Fonavi pagará a Lista 22 este jueves 18 de diciembre: ¿Quiénes la integran?

La última devolución de aportes al Fonavi del año incluirá también a los fonavistas en evaluación por obras y del Banco de materiales

El Banco de la Nación pagará a miles de exfonavistas que aún no reciben un solo sol de la devolución de sus aportes al Fonavi, el extinto fondo de vivienda del Estado al cual millones de trabajadores aportaron durante la década de los 80 y 90 y del cual no vieron mayor beneficio.

Así, los exfonavistas el grupo de pago denominado Lista 22 podrán acercarse desde el jueves 18 de diciembre al Banco de la Nación para cobrar sus montos, previamente habiendo verificado que estarán dentro del padrón (en los próximos días se habilitará la consulta en la Secretaría Técnica del Fonavi).

Esta vez, sin embargo, será un número menor de beneficiarios. que será de 31 mil 794, para lo que se destinará S/102 millones 182 mil 815. Este grupo lo integrarán exfonavistas que no han recibido a la fecha una devolución y cuyos aportes han sido acreditados ya por la Secretaría Técnica. Pero, además, este grupo de pago consideró a 3 mil 431 exfonavistas en evaluación por obras de agua/desagüe y 10 en evaluación por Préstamos del Banco de Materiales para calamina.

Nuevos beneficiarios del Fonavi

Como se sabe, anteriormente los grupos de pago para nuevos beneficiarios de devoluciones de aportes al Fonavi estaba limitados por rangos según su edad. Sin embargo, en esta ocasión, la Lista 22 no estará determinada por eso, sino que podrán conformarla personas que aportaron al Fonavi y tengan inclusive menos de 60 años.

Sin embargo, este grupo de pago se conformará con menos de 32 mil beneficiarios, cantidad que sorprendió a representantes de los fonavistas en la Comisión Ad Hoc para todo el trabajo que se ha hecho este año desde la Secretaría Técnica de la Presidencia del Consejo de Ministros.

De todos modos, dentro de este grupo se incluirá a los exfonavistas en evaluación por obras de agua/desagüe y prestamos de calaminas que fueron incorporados por acuerdos de la Comisión Ad Hoc de febrero y junio del 2024.

Sobre esto último, desde la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú), señalaron que “el acceder a Obras de agua y desagüe no constituyó beneficio alguno al fonavista, y sí lo fue para las empresas que recibieron las obras y que sobre dicha inversión del Fonavi, se generan millones de utilidades, pagando la deuda capital al Fonavi en 20, 30 años, y los intereses posteriores a la devolución del capital”.

Lo que se sabe de la Lista 22

Asimismo, Infobae Perú pudo conocer los detalles de la Lista 22. Este es el resumen de cómo será el pago:

  • Ya no habrá un rango de edad. Es decir podrían ser “incluidos los de menores de 60 años”, según resaltó Jorge Milla a Infobae Perú. Así, se modificó el acuerdo inicial y ahora se considerará a exfonavistas sin un límite de edad (antes se iba a considerar a beneficiarios de 65 años a más, y para el el caso de fallecidos fonavistas, donde los herederos cobran por ellos, se consideraba a los que hubieran tenido 80 años a más)
  • Este grupo de pago estará conformado por fonavistas que a la fecha no han cobrado y de los cuales la Secretaria técnica logro acreditar Periodos o Aportaciones efectuadas al Fonavi
  • Cantidad de fonavistas beneficiados: 31 mil 794
  • Monto a devolver: S/102 millones 182 mil 815
  • Fecha de inicio de pago: Jueves 18 de diciembre de 2025.

