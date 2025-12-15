Perú

Minsa confirma primeros dos casos de Gripe H3N2 en el Perú: “No es una pandemia”

César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), detalló que los casos fueron detectados en Lima

Se trata de dos menores de edad que fueron identificados con este subtipo de la gripe en Lima. Canal N

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó este lunes dos casos de influenza A (H3N2), subclado K, en el país, tras detectar la circulación de la variante a través de su sistema de vigilancia epidemiológica. La autoridad sanitaria enfatizó que, si bien existe preocupación global por la propagación de esta cepa, no se trata de una pandemia y el riesgo de una epidemia en el Perú se considera bajo.

César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), explicó en conferencia de prensa que el hallazgo confirma la eficacia de los mecanismos de vigilancia. “Este nuevo subclado de influenza ha circulado desde agosto y se detectó primero entre Estados Unidos y Australia, llegando ya a más de 32 países. En la región, Perú y Costa Rica son los primeros en reportarlo”, afirmó Munayco.

El especialista señaló que el contexto nacional no favorece un crecimiento abrupto de casos, ya que el país se encuentra fuera de la temporada de invierno. “Las afecciones respiratorias tienden a incrementarse en invierno. Actualmente, la circulación de influenza en Perú es baja. Nos preparamos porque el aumento de casos puede observarse el próximo año, durante el invierno”, detalló.

Aclaró que rumores sobre una posible pandemia “no corresponden a la realidad”, insistiendo en que se trata de un comportamiento estacional esperado. Asimismo, detalló que los menores de edad que dieron positivo al virus (uno en el Hospital de Emergencias de Villa el Salvador y otro en el Hospital Nacional Hipólito Unanue) ya fueron dados de alta.

Asimismo, dieron a conocer que los pacientes fueron dados de alta y se encuentran fuera de peligro. Canal N

Alerta epidemiológica nacional

El anuncio se da tras la declaratoria de la alerta epidemiológica ante el riesgo de ingreso y propagación de enfermedades importadas, como la influenza A (H3N2) y el sarampión. Esta medida se adopta en un contexto de incremento de viajes internacionales y gran movilización interna por las festividades de fin de año.

La prioridad de la alerta es fortalecer la vigilancia epidemiológica, prevención, control y respuesta sanitaria en todo el país. La vigilancia sobre la variante H3N2, reconocida por su alta capacidad de transmisión, se intensifica especialmente debido a la movilidad y las concentraciones propias de estas fechas, escenarios que facilitan los contagios.

El sistema de salud nacional refuerza tanto el monitoreo de casos sospechosos como la capacidad de diagnóstico de laboratorio, para confirmar infecciones respiratorias y diferenciar entre virus que circulan simultáneamente.

Foto: Gobierno del Perú / Ministerio de Salud

Prevención y recomendaciones a la población

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos seguir las medidas preventivas aprendidas durante la pandemia de covid-19. Entre las principales acciones se destacan:

  • Lavado de manos frecuente.
  • Utilizar mascarilla al presentar síntomas respiratorios.
  • Ventilar los ambientes cerrados.
  • Mantener distancia y reducir el contacto, sobre todo con personas vulnerables.
  • Si se presentan fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar, acudir a un establecimiento de salud.

¿Cuáles son los síntomas y características de la influenza A (H3N2)?

La gripe H3N2 provoca un inicio abrupto de síntomas. Se caracteriza por fiebre alta (a menudo superior a 38℃), escalofríos, malestar general, debilidad intensa y dolor muscular o articular severo. También ocasiona tos seca, dolor de garganta y congestión nasal, acompañados de cansancio extremo. En niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, pueden presentarse náuseas, vómitos o diarrea.

Reconocer y atender estos síntomas a tiempo permite evitar cuadros graves, como la neumonía o las infecciones secundarias. Aunque la circulación de la gripe H3N2 preocupa a los sistemas sanitarios del mundo, en el caso peruano el riesgo se mantiene controlado y las medidas vigentes buscan anticipar el impacto estacional esperado.

