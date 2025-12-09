No hay retiro de AFP en feriado: Afiliados podrán solicitar desde esta fecha sin cronograma

Las solicitudes se podrán enviar hasta el viernes 16 de enero. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

El lunes 8 y martes 9 de diciembre son feriados, por lo que el retiro de AFP está en pausa. Dada la fecha libre en que millones de trabajadores cesan sus labores, las cuatro empresas privadas administradoras de las pensiones no están recibiendo solicitudes hoy y sus plataformas están inactivas.

Como se sabe, el periodo para registrar este pedido ya entró en su periodo libre desde el pasado jueves 4 de diciembre. Es decir, desde esa fecha los afiliados pueden pedir su AFP (hasta 4 UIT, que equivalen a S/21.400) sin seguir un cronograma por el último dígito del DNI.

Sin embargo, estas solicitudes se pueden registrar solo en base al horario establecido, este va de lunes a viernes de 08:00 a. m. hasta las 06:00 p. m., pero no incluye días feriados. Así, desde el miércoles 10 de diciembre se retoman las fechas para realizar el registro del retiro de AFP.

Fechas del periodo libre

El periodo libre para hacer el registro de la solicitud del retiro de AFP va desde el jueves 4 de diciembre hasta el viernes 16 de enero de 2026. Sin embargo, ya habiendo pasado unos días, y con los feriados que no cuentan para poder hacer este pedido, así quedan los días restantes para tramitar el desembolso de hasta 4 UIT.

miércoles 10 de diciembre de 2025

jueves 11 de diciembre de 2025

viernes 12 de diciembre de 2025

lunes 15 de diciembre de 2025

martes 16 de diciembre de 2025

miércoles 17 de diciembre de 2025

jueves 18 de diciembre de 2025

viernes 19 de diciembre de 2025

lunes 22 de diciembre de 2025

martes 23 de diciembre de 2025

miércoles 24 de diciembre de 2025

viernes 26 de diciembre de 2025

lunes 29 de diciembre de 2025

martes 30 de diciembre de 2025

miércoles 31 de diciembre de 2025

viernes 2 de enero de 2026

lunes 5 de enero de 2026

martes 6 de enero de 2026

miércoles 7 de enero de 2026

jueves 8 de enero de 2026

viernes 9 de enero de 2026

lunes 12 de enero de 2026

martes 13 de enero de 2026

miércoles 14 de enero de 2026

jueves 15 de enero de 2026

viernes 16 de enero de 2026

Así, los afiliados que no hayan solicitado aún el desembolso de hasta 4 UIT de sus cuentas AFP tendrán esos 26 días para realizar la solicitud. Recuerda que no se puede pedir ni ni sábados ni domingos, ni feriados.

¿Dónde solicitar?

Si eres afiliado a las AFP, guardas montos en tu cuenta ahí, y aún no has retirado tu dinero este año por el octavo acceso de AFP, puedes registrar tu solicitud a través de los enlaces oficiales del retiro AFP: