El Valor de la Verdad: Tilsa Lozano vuelve al sillón rojo con confesiones que prometen sacudir la noche

(El valor de la verdad)

De vuelta por la segunda parte. Y es que Tilsa Lozano responderá en El valor de la verdad preguntas centradas en su vida sentimental, su postura frente a la fidelidad y sus relaciones pasadas. En el programa afrontará directamente si aún ama a Miguel Hidalgo, padre de sus hijos, una interrogante clave del episodio.

También será consultada sobre su concepto de infidelidad, el ocultamiento de información y las medias verdades dentro de una relación.

En el capítulo dos de ‘El Valor de la verdad’, Beto Ortiz la confrontará sobre episodios de manipulación emocional, promesas de separación, vínculos que la marcaron y decisiones que afectaron su estabilidad. Además, responderá preguntas más irónicas sobre gestos hacia exparejas y límites en el compromiso afectivo.

¿Qué dijo Tilsa Lozano en el primer episodio de El Valor de la Verdad?

(El valor de la verdad)

Tilsa Lozano, en el primer episodio de El Valor de la Verdad, habló sin reservas sobre su pasado sentimental y experiencias traumáticas. Confesó arrepentirse de su romance con el ‘Loco’ Vargas, recordó relaciones adolescentes y reveló episodios de violencia, amenazas y persecuciones que casi le cuestan la vida.

Admitió haber sufrido ataques de pánico tras separarse del padre de sus hijos y explicó decisiones que marcaron su estabilidad emocional.

También habló de su última relación íntima, rupturas mediáticas y propuestas de matrimonio. Su testimonio generó impacto, debate público y reacciones divididas por la crudeza de sus confesiones personales.

¿Quién es Tilsa Lozano?

(Facebook)

Tilsa Lozano es una modelo y personalidad televisiva peruana-argentina nacida el 31 de octubre de 1982 en Lima. Se hizo conocida por su trabajo en moda y belleza, participó en certámenes como Miss Hawaiian Tropic y Miss Reef International, y desarrolló una carrera en televisión desde mediados de los años 2000, incluyendo programas de entretenimiento y reality shows.

También actuó en series para Playboy TV y figuró en múltiples producciones mediáticas. Además de su labor ante cámaras, ha incursionado en el empresariado y lanzó su propio podcast.

Su presencia en la farándula ha sido constante, con apariciones como jurado, conductora y colaboración en distintos espacios televisivos.

A qué hora comienza El Valor de la verdad

(El valor de la verdad)

El Valor de la Verdad comienza a las 10:00 p.m., hora de Perú. El programa se emite todos los domingos por Panamericana Televisión y también se transmite en vivo a través de su canal oficial de YouTube.

El espacio presenta a personajes mediáticos que se sientan en el sillón rojo para responder preguntas personales bajo un formato de polígrafo, conducido por Beto Ortiz.

La emisión se programa después del dominical Panorama. Para este domingo 14 de diciembre de 2025, la invitada anunciada es Tilsa Lozano, quien protagoniza una nueva entrega centrada en confesiones sobre su vida sentimental y familiar.

Dónde ver El Valor de la verdad

(El valor de la verdad)

El programa El Valor de la Verdad se transmite en el Perú a través de Panamericana Televisión, específicamente por el canal 5 en señal abierta, lo que permite su acceso a nivel nacional. También puede verse mediante operadores de cable como Movistar TV, Claro TV y DirecTV, donde Panamericana forma parte de la grilla regular.

En el ámbito digital, el espacio está disponible en vivo a través del portal oficial panamericana.pe y en el canal oficial de ‘El Valor de la Verdad’ en YouTube, donde se alojan episodios completos y emisiones pasadas.

Estas plataformas facilitan que el programa sea seguido desde dispositivos móviles, computadoras o desde el extranjero. La emisión suele realizarse los domingos desde las 10 de la noche.

Qué es El Valor de la Verdad

(El valor de la verdad)

El valor de la verdad es un programa de concurso televisivo peruano conducido por Beto Ortiz, basado en el formato internacional Nothing but the Truth.

Fue estrenado en julio de 2012 y se caracterizó por someter a los participantes a una serie de preguntas sobre temas personales tras una prueba previa con polígrafo.

Los concursantes debían responder con veracidad para avanzar por niveles y acumular un premio que aumentaba según su progreso, con la posibilidad de retirarse antes de arriesgar lo ganado.

Tras varias temporadas emitidas originalmente en Latina Televisión, el espacio fue retomado en 2025 por Panamericana Televisión, manteniendo su esquema de interrogatorios y premios en efectivo por honestidad.