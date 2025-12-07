Perú

Julián Zucchi y Priscila Mateo se reencuentran en ‘Estás en todas’ y confiesan: “No sé qué pueda pasar más adelante”

El actor y la reportera estuvieron frente a frente y hablaron de su vínculo tras la ruptura y dejaron la puerta abierta a la posibilidad de retomar su relación.

El tenso encuentro en vivo entre Julián Zucchi y Priscila Mateo en 'Estás en todas'.

La mañana del 6 de diciembre, el set de ‘Estás en todas’ fue escenario de un momento televisivo cargado de nerviosismo y sinceridad. Julián Zucchi y Priscila Mateo protagonizaron un tenso encuentro en vivo, marcando su primera aparición juntos tras el fin de su relación amorosa.

Visiblemente nerviosos, ambos respondieron a las preguntas directas de los conductores, quienes no dudaron en indagar en la naturaleza de su vínculo actual.

¿Amistad verdadera o una historia con futuro?

Ante la pregunta de Choca Mandros sobre el estado de su relación, Julián Zucchi aseguró que mantienen un trato cordial y afectuoso.

“Nos llevamos muy bien”, afirmó, mientras resaltaba la dificultad de conservar una amistad genuina con una expareja.

Natalie Vértiz, otra de las conductoras, notó la complicidad y preguntó si las salidas entre ambos eran solo por amistad o si persistía algún sentimiento. Priscila Mateo admitió que “en algún momento hemos salido a comer” y que siguen conversando de manera frecuente.

La tensión aumentó al plantear la posibilidad de reconciliación. “Eso depende de dos personas”, respondió Julián, dejando el tema abierto. Priscila expresó que ambos se encuentran en procesos personales distintos, pero no descartó un posible regreso en el futuro. “No sé qué pueda pasar más adelante”, confesó, añadiendo que las puertas al amor aún no están cerradas del todo.


Julián Zucchi y Priscila Mateo se reencuentran en 'Estás en todas' y confiesan.

Julián Zucchi se disculpa con Priscila

La atmósfera en el set se mantuvo cargada de nerviosismo. “Nunca habíamos estado juntos en televisión, ni siquiera cuando éramos pareja”, señaló Julián Zucchi.

Priscila Mateo, por su parte, reconoció sentirse inquieta, situación acentuada por la atención pública hacia su relación y la presión mediática que vivieron durante su romance.

El productor argentino aprovechó la ocasión para disculparse nuevamente con Priscila por su actitud tras la ruptura.

“Me hace muy feliz que estés aquí y siempre he hablado bien de ti. No supe manejar la situación, ni declarar adecuadamente. Fue un momento tormentoso para mí y no me supe comportar”, confesó el actor argentino, mostrando arrepentimiento y empatía hacia su expareja.

Ambas partes coincidieron en que la exposición mediática complicó las cosas y sembró dudas que nunca fueron abordadas directamente hasta ahora.


Julián Zucchi pidió disculpas públicas a Priscila Mateo por sus declaraciones acerca de su relación.

El contexto detrás del reencuentro de Julián y Priscila

El acercamiento entre Julián Zucchi y Priscila Mateo ocurre después de meses de especulaciones en la prensa de espectáculos. Su relación, iniciada en marzo de 2024 tras la separación del actor con Yiddá Eslava, fue foco de comentarios y rumores.

Julián, en repetidas ocasiones, admitió no haber dado a Priscila el lugar que merecía frente a los medios, lo que motivó una disculpa pública durante su paso por ‘América Espectáculos: Edición Verano’.

Por su parte, la periodista ha enfrentado desafíos profesionales a raíz de su vinculación sentimental. Tras respaldar públicamente a Julián, Priscila Mateo se desvinculó del equipo de ‘Magaly TV La Firme’, decisión explicada por Magaly Medina, quien señaló la pérdida de objetividad de su exreportera.

A día de hoy, Priscila trabaja como reportera en ‘Estás en Todas’ y se centra en sus estudios de maestría y colaboraciones con marcas.

¿Hay posibilidad de una segunda oportunidad?

La conversación en el set dejó en claro que ni Julián Zucchi ni Priscila Mateo descartan la posibilidad de reencontrarse sentimentalmente. Si bien afirman que están enfocados en sus proyectos personales y que su amistad es honesta, el tono, las miradas y los silencios dejaron abierta la expectativa de una reconciliación.

“Nunca nadie sabe lo que va a pasar”, resaltó Julián, reflejando la incertidumbre y el respeto mutuo.

La historia entre ambos recibe el apoyo de los fans, quienes siguen atentamente cada declaración y gesto. La transparencia mostrada en ‘Estás en todas’ generó numerosos comentarios en redes sociales, donde los seguidores pidieron a ambos darse una nueva oportunidad y aplaudieron el ejemplo de cordialidad que muestran ante una ruptura expuesta públicamente.


La reacción de Priscila Mateo.

