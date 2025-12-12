Christian Cueva pierde los papeles con reportera de ‘América Hoy’: “Dos años me tienen jo....do". Tiktok: América TV.

La relación entre Christian Cueva y la prensa de espectáculos vivió uno de sus episodios más tensos. Tras una presentación de Pamela Franco en el distrito de San Martín de Porres, el futbolista no pudo ocultar su molestia ante los medios, dejando un registro de frases irónicas y declaraciones directas que encendieron la polémica en la televisión nacional.

Todo sucedió a la salida del evento en el que Pamela Franco y Christian Cueva compartieron escenario. Mientras varios periodistas esperaban sus declaraciones, ‘Aladino’ rápidamente dejó ver su incomodidad con las preguntas y la presencia de los medios.

“Este micro no lo quiero”, soltó de entrada, rechazando responder a la reportera de ‘América Hoy’.

La situación escaló cuando Cueva, visiblemente molesto, pidió que dejaran de interrogarlo sobre sus hijos y soltó, sin filtro: “Dos años me tienen jo....do”.

Siguió argumentando que rara vez daba entrevistas, sugiriendo que era una ocasión especial.

“Miren que les estoy atendiendo, nunca atiendo a nadie y ustedes saben. Se están yendo de avance, yo estoy tranquilo y feliz. Lo único que le puedo decir a ustedes es que los temas de mis hijos no los toco. Dos años me han estado jo....”, declaró ante cámaras.

Cuando le pidieron un gesto cariñoso hacia Pamela Franco, quien lo acompañaba, Cueva se negó tajantemente, diciendo: “No, no. Tampoco te voy a... tienen que pagarme, lo que te voy a hacer. Todo lo quieren gratis”. Estas respuestas dejaron aún más tenso el ambiente y marcaron el tono del resto de la charla.

Christian Cueva pierde los papeles con reportera de ‘América Hoy’. Captura de Tv- América TV

Momentos de tensión con reportera de ‘América Hoy’

El cruce de preguntas continuó y Cueva pasó al contraataque frente a la reportera. “¿Tú tienes conexión? Por eso te pregunto, tú me preguntas y yo te pregunta. Antes de que seas reportera y yo futbolista, somos seres humanos”, respondió, estableciendo un ambiente incómodo donde el diálogo rozó el enfrentamiento personal.

La reportera intentó poner paños fríos y devolver la conversación hacia el terreno periodístico, pero Cueva se mantuvo en su posición, lanzando advertencias y cuestionando la labor de los medios:

“Piensa, tú me dices a mí si soy feliz, yo te respondí que sí. Ella es muy política, yo te voy a decir la verdad. Antes de hablar de alguien, investiguen. Primero investiguen su vida, tú a mí no me has pagado nunca, yo soy como soy. Quien hable de mí, tápense la boca”, concluyó el futbolista, evidenciando su hastío frente a las cámaras.

Pamela Franco, por su parte, intentó suavizar la situación asegurando que entendía el trabajo de los periodistas y que no existía malestar personal. Además, demostrando sus gestos mucha incomodidad.

Christian Cueva y Pamela Franco atienden a la prensa, pero futbolista tiene duros comentarios hacia reportera de ‘América Hoy’. Captura de TV- América TV

Janet Barboza lapida a Cueva por su pésimo comportamiento

Las imágenes rápidamente se viralizaron y el segmento fue analizado en la última edición de ‘América Hoy’ del viernes 12 de diciembre, donde la conductora Janet Barboza fue especialmente crítica con el futbolista.

Barboza expresó su asombro ante el cambio de carácter de Cueva, recordando la etapa en que el jugador era apreciado por su simpatía y cercanía con el público.

“¿En qué momento dejó de ser ese joven gracioso, divertido, jovial, donde todo el Perú le decía Cuevita?, ¿dónde quedó ese hombre que entraba un estadio y toda una población lo aclamaba?”, cuestionó la conductora.

Barboza no ocultó su malestar: “Ahora vemos a un tipo agresivo, una persona bravucona que cuando le piden un besito a Pamela Franco, dice: ‘Yo cobro por eso’. Achorado, falta un poco más y que nos haga un símbolo de la chaira”, sentenció.

La presentadora también hizo notar el cambio físico del futbolista, señalando que tras salir del Emelec luce “desmejorado” y alejado de la imagen profesional que debería mostrar.

“Lo vemos ahí con una doble papada, demuestra que no está en forma. Hubiera creído que está con un par de ‘aguas’ encima, pero no, está cuerdo. No entendemos por qué se la agarra con una mujer que va a trabajar y es la primera vez que Pamela Franco me da pena, me da vergüenza ajena porque está con él y no le hace quedar bien”, agregó.

Janet Barboza critica duramente la actitud de Christian Cueva y cuestiona su cambio de imagen y comportamiento público. (Instagram)