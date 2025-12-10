Peruanos triunfan en España como conductores de buses y camiones: ¿Cómo lo lograron?

Chóferes peruanos migran a España para trabajar. Foto: Andina / Billiken

La falta de personal en el sector de transporte iterurbano en España se ha visto reflejado en los últimos años en la llegada de conductores peruanos. En el 2001, los servicios interurbanos de carretera contabilizaban 34 millones de viajeros en Cataluña, indica la Federación Empresarial Catalana de Autotransporte de Viajeros (FECAV).

El País reporta que el crecimiento constante de este sector llevó la cifra a más de 84 millones en 2019 y 92 millones en 2023, de acuerdo con el medio español, coincidiendo con la recuperación de la crisis sanitaria. Para las empresas, el desafío no radica en la falta de usuarios, sino en la escasez de conductores profesionales que sostengan la operatividad de la flota.

Un portavoz de la empresa Monbus explicó al periódico que la necesidad de recurrir a chóferes peruanos se debe a la ausencia de relevo generacional, una tendencia agudizada desde 2022. Señala que “ya no es tan normal tener el carné de camión y autobús como lo era antes” y que “muchos se lo sacaban en el servicio militar y se había perdido la cultura de obtenerlo para trabajar”. La empresa admite dificultades para hallar personal cualificado, incluso con acuerdos con autoescuelas y bonificaciones para obtener el permiso requerido.

Programas de captación

La falta de conductores de autobús y camión en España llevó al Ministerio de Transportes a implementar el Plan Reconduce, que prevé subvenciones de hasta 3.000 euros para quienes obtengan el permiso C o D. Este plan cuenta con un presupuesto de 500 mil euros, lo que, según la Asociación Profesional de Empresas Formadoras en Logística, Transporte y Seguridad Vial, solo ayuda a unos 200 aspirantes. Las organizaciones del sector calculan un déficit superior a 30 mil vacantes para camión y 5.000 para autobús en todo el país.

De acuerdo con la declaración del portavoz de Monbus a El País, en 2022 el sector comenzó a contratar sistemáticamente a profesionales peruanos tras constatar su experiencia y motivación. El proceso implica selección con entrevistas y pruebas de manejo en Perú, tramitación migratoria y homologación del permiso para conducir en España. “Todo conductor peruano que llega a España se acoge a condiciones idénticas que el resto de conductores de la empresa. Además, facilitamos la vivienda los primeros meses. Tenemos varios pisos donde viven cuatro o cinco de los chóferes”, precisa la compañía.

El fenómeno de los ‘conductores referenciados’ también se consolidó, permitiendo que trabajadores en activo contacten a nuevos postulantes desde su país de origen. El medio señala que, en Cataluña, Monbus emplea a 70 chóferes peruanos y otros 40 en Galicia. La formación incluye desde la adaptación a sistemas digitales como el uso del GPS hasta la capacitación para trayectos de larga distancia, que son los más demandados y mejor pagados de la empresa.

El motor migrante

La estrategia de contratación de conductores peruanos también se refleja en historias personales como la de Cristian Luis Tixe, de 52 años, originario de Lima. Tixe cuenta a El País que en Perú se dedicaba al sector minero, operando maquinaria pesada, Ya instalado en España desde marzo de 2024, logró traer a su hijo menor, quien ahora estudia ingeniería en Vigo, mientras aguarda la llegada de su esposa. “La decisión de venir a España fue por mis hijos y mi familia. En Galicia ya conozco el 80% de las rutas de Lugo, Orense y Coruña. Además, también he hecho servicios a Valencia”, detalla.

“Ahora somos tantos aquí que faltan conductores en Perú… La vida aquí es una oportunidad”, reconoce al medio. El proceso de adaptación incluye cambios en el sistema de trabajo, respeto estricto a los horarios y capacitaciones básicas en herramientas digitales. “Aquí se respetan las horas. En Perú ganaba al mes 3.000 o 3.500 soles (entre 760 y 890 euros) y aquí gano entre 2.000 y 2.500 euros. Un sueldo de aquí son casi tres de allí”, destacó.

Por su parte, Edsel Benson Cárdenas, de 53 años, revela a El País el impacto de esta migración laboral en el desarrollo del servicio en regiones claves como Cataluña y Galicia. “No soy ni mucho menos el primero. Algunos compañeros, en Perú, contactaron antes con la empresa Monbus y ahora trabajamos en diferentes puntos de España en busca en un futuro mejor”, subraya.