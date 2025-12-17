Julián Zucchi anuncia que la vida de Flor Pucarina llegará al cine y a más escenarios del Perú tras exitoso tributo con IA

Más de 4000 personas asistieron al tributo que marcó un hito en la memoria colectiva del Perú.

El reciente homenaje a Flor Pucarina ha desencadenado una serie de proyectos que buscan expandir su legado más allá de los escenarios. El productor y director Julián Zucchi anunció que, tras el éxito del espectáculo, se contempla la realización de una película sobre la vida de la ‘Faraona del Cantar Huanca’, así como una gira por distintas ciudades del país y la posibilidad de repetir la función en Lima.

Estas iniciativas surgen como respuesta a la notable demanda del público y al interés manifestado desde diversas regiones, consolidando el impacto cultural de la artista y de la música andina. Durante la noche del homenaje, más de 4000 personas se congregaron para presenciar un evento que marcó un hito en la memoria colectiva del país.

La inteligencia artificial permitió revivir la voz e imagen de Flor Pucarina

El espectáculo, impulsado por inteligencia artificial, permitió que la voz y la imagen de Flor Pucarina regresaran al escenario en un formato inédito en el Perú, acompañadas por una orquesta en vivo y una propuesta técnica y artística que fue celebrada de principio a fin. La emoción se apoderó tanto del público como de los artistas invitados, entre quienes destacaron Amaranta, Ruby Palomino y Rosa Bella.

La cantante Amaranta, visiblemente conmovida, rompió en llanto al ver a Flor Pucarina “presente” en el escenario, protagonizando uno de los momentos más intensos de la velada y evidenciando el profundo vínculo emocional que el legado de la artista sigue generando.

Julián Zucchi anuncia que la vida de Flor Pucarina llegará al cine y a más escenarios del Perú tras exitoso tributo.

El tributo reunió a intérpretes que reconocieron la importancia de Flor Pucarina como pionera en un género históricamente masculino, resaltando su voz como símbolo de identidad, lucha y sensibilidad. La puesta en escena, que fusionó tecnología, arte y sentimiento popular, fue recibida con respeto y entusiasmo por un público que llegó desde temprano y permaneció durante horas, acompañando cada momento del espectáculo.

Julián Zucchi anuncia una posible película sobre la vida de Flor Pucarina

Julián Zucchi expresó su satisfacción por la respuesta obtenida: “Estoy muy contento y agradecido. Ver a la gente llegar desde temprano, quedarse tantas horas y emocionarse con este espectáculo ha sido algo muy especial. Este género, que es tan nuestro y tan peruano, merece seguir creciendo y proyectarse no solo a nivel nacional, sino también internacional”, comentó el actor y productor.

El productor subrayó que el éxito del concierto ha trascendido el escenario, abriendo nuevas posibilidades para la difusión de la música andina y la cultura peruana.

Zucchi también destacó el potencial de llevar la historia de Flor Pucarina al cine y de continuar presentando el espectáculo en otras ciudades: “Representar su historia en el cine abre un universo nuevo, y seguir llevando este espectáculo a más ciudades confirma que nuestra cultura merece ser reconocida y celebrada. Cuando nos unimos, podemos lograr cosas grandes”, adelantó el actor argentino.

El homenaje a Flor Pucarina impulsa nuevos proyectos para expandir su legado en la música andina y la cultura peruana.

El homenaje no solo celebró la figura de una artista eterna, sino que reafirmó la vigencia de la música andina, el valor de la identidad cultural y la fuerza del trabajo colectivo como motores para construir proyectos de alcance nacional e internacional.

El espectáculo fusionó tecnología, arte y sentimiento popular

El regreso de Flor Pucarina por inteligencia artificial es un acontecimiento sin precedentes en la música peruana y la cultura andina. Gracias a la tecnología y bajo la dirección de Julián Zucchi, la legendaria cantante fue “revivida” digitalmente para un espectáculo único el 14 de diciembre en el Complejo Santa Rosa. Ese homenaje permitió que el público escuche y vea nuevamente a Flor Pucarina, con su voz e imagen recreadas digitalmente, acompañada por orquestas en vivo y artistas invitadas.

El proyecto destacó por su innovación: no se trató solo de breves intervenciones digitales, sino de un concierto completo en el que la voz original de Flor Pucarina fue clonada digitalmente, permitiendo que “hable e interactúe” en el escenario.

Flor Pucarina vuelve a los escenarios gracias a la inteligencia artificial y la dirección de Julián Zucchi.

Según Zucchi, la iniciativa buscaba acercar el legado de la artista a nuevas generaciones y posicionar al Perú en la vanguardia tecnológica internacional. La familia de Flor Pucarina dio su respaldo al proyecto, que coincidía con el 90 aniversario del nacimiento de la artista en 2024.

Flor Pucarina, nacida como Leonor Chávez Rojas en 1935, es un ícono de la música andina y símbolo de resistencia y rebeldía. Su discografía incluye huaynos, huaylarsh y mulizas que expresan dolor y lucha, como ‘Airampito’, ‘Tú nomás tienes la culpa’ y ‘Sola siempre sola’. Falleció en 1987, pero su legado sigue vigente y su regreso digital fue un acto de memoria y celebración colectiva.