FAP bajo la lupa: Contraloría emite observaciones al plan de adquisición de 24 aviones de guerra

La Contraloría General de la República detectó inconsistencias en el expediente técnico de la FAP para la compra de 24 aviones de combate y solicitó subsanar observaciones antes de continuar el proceso

La Contraloría realizó observaciones al expediente técnico presentado por la Fuerza Aérea del Perú (FAP) para la compra de 24 aeronaves de combate, según un informe difundido este domingo por el diario La República, que cita fuentes oficiales.

Los auditores del organismo identificaron inconsistencias en el estudio elaborado por el Comité de Estudio Técnico Operacional (CETO) de la FAP. La validación de la Contraloría resulta necesaria antes de que la institución remita el expediente a la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), responsable de la negociación con la empresa extranjera seleccionada.

El expediente considera tres modelos de aeronaves: el Rafale de Dassault (Francia), el F-16 Block 70 de Lockheed Martin (Estados Unidos) y el Gripen E/F de SAAB (Suecia).

Fuentes de la Contraloría y del Ministerio de Defensa informaron a La República que, tras recibir consultas sobre las propuestas de adquisición de aeronaves, la FAP. Por ello, el informe definitivo del órgano de control se publicará próximamente.

Defensa precisó que el comité técnico de la FAP entregó la información requerida y que el proceso de contratación continúa con normalidad. “Hubo observaciones de forma, no de fondo, ya que la Contraloría no se especializa en tecnología de aviones de combate”, indicó una fuente citada por el diario.

Un punto clave de las observaciones fue que la FAP presentó tres ofertas con propuestas económicas y cantidades de aeronaves distintas. Se solicitó que se especificara cuál de estas opciones se ajusta al Proyecto de Inversión Pública (PIP) y al presupuesto de 3,500 millones de dólares aprobado por el Congreso.

El diario señala que, respecto a los proveedores, se han generado especulaciones sobre la preferencia por ciertos modelos. Durante la gestión de la expresidenta Dina Boluarte, surgió la posibilidad de optar por los Gripen E/F de SAAB, mientras que actualmente la propuesta del F-16 Block 70 ha ganado relevancia.

Panorama

La llegada de José Jerí como presidente interino ha abierto nuevas opciones para que Estados Unidos, Francia y Suecia fortalezcan sus propuestas. De acuerdo con el informe, el 12 de diciembre, Frederic Marc, representante de Dassault, sostuvo reuniones en el portafolio de Defensa para ampliar la oferta, incrementando de 10 a 18 los cazas Rafale y ofreciendo mejoras en los beneficios de compensación industrial y social para el país.

El Ejecutivo podría emitir un decreto supremo para declarar de interés nacional la adquisición, habilitando la opción de una adjudicación directa a un solo proveedor

Estados Unidos, por su parte, ha enviado delegaciones del FBI y la DEA a Lima para apoyar en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, lo que da mayor respaldo a la propuesta de Lockheed Martin. Además, el secretario de Estado, Marco Rubio, visitará Perú en los próximos días, lo que se interpreta como un apoyo adicional a la propuesta de los F-16 Block 70.

La oferta de Dassault consiste actualmente en 18 Rafale por 3.500 millones de dólares, cifra inferior a la solicitada por la FAP. Por otro lado, la reciente reapertura de la embajada sueca en Lima sugiere que la opción de los Gripen E/F, con 24 unidades por el mismo monto, se ajusta tanto a las necesidades técnicas como económicas del Estado peruano.

El siguiente paso será que la FAP atienda las observaciones de la Contraloría y luego remita el expediente a la ACFFAA para continuar el proceso de contratación. No obstante, de acuerdo con el diario, el gobierno de Jerí podría emitir un decreto supremo declarando de interés nacional la adquisición de la flota de guerra, lo que permitiría contratar directamente a un solo proveedor.