Tilsa Lozano confirma que Jackson Mora le negó relación con Olinda Castañeda: “El papelón lo hice yo”

La modelo relató que creyó en la versión de su ahora exesposo cuando fue expuesto en un restaurante

La modelo y conductora Tilsa Lozano volvió a sorprender en el mundo del espectáculo tras sincerarse en el programa conducido por Beto Ortiz. En una charla sin filtros, Tilsa confirmó que Jackson Mora le negó categóricamente cualquier romance con Olinda Castañeda en los inicios de su relación. Esa respuesta fue, para ella, el empujón que necesitaba para apostar por el luchador, aunque luego la historia se tornó mucho más complicada.

Según contó, todo empezó en plan de amigos. Nada serio, nada comprometido, solo planes y salidas. Un día, cuando salían juntos por un restaurante, una mujer se animó a preguntarle de frente si Jackson Mora realmente estaba enamorado de Olinda Castañeda.

Esa escena, tan directa, sembró dudas en Tilsa Lozano, quien no dudó en ir a la fuente y encarar a Jackson esa misma noche. “No que nada que ver, que ella es una we...”, le soltó él, dejando claro que ahí, según su versión, no había más que una simple amistad.

La modelo creyó en su pareja y prefirió darle el beneficio de la duda. Siguieron compartiendo juntos hasta que, con el tiempo, los rumores y las apariciones públicas de Olinda Castañeda en televisión comenzaron a escalar. Ahí la historia tomó otro color.

El día que la verdad salió en televisión

Con los meses, la relación ya era un hecho consumado. Pero el pasado no quedó atrás: Tilsa Lozano confesó que fue el propio Jackson Mora quien, tiempo después, aceptó que sí había salido con Olinda Castañeda por seis meses. Las cosas se pusieron más tensas cuando Olinda decidió hablar ante cámaras y exigir explicaciones por la actitud del deportista.

“Él la negó a morir, la chica sale a hablar y él va donde ella donde supuestamente no estaban, pero las conversaciones estaban editadas”, contó Lozano.

Todo se destapó cuando, en televisión nacional, mostraron los chats completos, dejando sin mucho margen para justificar una amistad inocente. Desde ese momento, las dudas dejaron paso a los hechos y la atención mediática no dio tregua.

A pesar de la presión y el escándalo encendido, Tilsa Lozano optó por seguir adelante con la relación. “El papelón lo hice yo, que igual lo perdoné”, reconoció la exchica reality, tomada entre risas y honestidad. Admitió que prefirió dar otra oportunidad, aunque la historia ya no era tan simple como al principio.

Esta confesión fue uno de los puntos altos del programa, que recogió el testimonio sin rodeos de Tilsa, mostrando cómo en el mundo de la farándula las relaciones pueden cambiar rápidamente de versión y sorprender a propios y extraños.

En su charla abierta, la modelo le puso palabras a una etapa bastante comentada de su vida en el espectáculo peruano. El episodio dejó en claro cómo la confianza, los rumores y la exposición pública pueden torcer los planes en cuestión de días.

Para Tilsa Lozano, todo quedó atrás y cada quien siguió su camino. “La chica hizo su vida y yo seguí con él”, aseguró, dejando claro que el escándalo no impidió que intentara apostar por el amor más allá de los titulares y las cámaras.

