Julián Zucchi confiesa su mayor arrepentimiento tras exposición de su vida personal: “No supe controlar la molestia, perdí los papeles”

El actor argentino se sinceró en ‘Habla Chino’ sobre cómo la presión mediática y los comentarios sobre su rol de padre lo llevaron a perder la calma en público

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Julián Zucchi confiesa su mayor arrepentimiento tras exposición de su vida personal: “No supe controlar la molestia, perdí los papeles”. Video: Habla Chino

La presencia de Julián Zucchi en el programa ‘Habla Chino’ junto a Melissa Paredes generó gran expectativa, especialmente cuando el actor argentino abordó el tema de sus mayores arrepentimientos en televisión.

Al ser consultado sobre si lamentaba haber expuesto problemas personales en la pantalla, Zucchi no dudó en reconocer: “Obviamente, sí me arrepiento, quizás a veces te puede ganar la cólera y bueno, también eso es algo que uno aprende a controlar y creo que ni para bien ni para mal”, afirmó Julián Zucchi en diálogo con ‘Habla Chino’.

Durante la entrevista emitida el miércoles 10 de septiembre, el actor profundizó en las razones detrás de su arrepentimiento, señalando que la exposición pública no solo incluyó aspectos negativos, sino también positivos de su vida.

“Creo que he expuesto problemas y también he expuesto muchas cosas positivas, hoy creo que no expondría tanto ninguna de las dos. Estaba muy molesto, siento que no supe controlar esa molestia que era generalizada, contra todos lo que hablaban de mi vida”, explicó Julián Zucchi al programa de Aldo Miyashiro.

El malestar de Zucchi se intensificó cuando los comentarios públicos involucraron su rol como padre, situación que, según relató, lo llevó a perder la compostura por un breve periodo. “Obviamente, cuando hablaron de mí como padre o dijeron algunas cosas mías, como padre, quizás fue donde lograron hacerme pisar del palito. Ahí perdí un poco los papeles, que duró muy poquito, pero bueno quedó para el recuerdo”, relató la expareja de Yiddá Eslava.

Yiddá Eslava descarta trabajar junto a Julián Zucchi

En un contexto diferente, Yiddá Eslava, expareja de Zucchi y con quien compartió proyectos cinematográficos, se refirió recientemente a la posibilidad de volver a trabajar juntos.

Yiddá Eslava descarta volver a trabajar con Julián Zucchi, al menos en un futuro próximo. Video: Un día en el Mall.

En declaraciones a ‘Un día en el Mall’, Eslava fue categórica: “Y como lo digo, por el momento no va a suceder, soy bastante sincera. Tengo varios proyectos pendientes personales, por eso te diría que no incluyo, en este momento ni en un par de años, trabajar con él, ¿no? Pero le deseo lo mejor siempre”, manifestó Yiddá Eslava.

Ambos artistas compartieron protagonismo y producción en tres películas bajo el sello Wallaz Producciones, entre ellas la saga ‘Sí, mi amor’, reconocida como una de las franquicias más taquilleras del cine peruano.

Aldo Miyashiro aconsejó a Julián Zucchi

En abril del año pasado, cuando ocurrió una lamentable exposición pública de Julián Zucchi tras su separación de Yiddá Eslava, eso generó preocupación en el entorno mediático, especialmente luego de que el conductor Aldo Miyashiro advirtiera sobre los riesgos de ventilar conflictos personales ante las cámaras.

En una entrevista que dio en aquel entonces con Carlos Orozco, Miyashiro reflexionó sobre la situación y recomendó a la expareja que resuelva sus diferencias lejos del escrutinio público: “Pucha, yo espero que se sienten a conversar, es lo mejor”, afirmó Aldo Miyashiro, subrayando la importancia de la privacidad en momentos de crisis.

La conversación cobró mayor relevancia cuando Carlos Orozco mencionó el episodio en el que Julián Zucchi apareció en redes sociales llorando y hablando sobre cómo su vida ha cambiado a raíz de su separación de Yiddá Eslava, aparentemente bajo los efectos del alcohol y llegando incluso a quedarse dormido frente a la cámara. Este incidente, ampliamente difundido, puso en evidencia el impacto emocional que la ruptura tuvo en el actor argentino.

Aldo Miyashiro aconseja a Julián Zucchi | Ouke - Carlos Orozco

La separación de Yiddá Eslava y Julián Zucchi, anunciada en octubre de 2023, inicialmente se presentó como un acuerdo amistoso. Sin embargo, la situación se tornó más compleja cuando Yiddá Eslava admitió en el programa ‘Amor y Fuego’ que la ruptura se debió a una infidelidad de Zucchi durante un viaje a Buenos Aires.

En el mismo espacio, Aldo Miyashiro compartió su propia experiencia tras haber sido captado por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ en un episodio de infidelidad con Érika Villalobos, madre de sus hijos.

El conductor relató cómo ese momento marcó el inicio de un nuevo proyecto profesional: “La escribí después (del ampay). Me llama Michelle Alexander para hacer ‘Señores papis 2′, que es una novela que habíamos hecho con André Silva. En la conversación, sale un tema y le digo que tenía una novela que yo tenía como idea hace tiempo. Ella me dijo que hable con Érika, que la novela podía salir en América Televisión. La llamé y la propusimos, y ya está, eso fue”, explicó Aldo Miyashiro a Carlos Orozco.

A pesar de la controversia, Aldo Miyashiro aseguró que mantiene una relación cordial con Érika Villalobos, desmintiendo la percepción pública de enemistad: “Hablamos bien, pasó lo que pasó, lo lamentaré toda mi vida, pero igual, la vida continúa”, declaró Aldo Miyashiro en la entrevista.

