El regreso digital de Flor Pucarina al escenario peruano fusiona inteligencia artificial y memoria colectiva en un espectáculo inédito.

La tecnología y la memoria colectiva se fusionan en un evento sin precedentes: Flor Pucarina “regresa” a los escenarios peruanos gracias a la inteligencia artificial, bajo la dirección de Julián Zucchi. Este espectáculo, que se realizará el 14 de diciembre en el Complejo Santa Rosa, permitirá al público reencontrarse con la voz y la imagen de la legendaria artista, recreadas digitalmente y acompañadas por una orquesta en vivo.

Julián Zucchi dirige el homenaje a Flor Pucarina

La iniciativa no solo busca rendir homenaje a una figura central de la música andina, sino también acercar su legado a nuevas generaciones, en un contexto donde la tecnología redefine la experiencia artística y la identidad cultural. En palabras de Julián Zucchi, el proyecto surgió como una revelación inesperada, impulsada por la confianza de la familia de la artista y la coincidencia de que Flor Pucarina habría cumplido noventa años en 2024.

“Llegó como llegan las cosas que están destinadas a ocurrir. La familia, su ahijada, su sobrina, nos dieron la confianza y sentimos que era un homenaje que ella merecía. Descubrimos que estaría cumpliendo 90 años, y esa coincidencia terminó de cerrar un círculo emocional. Hay proyectos que se piensan, este se sintió”, expresó el director.

La propuesta se distingue de otras recreaciones digitales por ofrecer un concierto completo, no solo intervenciones breves, lo que —según Zucchi— posiciona al Perú en la vanguardia tecnológica internacional. “Lo que hacemos no es imitar. Estamos recuperando su voz original, clonándola digitalmente para que pueda volver a hablar e interactuar. No se trata de reemplazar lo que fue, sino de permitir que las nuevas generaciones puedan vivir lo que jamás imaginaron”, afirmó Zucchi.

Flor Pucarina vuelve a los escenarios gracias a la inteligencia artificial y la dirección de Julián Zucchi.

El espectáculo contará con la participación de artistas invitadas como Amaranta, Ruby Palomino y Rosa Bella, quienes se unirán para celebrar la voz de Flor Pucarina y reconocer su papel pionero en la apertura de espacios para las mujeres en la música vernacular. Zucchi subraya el carácter responsable y desafiante del proyecto: “En el Perú es la primera vez, y en el mundo son contados los casos de un show completo. Es desafiante, emocionante y sobre todo profundamente responsable”. Las entradas están disponibles en Vaope desde S/55.

¿Quién fue Flor Pucarina y cuál es el legado que deja?

La figura de Flor Pucarina trasciende el espectáculo. Nacida como Leonor Chávez Rojas en 1935 en el distrito de Pucará, Huancayo, su vida estuvo marcada por la migración y la lucha. Antes de los diez años llegó a Lima, donde enfrentó la pobreza y la marginalidad, desempeñando diversos oficios para sobrevivir. Su voz, profunda y desgarrada, comenzó a resonar en soledad hasta que, a los veintitrés años, debutó en el coliseo de La Victoria, según diversas versiones, con el tema “Falsía”.

El periodista Antonio Muñoz Monge, autor de una novela sobre su vida, describió así su obra: “Sus canciones son de queja y también de rebeldía, de reclamo, de reproche”. En su discografía destacan huaynos, huaylarsh y mulizas que expresan dolor y resistencia, como “Airampito”, “Tú nomás tienes la culpa” y la célebre “Sola siempre sola”. La artista se convirtió en símbolo de un Perú profundo y olvidado, representando la vida de sacrificios y la voz de quienes no tenían espacio en la narrativa oficial.

El escritor José María Arguedas analizó el fenómeno de la música andina y la aparición de figuras como Flor Pucarina: “La prodigiosa difusión alcanzada por la canción folklórica andina, especialmente de la huanca, ha hecho aparecer, como es natural, ‘estrellas’ intérpretes de esa música. Casi todos eligieron nombres de aves y flores para presentarse en público: Flor Pucarina, Las Golondrinas, El Gorrión Andino, Raymi Tika, Sumac Tika, El Picaflor de los Andes, El Gavilán Negro. Muchos de ellos son verdaderos ídolos, y sus palacios o templos son los coliseos de Lima y de las provincias, su reino, los millones de oyentes de discos y radio”.

La familia de Flor Pucarina respalda el proyecto, que coincide con el 90 aniversario de la legendaria cantante huancaína.

En 1965, Flor Pucarina alcanzó un millón de copias vendidas, una cifra inédita para una cantante provinciana de la época. Su popularidad se consolidó en coliseos, clubes y fiestas patronales, y su imagen se transformó en un referente para las nuevas generaciones de artistas vernaculares. En 2021, el Ministerio de Cultura le otorgó una distinción póstuma por su contribución a la masificación de la música andina.

Flor Pucarina falleció el 7 de octubre de 1987, a los 52 años, víctima de una insuficiencia renal. Más de 40 000 personas acompañaron sus restos desde San Martín de Porres hasta el cementerio El Ángel, en una despedida multitudinaria que confirmó su estatus de leyenda popular. Hoy, su legado se mantiene vigente, y su regreso digital representa un acto de memoria y celebración colectiva.