Retiro de AFP: Hasta el viernes 19 de diciembre depositarán la primera UIT a estos afiliados

Ya todos los afiliados tuvieron la oportunidad de haber recibido esta semana su primera UIT, los que pidieron en el ‘primer’ cronograma

Ya llega también el depósito
Ya llega también el depósito la segunda UIT para los afiliados que pidieron al inicio del cronograma. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Esta semana el desembolso de las primera UIT (hasta S/5.350) ya se habrá realizado para todos los afiliados de las AFP. Como se sabe, ya todos los afiliados habrán recibido a finales de esta semana, al jueves 18 de diciembre, su primera UIT (dado que han podido solicitar su retiro en el llamado ‘primer’ cronograma.

Como se recuerda, este octavo retiro de AFP valida que los que tengan montos en sus cuentas de AFP puedan solicitar sacarlo hasta 4 UTI (S/21.400) de estos. Estas son las fechas de los depósitos que llegarían máximo esta semana:

  • 9 como último dígito DNI: si solicitaron el 17 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 17 de diciembre de 2025
  • 9 como último dígito DNI: si solicitaron el 18 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 18 de diciembre de 2025
  • letra como último dígito DNI: si solicitaron el 19 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 19 de diciembre de 2025
  • 0 como último dígito DNI: si solicitaron el 20 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 20 de diciembre de 2025
  • 1 como último dígito DNI: si solicitaron el 21 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 21 de diciembre de 2025.
Cronograma oficial para el octavo
Cronograma oficial para el octavo retiro AFP.

Los que recibirán luego de Navidad

Como se sabe, el desembolso de la primera UIT será 30 días calendario, máximo, luego de hacer la solicitud. Luego, cada UIT siguiente (según sea el caso del monto solicitado) llegará 30 días máximo luego de al anterior.

Se debe recordar que, a pesar de que la AFP se demore en validar las solicitudes de retiro de AFP, esta primera UIT se debe desembolsar máximo en 30 días luego de realizada la solicitud por el afiliado. No se toma en cuenta otra fecha de inicio.

  • 2 como último dígito DNI: si solicitaron el 24 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 24 de diciembre de 2025
  • 3 como último dígito DNI: si solicitaron el 25 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 25 de diciembre de 2025, antes de Navidad
  • Afiliados con 4 al final de su DNI y solicitaron el 26 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 26 de diciembre de 2025
  • Afiliados con 5 al final de su DNI y solicitaron el 27 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 27 de diciembre de 2025
  • Afiliados con 6 al final de su DNI y solicitaron el 28 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 28 de diciembre de 2025
  • Afiliados con 7 al final de su DNI y solicitaron el 1 de diciembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 31 de diciembre de 2025.
En diciembre ya todos los
En diciembre ya todos los afiliados podrían haber recibido su primera UIT. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

¿Aún se puede solicitar AFP?

Como se sabe, el octavo retiro de AFP sigue vigente, hasta el domingo 18 de enero. Sin embargo, esta no es la fecha final para poder registrar este pedido.

Así, el horario para mandar la solicitud del retiro es de lunes a viernes desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., sin contar feriados, por lo que el último día para poder hacer el epdido sería el viernes 16 de enero, hasta justo las seis de la tarde de aquella fecha, momento en que se cerrará el aplicativo para no poder permitir mandar otra solicitud en el marco de la Ley de retiro AFP aprobada.

Aún hay estas fechas disponibles para que todos los afiliados puedan hacer el registro de su pedido:

  1. martes 16 de diciembre de 2025
  2. miércoles 17 de diciembre de 2025
  3. jueves 18 de diciembre de 2025
  4. viernes 19 de diciembre de 2025
  5. lunes 22 de diciembre de 2025
  6. martes 23 de diciembre de 2025
  7. miércoles 24 de diciembre de 2025
  8. viernes 26 de diciembre de 2025
  9. lunes 29 de diciembre de 2025
  10. martes 30 de diciembre de 2025
  11. miércoles 31 de diciembre de 2025
  12. viernes 2 de enero de 2026
  13. lunes 5 de enero de 2026
  14. martes 6 de enero de 2026
  15. miércoles 7 de enero de 2026
  16. jueves 8 de enero de 2026
  17. viernes 9 de enero de 2026
  18. lunes 12 de enero de 2026
  19. martes 13 de enero de 2026
  20. miércoles 14 de enero de 2026
  21. jueves 15 de enero de 2026
  22. viernes 16 de enero de 2026.

