No hay retiro de AFP en feriado: Afiliados podrán solicitar desde esta fecha sin cronograma

El lunes 8 y martes 9 de diciembre son feriados, por lo que el retiro de AFP está en pausa. Dada la fecha libre en que millones de trabajadores cesan sus labores, las cuatro empresas privadas administradoras de las pensiones no están recibiendo solicitudes hoy y sus plataformas están inactivas.
Como se sabe, el periodo para registrar este pedido ya entró en su periodo libre desde el pasado jueves 4 de diciembre. Es decir, desde esa fecha los afiliados pueden pedir su AFP (hasta 4 UIT, que equivalen a S/21.400) sin seguir un cronograma por el último dígito del DNI.
Sin embargo, estas solicitudes se pueden registrar solo en base al horario establecido, este va de lunes a viernes de 08:00 a. m. hasta las 06:00 p. m., pero no incluye días feriados. Así, desde el miércoles 10 de diciembre se retoman las fechas para realizar el registro del retiro de AFP.
Fechas del periodo libre
El periodo libre para hacer el registro de la solicitud del retiro de AFP va desde el jueves 4 de diciembre hasta el viernes 16 de enero de 2026. Sin embargo, ya habiendo pasado unos días, y con los feriados que no cuentan para poder hacer este pedido, así quedan los días restantes para tramitar el desembolso de hasta 4 UIT.
- miércoles 10 de diciembre de 2025
- jueves 11 de diciembre de 2025
- viernes 12 de diciembre de 2025
- lunes 15 de diciembre de 2025
- martes 16 de diciembre de 2025
- miércoles 17 de diciembre de 2025
- jueves 18 de diciembre de 2025
- viernes 19 de diciembre de 2025
- lunes 22 de diciembre de 2025
- martes 23 de diciembre de 2025
- miércoles 24 de diciembre de 2025
- viernes 26 de diciembre de 2025
- lunes 29 de diciembre de 2025
- martes 30 de diciembre de 2025
- miércoles 31 de diciembre de 2025
- viernes 2 de enero de 2026
- lunes 5 de enero de 2026
- martes 6 de enero de 2026
- miércoles 7 de enero de 2026
- jueves 8 de enero de 2026
- viernes 9 de enero de 2026
- lunes 12 de enero de 2026
- martes 13 de enero de 2026
- miércoles 14 de enero de 2026
- jueves 15 de enero de 2026
- viernes 16 de enero de 2026
Así, los afiliados que no hayan solicitado aún el desembolso de hasta 4 UIT de sus cuentas AFP tendrán esos 26 días para realizar la solicitud. Recuerda que no se puede pedir ni ni sábados ni domingos, ni feriados.
¿Dónde solicitar?
Si eres afiliado a las AFP, guardas montos en tu cuenta ahí, y aún no has retirado tu dinero este año por el octavo acceso de AFP, puedes registrar tu solicitud a través de los enlaces oficiales del retiro AFP:
- En AFP Integra hay una opción para retirar AFP en su agencia virtual: https://agenciadigital.afpintegra.pe/
- En Profuturo AFP se puede realizar la solicitud también por la agencia virtual, en una opción en: https://enlinea.profuturo.com.pe/zonaprivada/login.
- En Prima AFP, se retira por este enlace: https://retiro.prima.com.pe/login
- En AFP Hábitat se hace la solicitud a través del siguiente link: https://retiro.afphabitat.com.pe.