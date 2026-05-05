Nueva modalidad delictiva en Miraflores: roban autos y objetos con bloqueadores de señal

PNP revela la nueva táctica de los delincuentes en Miraflores para robar pertenencias de vehículos. Utilizando un inhibidor de señal, anulan la alarma de los autos, permitiéndoles acceder sin forzar la entrada. | Panamericana

Una banda criminal empleó dispositivos electrónicos para anular alarmas y robar pertenencias de vehículos sin uso de violencia, según confirmó la Policía Nacional en el distrito de Miraflores. El caso más reciente se registró en la calle Raúl Vera, donde un sujeto fue capturado cuando sustraía objetos de valor del interior de un automóvil. La modalidad, que consiste en el uso de un handy para bloquear la señal de los llaveros electrónicos, ha incrementado la preocupación por la seguridad en esa zona de Lima.

El modus operandi: cómo actúan los delincuentes

Los delincuentes aprovechan la confianza de los conductores que estacionan sus autos y activan la alarma pensando que el vehículo ha quedado protegido. El artefacto utilizado, un transreceptor conocido como handy, tiene la capacidad de bloquear la frecuencia de los sistemas de cierre centralizados, anulando la señal del llavero. Esto permite que los delincuentes abran el automóvil sin forzar las cerraduras ni activar la alarma, lo que dificulta la detección inmediata del delito.

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Una banda fue capturada en Miraflores tras utilizar un bloqueador de señal para robar objetos de valor de un automóvil estacionado. El principal implicado, con antecedentes por delitos similares, fue puesto a disposición de la fiscalía.| Panamericana

El jefe de la Región Policial Lima Sur, coronel Walter Gurreonero, explicó que el producto posee una potencia superior a la del llavero original, lo que permite inhibir la codificación de la alarma y facilitar el acceso al interior del vehículo.

“El handy tiene mayor potencia que el llavero, predomina en la frecuencia y así evita que la alarma se active”, afirmó el coronel en declaraciones a Panamericana Televisión.

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Durante un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú y el personal de la municipalidad de Miraflores, las cámaras de videovigilancia detectaron a un individuo en actitud sospechosa en la cuadra uno de la calle Raúl Vera Collahuaso. La intervención permitió la detención en flagrancia de Ricardo Mario Guanilo Gómez, quien fue sorprendido sustrayendo una mochila valuada en aproximadamente tres mil soles del interior de un vehículo.

El uso de dispositivos electrónicos para anular alarmas y acceder a vehículos sin forzar las cerraduras preocupa a los vecinos de Miraflores. La Policía Nacional detuvo a un hombre con amplio prontuario que empleaba esta modalidad para robar pertenencias del interior de los autos.| Panamericana

El detenido cuenta con un extenso historial delictivo vinculado al robo de autopartes y vehículos. El prontuario incluye detenciones por hurto agravado, robo de accesorios de vehículos y tráfico ilícito de drogas desde 2012, con antecedentes en las comisarías de Surquillo, San Juan de Miraflores y Monterrico, además de una denuncia por violencia familiar.

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Alertas y recomendaciones

El coronel Gurreonero exhortó a los ciudadanos a no dejar objetos de valor en el interior de sus vehículos y a verificar siempre manualmente que las puertas hayan quedado aseguradas. La Policía Nacional reforzó la vigilancia en zonas vulnerables y mantiene la coordinación con las autoridades municipales para prevenir nuevos delitos con esta modalidad.

El oficial advirtió que la modalidad no solo permite la sustracción de objetos sin mover el vehículo, sino que también facilita el robo completo del automóvil en casos donde no se detecta la manipulación de la señal.

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De acuerdo con las autoridades, la utilización de bloqueadores de señal para robar en Miraflores no es un hecho aislado. Se han recibido denuncias similares en otros distritos de Lima, lo que llevó a intensificar las acciones de patrullaje y monitoreo mediante videovigilancia.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP): Las personas que hayan sido víctimas de robo bajo esta modalidad pueden acudir a la comisaría más cercana para presentar su denuncia formal. La PNP cuenta con líneas de emergencia como el 105.

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Comisaría: puedes acudir a una comisaría más cerca para reportar cualquier robo.