chile también en el ranking

Los usuarios nacionales desembolsaron casi USD 32 millones en 2025, según un informe de OnlyGuider, en un listado continental liderado por Estados Unidos y Canadá

Durante el 2025, el consumo de plataformas digitales de contenido por suscripción volvió a marcar tendencia en la región y colocó a Perú en una posición inesperada dentro del mapa del entretenimiento para adultos. Las cifras más recientes revelan que el país se ubicó entre los 10 países de América que más dinero destinan a OnlyFans, una plataforma que ha redefinido la forma en la que creadores y usuarios interactúan mediante contenido exclusivo.

El dato no pasa desapercibido por el volumen del gasto ni por su crecimiento sostenido. En un contexto de mayor digitalización del consumo y cambios en los hábitos de pago online, el desembolso de los usuarios peruanos en OnlyFans confirma una tendencia que va más allá de la curiosidad: se trata de un mercado en expansión que mueve millones de dólares y que ya compite con otras industrias digitales de alto tráfico.

El gasto de los peruanos en OnlyFans y su posición en América

Composición: Infobae Perú
De acuerdo con un análisis elaborado por el buscador especializado OnlyGuider, durante el 2025 los usuarios de Perú gastaron un total de USD 31,994,220.59 en OnlyFans. Esta cifra representa un incremento notable frente al 2024, cuando el consumo registrado alcanzó los USD 28,126,625.48, marcando un aumento anual del 13.75%.

Con ese monto, Perú se ubicó entre los 10 países de América que más dinero destinan a OnlyFans, un listado encabezado por Estados Unidos y Canadá, y que incluye también a México, Brasil, Argentina, Chile y Colombia. Dentro de este ranking regional, el país supera a Costa Rica y Ecuador, que completan el top diez del continente.

El informe destaca que este nivel de gasto coloca a Perú en una posición relevante dentro del mercado latinoamericano de contenido por suscripción. A nivel mundial, el país ocupa el puesto 33 en consumo de OnlyFans, una ubicación que refleja cómo el crecimiento de la plataforma no se limita únicamente a economías de gran tamaño, sino que también se expande con fuerza en mercados emergentes.

El modelo de OnlyFans se basa en suscripciones mensuales que permiten a los usuarios acceder a contenido exclusivo publicado por creadores. Si bien la plataforma alberga distintos tipos de material, su asociación con el contenido para adultos ha sido clave para explicar el volumen de ingresos y la fidelización de millones de suscriptores en todo el mundo. En el caso peruano, el aumento del gasto confirma una tendencia sostenida hacia el consumo digital personalizado y de pago.

Ranking mundial: los países que más dinero movieron en OnlyFans en 2025

El reporte de OnlyGuider.com también reveló el ranking global de los países que más dinero gastaron en OnlyFans durante el 2025, con cifras que alcanzan montos multimillonarios y evidencian la magnitud del negocio a escala internacional. En la parte más alta del listado aparece Estados Unidos, con un gasto total de USD 2,637,099,393.96, consolidándose como el principal mercado de la plataforma.

En segundo lugar se ubica el Reino Unido, con USD 531,297,966.14, seguido por Canadá e Italia, ambos con USD 354.844.991,98. Más atrás aparecen México, que registró un gasto de USD 290.856.550,80, y países europeos como Francia, Alemania y Australia, cada uno con USD 236,563,327.99. En el mismo ranking figuran España y Brasil, con USD 193.904.367,20 cada uno.

Estas cifras globales se alinean con el crecimiento general de la plataforma. Según el informe, los ingresos mundiales de OnlyFans alcanzaron los USD 7.200 millones en 2025, superando los USD 6.600 millones registrados el año anterior. Este incremento confirma una expansión sostenida del modelo de suscripción digital, impulsado por una base de usuarios cada vez más amplia y dispuesta a pagar por contenido exclusivo.

El crecimiento no se limita a América. En Europa, países como Italia y España mostraron aumentos del 24% y 25% en su gasto anual, respectivamente. En Asia, India destacó con un incremento del 39%, uno de los más altos a nivel global, reflejando la rápida adopción de plataformas digitales de pago en nuevos mercados.

Dentro de este contexto internacional, la posición de Perú adquiere mayor relevancia. Aunque el volumen de gasto es menor frente a potencias como Estados Unidos o Reino Unido, el país mantiene una presencia constante en los rankings regionales y globales, con un crecimiento anual que acompaña la tendencia mundial de expansión de OnlyFans.

