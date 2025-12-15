Tilsa Lozano confiesa cómo su matrimonio con Jackson Mora afectó a su hija: “Hicimos terapia varios meses”

La exmodelo compartió detalles íntimos sobre el proceso de adaptación de su hija Valentina al matrimonio con Jackson, en una emotiva entrevista en El Valor de la Verdad. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Este 14 de diciembre, en la segunda parte de su intervención en El Valor de la Verdad, Tilsa Lozano comentó sobre la relación de su hija Valentina y los desafíos de su matrimonio con Jackson Mora.

Beto Ortiz preguntó a Tilsa: “¿Le afectó a tu hija el matrimonio con Jackson?”, una cuestión que parecía sencilla, pero que tocaba un tema sensible en su vida.

Tras una pausa, la respuesta de la presentadora de Panamericana Televisión fue contundente: “Sí”. "Valentina le tiene mucho cariño a Jackson y él también la quiere muchísimo", aclaró Lozano, lo que demuestra que la relación con su hija y su pareja no se veía comprometida en ese sentido.

Tilsa Lozano habla sobre cómo enfrentó el cambio con su hija en su matrimonio. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Según la influencer, su hija tenía seis años cuando ella decidió casarse con Jackson, y durante todo ese tiempo, Valentina había dormido en la misma cama que su madre.

“Valentina dormía en mi cama desde que nació hasta que me casé”, contó con nostalgia, refiriéndose a cómo la relación madre-hija había sido tan estrecha durante esos primeros años. Para Tilsa, separarse de su hija de esa manera fue un proceso doloroso.

La exmodelo relató cómo tuvo que hablar con su hija para explicarle que ya no podrían seguir compartiendo la cama. “Para mí fue un proceso difícil de explicarle a ella, más que a Máximo, porque Máximo ha sido más independiente”, recordó.

Tilsa Lozano habla sobre cómo enfrentó el cambio con su hija en su matrimonio. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Lozano explicó que aunque su hijo Máximo ya dormía en su cuarto y era más autónomo, Valentina no entendía el cambio de inmediato. “Era como desterrar a mi hija del lugar donde hemos compartido desde que nació”, expresó visiblemente conmovida.

Para afrontar este reto, la familia de Tilsa decidió acudir a terapia. “Hablé con una psicóloga, hicimos terapia durante varios meses, tanto yo como Valentina”, explicó.

Esta decisión le permitió acompañar el proceso emocional de su hija y ayudarla a entender el cambio de una forma más sana. Tilsa detalló cómo, a pesar de que Valentina se llevaba bien con Jackson, la situación le resultaba difícil porque era como si alguien le estuviera “robando su espacio”.

Tilsa Lozano habla sobre cómo enfrentó el cambio con su hija en su matrimonio. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

La exmodelo también confesó que, aunque inicialmente el proceso fue complicado, con el tiempo y con el apoyo adecuado, su hija pudo adaptarse mejor a la nueva dinámica familiar.

El proceso de adaptación a la nueva vida con Jackson fue largo y, como Tilsa misma mencionó, duró más de un año. Durante ese tiempo, se preparó tanto ella como su hija para hacer frente a los nuevos cambios. “Fue un proceso largo y con la ayuda de la terapia, finalmente Valentina logró entender el cambio y adaptarse”, agregó.

La conversación se tornó aún más emocional cuando Beto Ortiz le preguntó sobre el impacto de los cambios en su vida personal, señalando que, en su opinión, “la maternidad” había jugado un papel crucial en su forma de ver las cosas. Tilsa, al recordar esos días difíciles, compartió que, al principio, el matrimonio con Jackson había sido una etapa llena de felicidad, pero también llena de desafíos inesperados, especialmente cuando se trató de su hija.

Tilsa Lozano habla sobre cómo enfrentó el cambio con su hija en su matrimonio. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Tilsa Lozano: “A Jackson le gustaba mi versión ama de casa”

Desde el sillón rojo, Tilsa Lozano confesó que la actitud de Jackson Mora la tomó completamente por sorpresa, ya que nunca antes había recibido de su parte una expresión tan dura. Según relató, el comentario marcó un quiebre en su percepción de la relación.

“Fue raro en él, porque la de carácter fuerte y lenguaje directo siempre he sido yo. Ese episodio ocurrió este año y fue el primer gran sacudón, tanto que le pregunté qué le estaba pasando. Él era una persona que cuidaba mucho su forma de hablar”, afirmó la exmodelo.

Tilsa Lozano expone relación marcada por celos y dependencia económica en EVDLV. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión