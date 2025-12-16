Empresario revela pérdidas tras pagar 30 mil soles por show de Pamela Franco y Christian Cueva en Chiclayo

Empresario no logró el público que esperaba para su concierto.

El empresario Raúl Flores reconoció públicamente que no logró recuperar los S/30.000 invertidos en el espectáculo a cargo de Pamela Franco y Christian Cueva en Chiclayo, según una entrevista concedida al programa Magaly TV, la firme.

El evento, celebrado el sábado 13 de diciembre en la discoteca La Premium, resultó deficiente para el organizador, quien esperaba mayor convocatoria y mejores resultados económicos ante la popularidad mediática de la pareja.

Actualmente, Christian Cueva y Pamela Franco mantienen una presencia constante en la escena de espectáculos nacional. Tras la salida del futbolista del club Emelec de Ecuador, ambos han unido fuerzas no solo en lo personal sino también en lo profesional a través del denominado ‘Tour Cervecero’, una serie de presentaciones a lo largo del país que buscan capitalizar la notoriedad de ambos en sus respectivos rubros. Sin embargo, los resultados obtenidos en Chiclayo no cumplieron las expectativas del promotor, quien decidió hacer pública la situación.

Durante el adelanto del programa emitido el 15 de diciembre, Flores narró los pormenores del evento y no dudó en calificarlo de “fracaso”. Al ser consultado sobre la rentabilidad del espectáculo, respondió de forma directa: “La verdad que no, amigo, ni para recuperar”. El empresario explicó que la asistencia estuvo por debajo de lo esperado y que la suma pagada para concretar el show fue considerable.

Christian Cueva y Pamela Franco no tuvieron la convocatoria esperada durante su concierto, según empresario. Captura de TV- América TV

La discoteca donde se realizó el concierto, La Premium, pertenece a Raúl Flores y suele albergar eventos de figuras reconocidas. Este contexto sumaba presión sobre el empresario, quien esperaba que la unión de Pamela Franco y Christian Cueva como atractivo central resultara apremiante para el público local. De acuerdo con lo visto en el informe, el evento careció de la convocatoria necesaria.

El revuelo en torno al espectáculo en Chiclayo se dio justo después de que Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, se presentara el fin de semana en otro local de la misma ciudad junto a su pareja, Paul Michael. En esa ocasión, interpretaron el tema “Cervecero”, sumando a la coyuntura una dosis de competencia y exposición mediática por las actividades paralelas de ambos exesposos en escenarios similares y en fechas próximas.

Pamela López explicó que una eventual coincidencia con Christian Cueva en el Tour Cervecero no le resulta un problema, siempre que exista respeto y se mantenga un entorno estrictamente laboral. (América TV)

En el evento protagonizado por Pamela Franco y Christian Cueva, las cámaras de distintos medios estuvieron pendientes no solo del desempeño artístico sino también del plano personal de ambos. La pareja ha estado en el centro de la atención desde que comenzaron sus apariciones conjuntas, por lo que cada encuentro público se convierte en foco de cobertura para la prensa de espectáculos.

Christian Cueva enfrentó a la prensa

En otra de las recientes presentaciones, esta vez en San Martín de Porres, la dinámica entre Christian Cueva y la prensa se vio envuelta en tensión, donde el futbolista no dudó en expresar su incomodidad.

El futbolista llegó a rechazar un micrófono de una periodista de América hoy con una frase irónica dirigida a la audiencia presente: “Este micro no lo quiero”, evidenciando su incomodidad por la cobertura.

El jugador profundizó su malestar haciendo un llamado a la prensa para que respete su vida privada y sus decisiones personales. “Antes de hablar de alguien, investiguen. Primero investiguen su vida, tú a mí no me has pagado nunca, yo soy como soy. Quien hable de mí, tápense la boca”, manifestó el futbolista.

Por su parte, Pamela Franco trató de apaciguar las aguas y responder a la prensa con tranquilidad, resaltando el respetuo mutuo que debe haber entre estrevistador y entrevistado.

Pamela Franco y Christian Cueva dieron abrupta declaración a la prensa.