Tilsa Lozano revela si le fue infiel a Jackson Mora, admite desamor, y confiesa que fue su ‘pañuelo de lágrimas’

Sentada en el sillón rojo, la exmodelo aseguró que nunca engañó a Jackson Mora, pero reconoció que él fue su "pañuelo de lágrimas" en una etapa vulnerable de su vida.

La noche en El Valor de la Verdad avanzaba y Tilsa Lozano decidió no retirarse y continuar respondiendo. Entre risas, el conductor le advirtió que no estaba dejando “nada para los pobres” y le ofreció una última elección: retirarse con veinte mil soles o responder dos preguntas más por veinticinco mil. Sin titubear, Tilsa aceptó. “Te respondo”, dijo con seguridad, dejando claro que no estaba allí para medias verdades.

La pregunta diecinueve llegó acompañada de música de tensión y un silencio prolongado que se sintió eterno en el set. “Tilsa, ¿le fuiste infiel a Jackson?”. La exmodelo respiró, sonrió nerviosa y lanzó una frase que mezcló ironía y firmeza: “Yo no me puedo arrepentir nunca… no”. Tras una nueva pausa cargada de expectativa, el polígrafo habló.

“La respuesta es… verdad”. La campanilla confirmó lo que ella sostenía: no fue infiel a Jackson Mora. La exmodelo intentó bajar la tensión bromeando. “No, mentira, esto es un show". El conductor no dejó pasar el detalle y comentó que el nerviosismo había sido evidente. A su lado, Camila Cáceres, amiga cercana, sonreía. “Camila sabe todo”, afirmó Tilsa, dando a entender que su círculo íntimo conocía bien su historia.

Tilsa Lozano revela que no engañó a Jackson Mora y explica por qué dejó de amarlo.

La conversación derivó en un terreno más reflexivo cuando se habló de las oportunidades de ser infiel. Ante la afirmación de que “seguro hubo oportunidades”, Tilsa no lo negó. “Siempre hay oportunidades, para todos”, respondió con franqueza. Sin embargo, marcó una diferencia clave: la oportunidad no equivale a la acción.

“Si uno quiere ser infiel, puede serlo donde sea, a la hora que sea”, explicó, señalando que no se necesita un viaje, un hotel o una discoteca para cruzar esa línea.

Con un discurso directo, sostuvo que la infidelidad responde a una decisión personal, no a las circunstancias. “Si tienes la vena del infiel, lo vas a ejecutar”, afirmó. Aclaró que ha estado en eventos, reuniones y espacios donde alguien podía acercarse con otras intenciones, pero su reacción siempre fue la misma: alejarse. “Inmediatamente, me muevo y me voy a la otra punta”, relató.

Tilsa Lozano revela que no engañó a Jackson Mora y explica por qué dejó de amarlo.

El testimonio fue reforzado por quienes la acompañaban. Se mencionó que, incluso en discotecas de Miami, cuando Tilsa sentía que alguien la estaba cortejando de más, tomaba un Uber y se iba sin avisar. Ella lo confirmó sin rodeos. “Huyo de las situaciones”, explicó. “Sé que soy hermosa, no necesito que me alimente el ego”.

Cuando se le preguntó si su visión sobre la infidelidad había cambiado con el tiempo, Tilsa fue categórica. “Siempre he sido bien estricta con la infidelidad”, respondió, aunque reconoció que la edad y la experiencia cambian la forma de entender las relaciones.

Admitió que a los veinte y pocos años uno es más ingenuo, crédulo y vulnerable, mientras que hoy, con más de cuarenta, ya no se cree discursos que antes podía aceptar sin cuestionar.

Tilsa Lozano revela que no engañó a Jackson Mora y explica por qué dejó de amarlo.

Ya no ama a Jackson Mora

La pregunta veinte volvió a tensar el ambiente. “Tilsa, ¿amas a Jackson?”. Tras siete segundos de silencio, respondió con un firme “No”. El polígrafo volvió a confirmar: verdad. El conductor notó que, mientras decía “no”, Tilsa movía la cabeza afirmativamente, algo que generó bromas y comentarios. Ella explicó que ese gesto era una forma de reafirmarse internamente. “Estaba afirmando él no”, precisó.

Aunque reconoció que sí se enamoró de Jackson, aclaró que el amor cambió con el tiempo. Explicó que apostó por él y por la idea de familia, incluso dejando trabajo, amigos y vida social. “Dejé todo por él, por mi decisión”, sostuvo, enfatizando que nadie la obligó. Hoy, con perspectiva, reconoce que estaba en una búsqueda emocional clara: quería formar una familia y tener un compañero de vida.

Tilsa Lozano revela que no engañó a Jackson Mora y explica por qué dejó de amarlo.

Tilsa Lozano revela que Jackson Mora fue su “pañuelo de lágrimas” en una etapa de ansiedad

Jackson Mora se convirtió en el principal soporte emocional de Tilsa Lozano en uno de los momentos más difíciles de su vida. La exmodelo reveló que su relación con el exboxeador comenzó a inicios de 2019, cuando atravesaba una etapa marcada por ataques de pánico y ansiedad constantes.

Según relató, Jackson no solo le ofreció compañía, sino también tranquilidad, risas y una sensación de seguridad que ella necesitaba con urgencia. “Me refugié en él, él fue mi refugio”, confesó Tilsa, al explicar cómo ese vínculo se transformó en un espacio de contención emocional.

La empresaria incluso aseguró que el impacto de la relación fue tan significativo que dejó de medicarse al iniciar su romance, destacando el rol que Jackson cumplió como su “pañuelo de lágrimas” durante esa etapa vulnerable.

Tilsa Lozano expone relación marcada por celos y dependencia económica en EVDLV.